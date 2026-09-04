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(P) Casă modulară din containere: locuința care crește odată cu nevoile tale

Puține locuințe țin pasul cu viața celui care le folosește. Un cuplu care are nevoie astăzi de o cameră și o baie poate avea nevoie peste câțiva ani de încă un dormitor sau de un spațiu de lucru, iar la o construcție clasică asta înseamnă un nou șantier.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 17:44 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 17:45
Descoperă totul despre casele modulare din containere | pexels.com
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Casa modulară din containere pornește de la o altă logică: o configurație clară de la început, gândită din proiectare astfel încât să se poată extinde pe orizontală atunci când nevoile se schimbă.

Ce înseamnă, concret, o casă modulară din containere

La Case din containere FDC, o casă modulară este formată din mai multe containere care se unesc între ele și care pot fi completate ulterior cu altele, pe orizontală. Fiecare container este proiectat și produs de la zero în fabrică, cu structură, izolație și finisaje care fac din el o locuință completă și modernă. Gama de case modulare acoperă atât modelele cu baie complet utilată (modelele C), cât și casele cu etaj (modelele D), gândite cu parter și etaj încă din faza de proiectare.

Cum crește casa odată cu nevoile tale

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Extinderea unei case modulare nu este o decizie de ultim moment, ci una luată din faza de ofertare. Atunci se stabilesc zonele de uși care vor face legătura cu un container viitor, iar containerele se pregătesc corespunzător încă din fabrică. Motivul ține de calitatea locuinței: pereții sunt panouri sandwich cu spumă PIR și nu se decupează după producție, tocmai pentru a păstra etanșeitatea și performanța termică a casei.

Practic, dacă îți imaginezi de la început în ce direcție ai putea crește — un dormitor în plus, o cameră de oaspeți, un birou — planul se transpune în proiect, iar extinderea de mai târziu devine o lucrare de câteva zile, nu un șantier.

Tot din faza de ofertare se comunică și celelalte pregătiri pe care le poți dori: suporți pe structură pentru un acoperiș montat ulterior, pentru panouri fotovoltaice sau pentru mobilier suspendat, trasee pentru aerul condiționat ori racorduri suplimentare. Montajul acestor elemente revine clientului, după instalarea casei, cu excepția aerului condiționat și a convectoarelor de căldură, pe care le montăm noi, din producție.

Există și varianta de a câștiga spațiu fără a modifica structura casei: containerul terasă, un produs distinct, cu cadru propriu, tavan și pardoseală de terasă, care se așază în continuarea locuinței. Iar dacă se schimbă nu nevoile, ci locul, o casă din containere FDC poate fi mutată — o flexibilitate pe care o construcție clasică nu o oferă.

Ce primești în configurația standard

Indiferent de model, o casă modulară pleacă de la aceleași elemente de bază:

  • Cadru din tablă zincată de 2 mm (2,5–8 mm la modelele cu etaj), profilată la rece, cu utilizare exclusivă în construcția de containere, grunduită și vopsită electrostatic pentru o rezistență sporită la coroziune, cu sistem de captare a apei pluviale și drenare prin stâlpii containerului
  • Pereți din panouri sandwich cu spumă PIR de 40 mm și vată minerală de 100 mm în tavan și în pardoseală
  • Tâmplărie PVC
  • Finisaje interioare și pardoseală cu parchet sau covor PVC, în mai multe nuanțe
  • Baie complet utilată și gata de folosire

Zona de bucătărie intră în compartimentarea multor modele, însă nu vine utilată: devine bucătărie propriu-zisă după ce o mobilezi și o utilezi tu, după montaj. Casele nu se livrează mobilate, singura zonă complet utilată la livrare fiind baia.

Pentru locuire pe tot parcursul anului poți alege izolația premium — pereți din panouri sandwich cu spumă PIR de 60, 80 sau 100 mm și vată minerală în strat dublu în tavan și în pardoseală — împreună cu tâmplărie PVC cu profil de șase camere și geam tripan, pentru un confort termic și fonic mai bun. La exterior, casa poate fi placată cu lambriu termotratat în mai multe nuanțe, cu panouri sandwich cu imitație de lemn sau cu riflaje din lemn.

Un container de locuit complet înseamnă exact acest cumul de detalii: structură, izolație, tâmplărie și finisaje gândite pentru confortul de zi cu zi, nu pentru o utilizare temporară.

În cât timp te poți muta

Construirea durează 6–8 săptămâni, livrarea depinde de distanță, iar montajul efectiv al unei case modulare durează 1–2 zile. În aproximativ 2 luni te poți muta. Pentru clienții persoane fizice, garanția este de 24 de luni, iar pentru clienții persoane juridice, de 12 luni.

Înainte de livrare, pregătirea terenului revine clientului: nivelarea, verificarea capacității amplasamentului de a susține greutatea containerelor, a camionului și a utilajului de descărcare, precum și montarea dalelor sau a pilonilor de beton, la 10–15 cm de sol, pentru o ventilație corespunzătoare. Amplasarea unui container poate necesita autorizații, iar cerințele diferă de la o localitate la alta, așa că cel mai simplu este să te informezi la primăria de care aparții.

O locuință care ține pasul cu tine

O casă modulară din containere nu îți cere să prevezi tot ce vei avea nevoie peste zece ani. Îți cere doar să spui, la început, în ce direcție ai putea crește — restul se pregătește din proiect, iar casa se extinde când ești pregătit. Pentru o estimare exactă, adaptată terenului și configurației dorite, pasul următor este solicitarea unei oferte personalizate.

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