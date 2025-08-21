Antena Căutare
Home Lifestyle Beauty Toamna începe cu ținute din denim pentru cei mici. Colecția H&M Back to School este acum disponibilă în magazine și online

Toamna începe cu ținute din denim pentru cei mici. Colecția H&M Back to School este acum disponibilă în magazine și online

În toamna acestui an, H&M aduce în centrul atenției un material adorat de cei mici, dar și de părinți. Colecția Back to School se concentrează asupra denimului în culori variate, de la nuanțe de albastru la negru decolorat, combinate cu note boho subtile și romantice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 August 2025, 11:30 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 11:35
Galerie
Colecția H&M Back to School pune la dispoziție ținute cu detalii jucăușe și culori contrastante care oferă o energie distractivă și vibrantă | H&M

Toamna vine cu un nou început pentru cei mici și garderoba lor. Întoarcerea la școală este întotdeauna o perioadă specială a anului, iar în acest sezon colecția H&M Back to School pune denimul în prim-plan.

Alegerea hainelor pentru copii nu mai reprezintă doar un obicei pentru noul an școlar, ci s-a transformat într-o adevărată plăcere și o formă de exprimare a stilului vestimentar atât pentru micuți, cât și pentru adulți.

Tot mai mulți părinți caută variante ce îmbină perfect calitatea cu designul autentic, astfel încât copiii lor să se simtă bine și să arate impecabil. Colecția H&M Back to School este alegerea perfectă pentru cei care își doresc haine la modă, confortabile și la un preț accesibil.

De altfel, materialul care se află în centrul atenției în această perioadă este o alegere sigură pentru zilele active la școală, dar și pentru weekendurile relaxante.

Articolul continuă după reclamă

Colecția H&M Back to School aduce în prim-plan ținute cu detalii jucăușe și culori contrastante. Denimul este materialul vedetă al sezonului

În această toamnă, îmbrăcămintea din denim se numără printre preferințele copiilor când vine vorba despre începutul noului an școlar. Colecția H&M Back to School pune la dispoziție ținute cu detalii jucăușe și culori contrastante care oferă o energie distractivă și vibrantă.

Hainele sunt disponibile într-o varietate de culori ale sezonului. Cea mai mare parte a paletei de culori pornește de la o bază neutră cu o gamă de albastru din denim, care este completată perfect de negru, crem, maro și roz pal. Aceste culori oferă o notă de energie aparițiilor de la școală.

Ținutele sunt concepute pentru copiii de până la 14 ani, iar în colecția H&M Back to School se regăsesc piese de zi cu zi, cum ar fi blugi și hanorace din denim, dar și jachete matlasate, bluze imprimate, cămăși și seturi de tricotaje pentru accente moderne și mereu la modă.

De altfel, piesele cheie ale colecției de toamnă pentru copii includ blugi largi, evazați sau tip barrel, cămăși din denim, seturi din tricot și gulere rotunde din lână.

Imprimeurile florale, broderia, buzunarele, volanele și texturile fine sunt doar câteva dintre detaliile care oferă o notă de eleganță și farmec ținutei din noul an școlar. De asemenea, cei mici pot găsit în colecția H&M Back to School și accesorii precum balerini, pantofi sport retro, fundițe de păr supradimensionate și talismane pentru genți și ghiozdane.

Pentru acest nou an școlar, colecția H&M Kids aduce în prim-plan denim în culori variate, de la nuanțe de albastru la negru decolorat, combinate cu note boho subtile și romantice, elemente sportive retro și influențe din îmbrăcămintea funcțională.

Ținutele pentru această toamnă sunt disponibile în magazinele selectate și online la hm.com, începând cu 24 iulie 2025.

Cei mici sunt pregătiți să înceapă noul an școlar cu stil doar la H&M. Piesele vestimentare confortabile, moderne și accesibile îi ajută pe aceștia să pășească cu încredere și personalitate pe holurile școlii.

O fetiță îmbrăcată în blugi și o bluză albă

Este momentul ca ei să se exprime, să iasă în evidență și să se integreze cu ajutorul stilului vestimentar oferit de colecția H&M Back to School.

(P) Cum să alegi fusta potrivită pentru evenimentele formale?...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal” Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro Şi-a ucis soţia şi s-a aruncat pe fereastră. Incident tulburător în Craiova Şi-a ucis soţia şi s-a aruncat pe fereastră. Incident tulburător în Craiova

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 20 august 2025. Loredana, după întâlnirea cu Alexandru: Nu am simțit că avem o conexiune Mireasa sezonul 12, 20 august 2025. Loredana, după întâlnirea cu Alexandru: Nu am simțit că avem o conexiune Miercuri, 20.08.2025, 17:01 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Miercuri, 20.08.2025, 18:18 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Miercuri, 20.08.2025, 23:30
Mai multe
Citește și
(P) Cum să alegi fusta potrivită pentru evenimentele formale?
(P) Cum să alegi fusta potrivită pentru evenimentele formale?
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
(P) KULTHO prezintă Investiția în diamante – frumusețe, raritate și moștenire
(P) KULTHO prezintă Investiția în diamante – frumusețe, raritate și moștenire
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse: „Îi recomand să meargă la terapie”
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x