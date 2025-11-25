(P) Albire dentară profesională: +3 nuanțe mai albe în 60 de minut

Antena Căutare
Un zâmbet alb și sănătos nu ține doar de estetică, e și un semn de îngrijire, încredere și... un motiv bun să zâmbești mai des.

Un zâmbet alb și sănătos nu ține doar de estetică, e și un semn de îngrijire, încredere și... un motiv bun să zâmbești mai des | elements.envato

Vestea bună? Nu mai trebuie să aștepți luni întregi sau să încerci tot felul de soluții din farmacii. Cu o albire dentară profesională, poți obține rezultate vizibile de la prima ședință: +3 nuanțe mai albe în doar 60 de minute.

Ce este albirea dentară profesională?

Albirea profesională este o procedură realizată în cabinetul stomatologic, cu ajutorul unor substanțe speciale (de obicei pe bază de peroxid de hidrogen) și, uneori, a unei lămpi speciale cu lumină UV sau LED. Spre deosebire de produsele din comerț, albirea profesională are rezultate rapide, controlate și sigure, sub supravegherea medicului.

La clinica stomatologică Dr. Șerban din București, tratamentul se face doar cu produse certificate și tehnologii avansate, fără să afecteze sănătatea smalțului dentar.

Ce determină culoarea naturală a dinților?

Înainte să vorbim despre +3 nuanțe mai albe, trebuie să înțelegi de ce dinții tăi nu sunt deja „demni de Hollywood”.

Culoarea dinților este influențată de:

● Genetica – unii oameni au din naștere o nuanță mai gălbuie.

● Vârsta – smalțul se subțiază în timp, iar dentina devine mai vizibilă.

● Alimentație – cafeaua, ceaiul, vinul roșu și sucurile acidulate colorează în timp.

● Fumat – nicotina pătează vizibil dinții.

● Medicamente – unele antibiotice luate în copilărie (ex: tetraciclină) pot modifica permanent culoarea.

Albirea profesională nu schimbă structura dintelui, ci îndepărtează pigmenții care colorează smalțul și dentina.

Cum decurge o ședință de albire profesională?

Mulți pacienți sunt surprinși de cât de simplu și confortabil e procesul. Iată pașii principali:

Consultație inițială și evaluare

● Medicul verifică starea generală a dinților și gingiilor.

● Se stabilește dacă ești un candidat bun pentru albire (nu se face dacă ai carii netratate, gingivită sau sarcină).

Igienizare profesională (detartraj + periaj)

● Se curăță tartrul, placa bacteriană și petele superficiale.

● Este o etapă esențială — albirea nu se face peste „mizerie”, ci pe o suprafață curată.

Aplicarea gelului de albire

● Gingii protejate cu o barieră specială.

● Gelul cu peroxid este aplicat pe dinți.

● Se activează cu o lampă specială (UV sau LED).

Replicarea procesului de 2–3 ori

● În funcție de sensibilitate și obiective, gelul poate fi reaplicat.

● Ședința durează în total aprox. 60 de minute.

Rezultatul imediat

Vei observa o schimbare vizibilă într-o singură ședință. De ce? Tehnologia Philips Zoom Whitening utilizeaza ACP (fosfat de calciu amorf) care este dovedit clinic că ajută la reducerea sensibilităţii dentare, protejarea smalţului şi îmbunătăţirea luciului şi a texturii netede a dinţilor tăi.

Tehnologiile moderne, cum ar fi albirea dentară cu Philips White Zoom și folosirea unor geluri inovatoare, sunt concepute pentru a minimiza riscurile și pentru a proteja dinții naturali. Aceasta înseamnă că poți beneficia de un zâmbet mai alb și mai strălucitor fără a-ți expune sănătatea orală unor potențiale pericole.

Albirea dentară face parte dintr-un plan estetic complet

Un zâmbet cu adevărat sănătos și frumos nu se rezumă doar la culoarea dinților. De multe ori, pacienții aleg albirea profesională ca parte dintr-un plan mai amplu, care poate include și tratamente de reconstrucție dentară, fațete sau chiar implant dentar în cazul în care există dinți lipsă.

Combinația între dinți albi, dinți bine aliniați și înlocuirea celor absenți este ceea ce face un zâmbet să arate complet și natural. Iar un medic bun va ști să îți propună un plan personalizat, etapizat și adaptat nevoilor tale.

Ce rezultate reale poți obține?

Realitatea este că nu toți pacienții ajung la „alb de reclamă”. Rezultatele depind de mai mulți factori:

● Culoarea inițială a dinților.

● Cauza petelor (externe vs. interne).

● Răspunsul individual la peroxid.

● Respectarea indicațiilor post-tratament.

Ce e realist să aștepți:

Albirea cu 2-4 nuanțe la o singură ședință

● Rezultat vizibil imediat.

● Efect de „zâmbet proaspăt” și curat.

● Posibilă sensibilitate ușoară, trecătoare.

Zâmbetul tău nu trebuie să fie „perfect alb”, ci curat, sănătos, luminos. Acesta este obiectivul unei albiri corecte.

Investiția în zâmbetul tău nu este doar o chestiune de estetică, ci și una de sănătate și încredere în sine. Tehnologiile avansate și îngrijirea orală de calitate superioară oferă soluții la îndemână pentru a-ți atinge obiectivele.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰






