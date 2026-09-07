Ce flori se plantează în septembrie. Plantele care trebuie puse în pământ înainte de frig

Experții au dezvăluit ce flori se plantează în septembrie, pentru a te bucura de o grădină impresionantă la începutul anului.

Pe măsură ce temperaturile încep să scadă, culorile toamnei devin tot mai intense, și grădinile încep să se ofilească.

Însă aceasta e perioada ideală pentru a planta mai multe tipuri de flori, scrie Homes and Gardens.

În plus, în această perioadă, solul e ușor de lucrat și încă păstrează căldura verii.

Ceea ce înseamnă nu doar că săpatul e mai ușor, dar pământul le oferă plantelor șansa de a-și dezvolta rădăcinile înainte de venirea iernii.

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Ce flori se plantează în septembrie

Pe măsură ce ritmul de creștere al plantelor încetinește, începe perioada potrivită pentru plantările de toamnă și pentru pregătirea grădinii pentru anul viitor.

Multe dintre florile recomandate în această perioadă au bulbi, scrie The Spruce. Acestea trebuie să vegeteze pe perioada iernii, când temperaturile scad considerabil, înainte să crească și înflorească primăvara.

Iată unele flori care se plantează în septembrie, potrivit experților.

Narcise

Narcisele înfloresc primăvara și sunt unele dintre cele mai apreciate flori de la începutul anului. Pot avea flori galbene sau albe, există în mai multe dimensiuni, iar unele soiuri sunt și parfumate.

Experții recomandă ca bulbii să fie plantați la începutul toamnei. Narcisele pot fi plantate chiar și în noiembrie sau decembrie, însă perioada ideală e din septembrie până în octombrie, pentru a le permite rădăcinilor să se dezvolte înainte ca plantele să intre în repaus pe timpul iernii.

Brândușe

Brândușa reprezintă unul dintre semnele că s-a încheiat iarna și ne așteaptă temperaturi mai ridicate.

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Deși această specie înflorește de obicei din februarie până în martie, brândușele de primăvară se plantează din septembrie până în octombrie. Mai mult, reprezintă o importantă sursă timpurie de nectar pentru polenizatori.

Ciocul berzei/Săgețica/Mușcata perenă

Toate aceste denumiri se referă la același tip de plantă, cunoscut și drept geranium. Deși aceste flori pot fi plantate în orice perioadă a anului, cât timp cât pământul nu e înghețat, septembrie e momentul ideal pentru plantare. Atunci, solul cald le ajută să se prindă înainte de sosirea lunilor reci.

Cum sunt flori perene, aceste vor reveni în fiecare an, pentru a-ți colora grădina.

Crin

Dacă vrei să te bucuri de crini primăvara, atunci trebuie să îi plantezi în septembrie, scrie Jurnalul. Dacă deja ai crini în grădină, acum e perioada ideală să fie tăiată planta, fără a deranja bulbul, dacă aceasta s-a îngălbenit deja.

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Dacă încă nu a început să se usuce singură, atunci trebuie lăsat în pace până atinge acest punct, pentru a hrăni în continuare bulbul.

Mac

Puțini știu că macii pot fi semănați în septembrie, pentru a înflori mai devreme anul viitor, scrie Newsweek. Marele avantaj e că se vor bucura de umiditatea toamnei pentru a-ți oferi o priveliște impresionantă în grădină atunci când temperaturile vor crește iar.

În aceeași categorie sunt incluse și albăstrelele și gălbenelele, dacă vrei să ai o grădină plină de culoare.

Deși lalelele cresc tot din bulbi, plantarea lor e recomandată când temperaturile scad mai mult, prin noiembrie, susțin experții.