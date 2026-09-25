Furnicuțele 2026. Radu Darie face bilanțul vieții la Lucrarea de Control! Regrete, alegeri și lecții învățate
În episodul 14 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 25 septembrie 2026, Radu Darie a acceptat provocarea rubricii „Lucrarea de Control”, unde Cătălin Măruță l-a confruntat cu o întrebare profundă și directă: „Ai vreun regret în viață?”. Invitatul a oferit un răspuns deschis, analizând momentele cheie din parcursul său, alegerile făcute și modul în care privește în urmă la toate experiențele trăite.
Vineri, 25.09.2026, 18:59