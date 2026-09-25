20:03

Suedia - România, liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 21:45! Gica Hagi a ales echipa de start!

19:00

Meseria pe care ar fi ales-o Radu Darie dacă nu ar fi devenit bucătar. Ce uniformă ar fi purtat cu mândrie

18:59

Furnicuțele 2026. Radu Darie face bilanțul vieții la Lucrarea de Control! Regrete, alegeri și lecții învățate

18:45

Furnicuțele 2026. Radu Darie și mentorul său, Chef Victor Melian, despre pașii în industria ospitalității

18:38

Furnicuțele 2026. Balonul cu artificii care poate exploda oricând! Meci de foc între Radu Darie și Cătălin Măruță

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Orașul din România cu un cimitir cum rar întâlnești în Europa. Pirați, prințese și oameni din întreaga lume sunt îngropați aici