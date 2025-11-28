Antena Căutare
Home Lifestyle Beauty (P) Garderoba masculină: Cum să-ți adaptezi ținuta la zilele în care lucrezi de acasă

(P) Garderoba masculină: Cum să-ți adaptezi ținuta la zilele în care lucrezi de acasă

Lucrul de acasă a devenit, pentru mulți dintre noi, o parte permanentă a rutinei săptămânale. Dacă, la început, poate părea o oportunitate de a renunța la codul vestimentar formal și a purta doar treninguri și tricouri vechi, adevărata provocare este să găsești echilibrul între confort și un aspect profesional. Tehnologia ne conectează constant cu colegii și clienții prin videoconferințe, iar prima impresie contează și din fața camerei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 28 Noiembrie 2025, 16:38 | Actualizat Vineri, 28 Noiembrie 2025, 16:39
Un tricou oversize de calitate este fundația garderobei pentru zilele de lucru de acasă | freepik.com

În acest context, garderoba masculină pentru work from home trebuie să fie gândită strategic: piesele alese trebuie să fie confortabile, dar să permită un aspect profesional, chiar și atunci când ești doar la câțiva metri de biroul tău de acasă.

Principiul layering-ului: stratificarea inteligentă

Unul dintre cele mai eficiente moduri de a lucra de acasă confortabil este stratificarea (layering-ul). Conceptul este simplu: combină straturi diferite de haine care pot fi adăugate sau eliminate în funcție de temperatura camerei, a casei sau a biroului improvizat.

● Stratul de bază: aici intră piesele care stau direct pe piele, precum tricouri oversize din bumbac premium. Ele sunt respirabile, absorb transpirația și oferă confort pe durata întregii zile. Tricourile oversize au avantajul că nu se mulează excesiv pe corp și permit libertate de mișcare, fiind ideale pentru cei care alternează între statul pe scaun și pauze active.

Articolul continuă după reclamă

● Stratul intermediar: reprezintă izolarea termică și poate include un pulover subțire sau hanorace barbati confortabile. Hanoracele pot fi purtate singure sau sub un blazer mai lejer, oferind flexibilitate și căldură. Pentru zilele mai reci, acestea permit ajustarea temperaturii fără să compromiți aspectul.

● Stratul exterior: chiar dacă lucrezi de acasă, poate fi util să ai la îndemână un sacou lejer sau un cardigan elegant pentru întâlnirile video importante. Aceste straturi nu doar că arată profesional, dar transmit și încredere și atenție la detalii.

Layering-ul permite transformarea rapidă a ținutei, iar combinațiile menționate mai sus creează un echilibru între relaxare și stil, perfect pentru work from home.

Piesele esențiale pentru zilele de home office

Tricouri oversize: confort și versatilitate

Un tricou oversize de calitate este fundația garderobei pentru zilele de lucru de acasă. În nuanțe neutre precum alb, gri, negru sau navy, acestea se potrivesc ușor cu alte straturi și pot fi purtate atât singure, cât și sub hanorace sau pulovere.

Hanoracele de bărbați: piesa-surpriză a lookului modern

Hanoracele nu mai sunt doar pentru sala de sport sau weekend. Modelele slim-fit sau regular-fit, fără logouri mari, sunt ideale pentru home office. Acestea oferă căldură, dar păstrează un aspect minimalist și profesional.

Pantaloni confortabili, dar stilizați

Chiar dacă majoritatea angajaților se concentrează pe partea superioară a garderobei, partea inferioară contează la fel de mult. Pantalonii tip jogger din materiale de calitate sau pantaloni chino subțiri oferă libertate de mișcare și un aspect ordonat, spre deosebire de treningurile vechi. Optează pentru culori neutre (gri, navy sau negru), croieli slim sau straight, pentru un aspect modern, și materiale moi și respirabile, care nu se sifonează ușor.

Pulovere și cardigane: strat intermediar cald

Pulovere din bumbac gros, merinos sau cașmir pot fi purtate peste tricouri oversize pentru zilele mai reci. Cardiganele deschise oferă flexibilitate, permițând ajustarea rapidă a temperaturii și conferă un aer profesional.

Materiale care fac diferența:

● Bumbac premium: pentru tricouri oversize, respirabil și durabil.

● Lână merinos: pentru pulovere subțiri, călduroase și respirabile.

● Amestecuri de lână și bumbac: pentru hanorace elegante, care își păstrează forma și oferă confort.

● Flanel: pentru cămăși subțiri, calde și texturate.

Materialele potrivite nu doar că mențin confortul, dar transmit și grijă pentru imaginea profesională.

Beneficiile garderobei adaptate pentru work from home

1. Confort maxim - libertate de mișcare și materiale plăcute la purtat.

2. Aspect profesional - chiar dacă ești singur acasă, rămâi pregătit pentru întâlniri video neașteptate.

3. Flexibilitate - layering-ul permite ajustarea rapidă a ținutei în funcție de temperatură.

4. Versatilitate - aceleași piese pot fi purtate și la birou sau în timpul ieșirilor casual.

5. Încredere - te simți bine în hainele tale, ceea ce se traduce în productivitate și atitudine pozitivă.

Lucrul de acasă nu mai înseamnă să renunți la stil. Prin alegerea unor piese-cheie, combinate cu layering inteligent, garderoba ta poate fi atât confortabilă, cât și profesională. Materialele de calitate, culorile neutre și piesele versatile îți permit să te adaptezi rapid la orice situație, de la videoconferințe importante la zile relaxate de lucru. Astfel, cu o selecție inteligentă de haine, poți transforma work from home într-o experiență stilată, productivă și plăcută. În plus, fiecare zi devine o oportunitate de a combina confortul cu profesionalismul, fără compromisuri.

Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic Zborurile de noapte, sistate pe Aeroportul Băneasa din 2025. Activitatea va fi limitată drastic
Antena 3 Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998 Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
SpyNews Cum a reacționat fiica Roxanei Blenche atunci când a aflat că va fi sora mai mare. Celebrul chef se pregătește să fie mamă din nou Cum a reacționat fiica Roxanei Blenche atunci când a aflat că va fi sora mai mare. Celebrul chef se pregătește să fie mamă din nou

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
(P) Albire dentară profesională: +3 nuanțe mai albe în 60 de minut
(P) Albire dentară profesională: +3 nuanțe mai albe în 60 de minut
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
(P) Machiajul de eveniment: cum să reziste 12 ore și să arate perfect în orice fotografie
(P) Machiajul de eveniment: cum să reziste 12 ore și să arate perfect în orice fotografie
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x