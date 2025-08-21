Toamna începe cu ținute din denim pentru cei mici. Colecția H&M Back to School este acum disponibilă în magazine și online

În toamna acestui an, H&M aduce în centrul atenției un material adorat de cei mici, dar și de părinți. Colecția Back to School se concentrează asupra denimului în culori variate, de la nuanțe de albastru la negru decolorat, combinate cu note boho subtile și romantice.

Toamna vine cu un nou început pentru cei mici și garderoba lor. Întoarcerea la școală este întotdeauna o perioadă specială a anului, iar în acest sezon colecția H&M Back to School pune denimul în prim-plan.

Alegerea hainelor pentru copii nu mai reprezintă doar un obicei pentru noul an școlar, ci s-a transformat într-o adevărată plăcere și o formă de exprimare a stilului vestimentar atât pentru micuți, cât și pentru adulți.

Tot mai mulți părinți caută variante ce îmbină perfect calitatea cu designul autentic, astfel încât copiii lor să se simtă bine și să arate impecabil. Colecția H&M Back to School este alegerea perfectă pentru cei care își doresc haine la modă, confortabile și la un preț accesibil.

De altfel, materialul care se află în centrul atenției în această perioadă este o alegere sigură pentru zilele active la școală, dar și pentru weekendurile relaxante.

Articolul continuă după reclamă

Colecția H&M Back to School aduce în prim-plan ținute cu detalii jucăușe și culori contrastante. Denimul este materialul vedetă al sezonului

În această toamnă, îmbrăcămintea din denim se numără printre preferințele copiilor când vine vorba despre începutul noului an școlar. Colecția H&M Back to School pune la dispoziție ținute cu detalii jucăușe și culori contrastante care oferă o energie distractivă și vibrantă.

Hainele sunt disponibile într-o varietate de culori ale sezonului. Cea mai mare parte a paletei de culori pornește de la o bază neutră cu o gamă de albastru din denim, care este completată perfect de negru, crem, maro și roz pal. Aceste culori oferă o notă de energie aparițiilor de la școală.

Ținutele sunt concepute pentru copiii de până la 14 ani, iar în colecția H&M Back to School se regăsesc piese de zi cu zi, cum ar fi blugi și hanorace din denim, dar și jachete matlasate, bluze imprimate, cămăși și seturi de tricotaje pentru accente moderne și mereu la modă.

De altfel, piesele cheie ale colecției de toamnă pentru copii includ blugi largi, evazați sau tip barrel, cămăși din denim, seturi din tricot și gulere rotunde din lână.

Imprimeurile florale, broderia, buzunarele, volanele și texturile fine sunt doar câteva dintre detaliile care oferă o notă de eleganță și farmec ținutei din noul an școlar. De asemenea, cei mici pot găsit în colecția H&M Back to School și accesorii precum balerini, pantofi sport retro, fundițe de păr supradimensionate și talismane pentru genți și ghiozdane.

Pentru acest nou an școlar, colecția H&M Kids aduce în prim-plan denim în culori variate, de la nuanțe de albastru la negru decolorat, combinate cu note boho subtile și romantice, elemente sportive retro și influențe din îmbrăcămintea funcțională.

Ținutele pentru această toamnă sunt disponibile în magazinele selectate și online la hm.com, începând cu 24 iulie 2025.

Cei mici sunt pregătiți să înceapă noul an școlar cu stil doar la H&M. Piesele vestimentare confortabile, moderne și accesibile îi ajută pe aceștia să pășească cu încredere și personalitate pe holurile școlii.

Este momentul ca ei să se exprime, să iasă în evidență și să se integreze cu ajutorul stilului vestimentar oferit de colecția H&M Back to School.