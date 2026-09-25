Furnicuțele 2026. Radu Darie și mentorul său, Chef Victor Melian, despre pașii în industria ospitalității

În episodul 14 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 25 septembrie 2026, Radu Darie a fost prezent alături de mentorul său din industria ospitalității, Chef Victor Melian, pentru a vorbi despre parcursul său profesional și proiectele din domeniul HoReCa. Cei doi au rememorat momentele de început, experiențele acumulate în restaurante și lecțiile valoroase care au stat la baza dezvoltării sale ca antreprenor și pasionat de gastronomie.

Vineri, 25.09.2026, 18:45