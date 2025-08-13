(P) KULTHO prezintă cei 4C ai perfecțiunii: Cum să alegi diamantul ideal

La KULTHO, înțelegem că alegerea diamantului perfect este o experiență specială, care îmbină emoția cu informația.

Descoperă totul despre cum alegi diamantul perfect pentru tine | www.kultho.ro

De aceea, te invităm să explorezi ghidul clasic „4C” – Caratul, Culoarea, Claritatea și Tăietura – cei patru piloni care definesc strălucirea, raritatea și valoarea fiecărui diamant.

Caratul: Greutatea care transformă un diamant în simbol al luxului

Caratul măsoară greutatea pietrei (1 carat = 0,2 grame) și influențează direct valoarea acesteia. La KULTHO, știm că o mica diferență de greutate poate schimba semnificativ prețul, pentru că diamantele mai mari sunt mult mai rare. De exemplu, un diamant de 2 carate poate costa mai mult decât dublul unui diamant de 1 carat. Totuși, echilibrul între dimensiune, claritate, culoare și tăietură este esențial pentru a obține o piesă cu adevărat specială.

Culoarea: De la puritate absolută la nuanțe cu personalitate

Diamantele sunt clasificate de la D (incolore, cele mai rare) până la Z (cu nuanțe vizibile de galben sau maro). La KULTHO, găsești atât diamante cu un alb pur, din categoriile D-F, cât și pietre G-J, care au o tentă discretă, vizibilă doar în anumite condiții. Pentru cei care

caută exclusivitate absolută, diamantele „fancy” colorate – roz, albastre, galbene intense – sunt adevărate opere de artă naturale, extrem de rare și adesea vedete ale licitațiilor internaționale.

Claritatea reflectă cât de „curat” este diamantul la interior și exterior. Scara GIA pornește de la IF (Internally Flawless, fără incluziuni vizibile la mărire) și ajunge până la I (Included, unde imperfecțiunile devin vizibile cu ochiul liber). KULTHO te ajută să descoperi și categoriile intermediare precum VVS și VS, care oferă o combinație echilibrată între frumusețe și valoare. Fiecare imperfecțiune naturală face parte din povestea unică a diamantului.

Tăietura: Secretul strălucirii inegalabile

Tăietura reprezintă modul în care diamantul este proporționat, șlefuit și finisat pentru a reflecta lumina cât mai intens. La KULTHO, punem accent pe tăieturi excelente, care scot la iveală adevărata frumusețe a pietrei. Printre preferatele clienților noștri se numără:

• Round Brilliant – cu cele 57-58 de fațete ce maximizează strălucirea clasică;

• Princess – modernă și strălucitoare, cu formă pătrată sau dreptunghiulară;

• Emerald – elegantă, cu fațete largi ce creează un efect de „oglindă” sofisticat;

• Oval – care alungește optic degetele și conferă un farmec suplimentar;

• Heart – un simbol romantic, tăiat cu precizie pentru o simetrie perfectă.

O tăietură bine executată poate transforma chiar și un diamant mai mic într-o piesă cu o prezență spectaculoasă.

Certificatul GIA: Siguranță, transparență și încredere

La KULTHO, fiecare diamant este însoțit de un certificat GIA (Gemological Institute of America), document recunoscut internațional care descrie în detaliu caracteristicile „4C”. Este dovada autenticității și calității diamantului ales, oferindu-ți încredere deplină în investiția ta.

Diamantul perfect – reflexia stilului tău

Perfecțiunea nu înseamnă doar valori maxime pe un certificat, ci alegerea care se potrivește cel mai bine gustului și stilului tău de viață. Fie că preferi o strălucire puternică, o claritate impecabilă sau o nuanță aparte, la KULTHO vei găsi diamantul care să devină

parte din povestea ta. Te așteptăm să descoperi colecțiile KULTHO și să transformi

informația din ghidul 4C într-o alegere inspirată – o bijuterie care va dăinui peste generații.