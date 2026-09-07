Antena Căutare
Home News Inedit Ce flori se plantează în septembrie. Plantele care trebuie puse în pământ înainte de frig

Ce flori se plantează în septembrie. Plantele care trebuie puse în pământ înainte de frig

Experții au dezvăluit ce flori se plantează în septembrie, pentru a te bucura de o grădină impresionantă la începutul anului.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 15:30 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 15:33
Plantarea acestor flori în septembrie poate aduce o grădină spectaculoasă primăvara | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Pe măsură ce temperaturile încep să scadă, culorile toamnei devin tot mai intense, și grădinile încep să se ofilească.

Însă aceasta e perioada ideală pentru a planta mai multe tipuri de flori, scrie Homes and Gardens.

În plus, în această perioadă, solul e ușor de lucrat și încă păstrează căldura verii.

Ceea ce înseamnă nu doar că săpatul e mai ușor, dar pământul le oferă plantelor șansa de a-și dezvolta rădăcinile înainte de venirea iernii.

Articolul continuă după reclamă

Ce flori se plantează în septembrie

Pe măsură ce ritmul de creștere al plantelor încetinește, începe perioada potrivită pentru plantările de toamnă și pentru pregătirea grădinii pentru anul viitor.

Multe dintre florile recomandate în această perioadă au bulbi, scrie The Spruce. Acestea trebuie să vegeteze pe perioada iernii, când temperaturile scad considerabil, înainte să crească și înflorească primăvara.

Iată unele flori care se plantează în septembrie, potrivit experților.

Narcise

Narcisele înfloresc primăvara și sunt unele dintre cele mai apreciate flori de la începutul anului. Pot avea flori galbene sau albe, există în mai multe dimensiuni, iar unele soiuri sunt și parfumate.

Experții recomandă ca bulbii să fie plantați la începutul toamnei. Narcisele pot fi plantate chiar și în noiembrie sau decembrie, însă perioada ideală e din septembrie până în octombrie, pentru a le permite rădăcinilor să se dezvolte înainte ca plantele să intre în repaus pe timpul iernii.

Brândușe

Brândușa reprezintă unul dintre semnele că s-a încheiat iarna și ne așteaptă temperaturi mai ridicate.

Citește și: Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum le facem să arate bine toată iarna

Deși această specie înflorește de obicei din februarie până în martie, brândușele de primăvară se plantează din septembrie până în octombrie. Mai mult, reprezintă o importantă sursă timpurie de nectar pentru polenizatori.

Ciocul berzei/Săgețica/Mușcata perenă

Toate aceste denumiri se referă la același tip de plantă, cunoscut și drept geranium. Deși aceste flori pot fi plantate în orice perioadă a anului, cât timp cât pământul nu e înghețat, septembrie e momentul ideal pentru plantare. Atunci, solul cald le ajută să se prindă înainte de sosirea lunilor reci.

Cum sunt flori perene, aceste vor reveni în fiecare an, pentru a-ți colora grădina.

Crin

Dacă vrei să te bucuri de crini primăvara, atunci trebuie să îi plantezi în septembrie, scrie Jurnalul. Dacă deja ai crini în grădină, acum e perioada ideală să fie tăiată planta, fără a deranja bulbul, dacă aceasta s-a îngălbenit deja.

Citește și: Bujorul a fost declarat floarea națională a României. Domină vânzările de primăvară

Dacă încă nu a început să se usuce singură, atunci trebuie lăsat în pace până atinge acest punct, pentru a hrăni în continuare bulbul.

Mac

Puțini știu că macii pot fi semănați în septembrie, pentru a înflori mai devreme anul viitor, scrie Newsweek. Marele avantaj e că se vor bucura de umiditatea toamnei pentru a-ți oferi o priveliște impresionantă în grădină atunci când temperaturile vor crește iar.

În aceeași categorie sunt incluse și albăstrelele și gălbenelele, dacă vrei să ai o grădină plină de culoare.

Deși lalelele cresc tot din bulbi, plantarea lor e recomandată când temperaturile scad mai mult, prin noiembrie, susțin experții.

Ce legume se plantează în septembrie. Ce poți pune în grădină la început de toamnă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă!
Observatornews.ro Scuza procurorilor care au ținut închis 25 de zile un om nevinovat: Semăna cu adevăratul hoț Scuza procurorilor care au ținut închis 25 de zile un om nevinovat: Semăna cu adevăratul hoț
Antena 3 Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
SpyNews Actor turc iubit de români, găsit mort în locuință. Ultimele imagini cu el în viață Actor turc iubit de români, găsit mort în locuință. Ultimele imagini cu el în viață
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Ce trebuie să aibă copilul pe birou pentru a se concentra mai ușor la teme. Greșeala pe care mulți părinți o fac
Ce trebuie să aibă copilul pe birou pentru a se concentra mai ușor la teme. Greșeala pe care mulți părinți o fac
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum faci curățenie în dormitor fără să pierzi ore întregi. Ce trebuie să faci zilnic, săptămânal și lunar
Cum faci curățenie în dormitor fără să pierzi ore întregi. Ce trebuie să faci zilnic, săptămânal și lunar
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gabi Torje, dezvăluiri dureroase la Asia Express. Ce l-a făcut să dea totul pentru fotbal: „Sunt mândru”
Gabi Torje, dezvăluiri dureroase la Asia Express. Ce l-a făcut să dea totul pentru fotbal: „Sunt mândru” AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță
De ce și-a dorit Mirela Vaida să participe la Asia Express. Prezentatoarea a crezut că va fi ca într-o vacanță Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș
Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Nicușor Dan merge în Călărași în prima zi de școală, apoi are ședință CSAT
Nicușor Dan merge în Călărași în prima zi de școală, apoi are ședință CSAT BZI
Reforma Bolojan a distrus piața muncii și a provocat o pierdere de 2,5 miliarde de lei bugetului de stat
Reforma Bolojan a distrus piața muncii și a provocat o pierdere de 2,5 miliarde de lei bugetului de stat Jurnalul
Toamna celor 6 retrograde: Universul trage frâna de mână. Iubirea, planurile și marile decizii intră în revizie
Toamna celor 6 retrograde: Universul trage frâna de mână. Iubirea, planurile și marile decizii intră în revizie Kudika
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip
Cum să te tunzi după 50 de ani pentru a arăta mai tânără. 3 tunsori care îți șterg 10 ani de pe chip Redactia.ro
Vremea se răcește puternic după 11 septembrie. Ploile se extind în aproape toată țara
Vremea se răcește puternic după 11 septembrie. Ploile se extind în aproape toată țara Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x