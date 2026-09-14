Brico Depot devine BRICO. Un nou capitol pentru businessul de bricolaj din România (P)

Brico Depot România devine BRICO, marcând începutul unui nou capitol pentru un business cu aproape un sfert de secol de experiență pe piața locală de bricolaj.

Schimbarea de nume și identitate vizuală face parte dintr-un proces amplu de transformare, susținut de o investiție de 50 de milioane de euro în următorii trei ani, prin care BRICO își construiește businessul în jurul proiectelor clienților și a nevoii acestora de a ajunge mai simplu de la idee la rezultat.

Noua direcție va include modernizarea magazinelor, dezvoltarea sortimentului și a serviciilor și integrarea tehnologiei, inclusiv a inteligenței artificiale. BRICO va dezvolta, de asemenea, soluții complete pentru proiectele clienților, de la alegerea produselor până la livrare și montaj.

Prin BRICO, Altex România își extinde ecosistemul într-o categorie nouă și complementară: proiectele pentru casă și grădină. Povestea a început în martie 2002, odată cu intrarea Bricostore pe piața din România, a continuat sub brandul Brico Depot, iar astăzi intră într-o nouă etapă sub numele BRICO. În următoarele 6 luni, noua identitate va fi implementată treptat, în paralel cu modernizarea magazinelor, dezvoltarea sortimentului și extinderea serviciilor.

„BRICO este un nou capitol al unei povești care a început în România în 2002, odată cu Bricostore, și a continuat prin Brico Depot. Păstrăm experiența construită în peste două decenii, dar schimbăm modul în care ne raportăm la client și la proiectele lui.

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Perspectiva noastră este să facem totul mai simplu! Modernizăm magazinele, dezvoltăm sortimentul și serviciile, investim în oameni și integrăm tehnologia și inteligența artificială pentru a ajuta clientul să treacă mai ușor de la o idee la un proiect concret. Și vrem să mergem până la capăt: de la alegerea produselor și finanțare până la livrare și proiecte complete, inclusiv montaj prin parteneri specializați.

Poți să faci singur, poți să faci împreună cu noi sau putem găsi soluția completă pentru tine. Asta înseamnă pentru noi noul BRICO și filozofia Do it Together”, declară Dan Ostahie, CEO Altex România.

De la „Do it Yourself” la „Do it Together”

Noua filozofie a brandului — „Do it Together” — este lansată prin campania #PusiPeTreabaImpreuna și pornește de la o realitate simplă: proiectele casei înseamnă mai mult decât alegerea unor produse. Înseamnă idei, alegeri, calcule, bugete, timp, transport, montaj și, uneori, ajutorul unui specialist. BRICO își propune să fie alături de client în aceste etape și să îi ofere libertatea de a alege cât vrea să facă singur și cât vrea să facă împreună cu BRICO.

Noua identitate BRICO a fost dezvoltată de Landor, care a contribuit și la dezvoltarea identităților unor branduri din grup, precum Altex și Credex.

Campania de lansare a fost realizată de Leo Burnett, desemnată agenția anului la EFFIE Awards de mai multe ori, inclusiv în 2025.

De la produs la proiect

BRICO își propune să treacă de la un model concentrat predominant pe vânzarea produselor către unul construit în jurul soluțiilor pentru proiectele casei.

În bricolaj, produsul este parte din soluție. Pentru client, ceea ce contează este proiectul finalizat. Obiectivul este ca oamenii să poată porni de la ceea ce vor să facă – „Vreau să renovez baia”, „Vreau să amenajez terasa” sau „Vreau să refac bucătăria” – și să găsească soluțiile necesare pentru a transforma această nevoie într-un proiect concret.

Prin colaborarea cu parteneri și subcontractori specializați, BRICO dezvoltă progresiv showroom-uri dedicate și integrează treptat soluții bazate pe inteligență artificială, care să simplifice planificarea proiectelor — de la definirea nevoii până la estimarea cantităților și a bugetului.

