Cât de des trebuie schimbat prosopul de baie. Greșeala pe care multe persoane o fac după duș

Cât de des trebuie spălate prosoapele de baie? Află după câte utilizări este recomandat să le schimbi și cum trebuie uscate pentru o igienă corectă.

Dacă folosești prosopul imediat după duș sau baie, ai putea crede că acesta rămâne curat, însă lucrurile nu stau chiar așa. De fapt, prosopul poate acumula rapid celule moarte ale pielii, microbi și bacterii, mai ales dacă este folosit în mod repetat și nu se usucă suficient între utilizări.

Cât de des trebuie spălate prosoapele de baie

Ryan Sinclair, doctor în filosofie și profesor de microbiologie a mediului la Universitatea Loma Linda, explică faptul că prosoapele acționează ca o a doua etapă de curățare a corpului, îndepărtând ceea ce nu s-a desprins în timpul dușului. Din acest motiv, acestea se pot murdări mai repede decât se așteaptă multe persoane.

Atunci când ne ștergem după baie, prosopul intră în contact cu celulele moarte ale pielii, cu microorganismele și cu flora naturală a pielii. În plus, fibrele textile pot reține umezeala, ceea ce creează condiții favorabile pentru dezvoltarea și multiplicarea bacteriilor, arată un articol publicat de Universitatea Loma Linda.

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La câte utilizări trebuie spălat prosopul de baie

În general, prosoapele de baie ar trebui spălate după aproximativ trei-patru utilizări. Pentru multe persoane, acest lucru înseamnă schimbarea prosopului o dată sau de două ori pe săptămână, în funcție de frecvența dușurilor și de rutina personală.

Totuși, această regulă funcționează numai dacă prosopul este lăsat să se usuce complet între utilizări. Un prosop umed și ținut într-un spațiu închis poate deveni un mediu propice pentru dezvoltarea microorganismelor.

Pentru a limita acumularea bacteriilor, este important ca prosopul să fie întins după fiecare duș, astfel încât aerul să poată circula printre fibre. Evită să îl lași mototolit, împăturit sau într-o grămadă, deoarece umezeala va persista mai mult timp.

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De asemenea, baia trebuie aerisită corespunzător. Dacă încăperea este foarte umedă și prosopul rămâne ud ore întregi, acesta ar trebui schimbat mai des.

Când trebuie schimbat mai des prosopul

Există situații în care intervalul de trei-patru utilizări poate fi prea mare. Persoanele care transpiră abundent, care fac sport frecvent sau care au anumite probleme ale pielii pot avea nevoie să schimbe prosoapele mai des. Același lucru este valabil dacă prosopul capătă un miros neplăcut sau rămâne umed pentru perioade lungi.

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Este important și ca prosoapele să fie spălate corespunzător și să fie lăsate să se usuce complet înainte de a fi folosite din nou. Nu este recomandată împărțirea prosoapelor personale, deoarece acestea intră în contact direct cu pielea.

Așadar, faptul că te-ai spălat nu înseamnă că prosopul rămâne automat curat. Pentru o igienă cât mai bună, acesta trebuie aerisit după fiecare utilizare și spălat regulat. O simplă schimbare a modului în care îl lași la uscat poate contribui la reducerea umezelii și a acumulării de microorganisme.