Prețul este o promisiune fundamentală

Simplu trebuie să însemne și încrederea unei alegeri bune. De aceea, prețul va continua să reprezinte unul dintre pilonii BRICO.

Compania susține această promisiune prin mecanismul: dacă un client găsește același produs mai ieftin în altă parte, BRICO îi rambursează de două ori diferența.

Transformarea începe deja

Noua identitate BRICO va deveni tot mai vizibilă în următoarele 6 luni, în paralel cu programul de modernizare și dezvoltare. Compania va investi 50 de milioane de euro în următorii trei ani în programul de modernizare și dezvoltare, investițiile vizând magazinele, tehnologia, sortimentul, serviciile și experiența omnichannel.

Dezvoltarea rețelei face parte din același program. Primul magazin nou BRICO, dezvoltat de companie, va fi deschis la Vaslui în acest an, următoarele proiecte urmând să fie anunțate ulterior.

BRICO extinde ecosistemul Altex în zona proiectelor pentru casă

BRICO face parte din Altex România, alături de Altex și Media Galaxy, extinzând astfel ecosistemul companiei într-o categorie nouă și complementară: proiectele pentru casă și grădină.

Cele trei branduri au poziționări și strategii distincte, beneficiind în același timp de experiența și infrastructura dezvoltate în cadrul grupului în retail, comerț electronic, logistică, servicii și finanțare. Dincolo de infrastructura comună, cele trei branduri – Altex, Media Galaxy și BRICO – împărtășesc un mod unitar de lucru și aceeași viziune: o singură companie, o singură echipă, cu obiective comune.

Pentru BRICO, apartenența la ecosistemul Altex înseamnă posibilitatea de a combina experiența acumulată în peste două decenii de bricolaj cu capabilitățile unui ecosistem de retail construit în jurul unei experiențe simple și integrate.

Despre BRICO

Cu o rețea națională de 28 de magazine, platforma online bricostore.ro și aplicația mobilă, BRICO oferă produse, soluții și servicii pentru construcții, renovarea și amenajarea casei și grădinii, atât clienților individuali, cât și profesioniștilor.

BRICO își construiește businessul în jurul proiectelor clienților și redefinește experiența DIY prin filozofia „Do it Together”. Pentru BRICO, „a face singur” nu înseamnă să faci totul de unul singur, ci să ai libertatea de a alege de cât ajutor ai nevoie – de la produsele și consilierea potrivite până la servicii care duc proiectul de la idee la rezultat.

Parte din Altex România din mai 2025, BRICO se află într-un amplu proces de transformare, care include modernizarea magazinelor, dezvoltarea sortimentului și a serviciilor, digitalizare și integrarea inteligenței artificiale.

Despre Landor

Experți globali în brand, susținuți de cele mai ample capabilități strategice și creative din categoria noastră.

Facem brandurile mai valoroase și mai puțin vulnerabile.

Construim brandurile diferit. Lucrăm alături de clienții noștri pentru a defini și rezolva problemele lor de business prin prisma brandului. Conectăm strategic capabilitățile noastre de design, experiență, guvernanță și măsurare și facem întotdeauna legătura între activitatea noastră de brand și rezultatele de business.

Landor Group include, de asemenea, amp (specialiști în sonic branding), BDG (experți în spații de lucru și arhitectură), Deeplocal (specialiști în tehnologii creative) și ManvsMachine (specialiști în motion design 3D).

Facem parte din WPP.

Despre Leo Burnett

Leo Burnett este una dintre agențiile de comunicare cu cea mai puternică tradiție creativă din România și face parte din Publicis Groupe. Agenția dezvoltă soluții integrate de comunicare, de la strategie de brand și campanii creative până la digital, social, branded content, activări și design de brand, construind platforme relevante pentru branduri și consumatori. Leo Burnett România a fost desemnată Agency of the Year la EFFIE Awards de mai multe ori, inclusiv în 2025.