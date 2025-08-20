Hotelierii de la Marea Neagră pun alarme pe lenjerii și prosoape ca să nu mai fie furate: „Din 300 de prosoape am rămas cu 100”

Antena Căutare
Administratorii hotelurilor de pe litoralul românesc au început să monteze alarme pe lenjerii și prosoape, în speranța că turiștii nu vor mai pleca cu obiectele din cameră.

Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 12:30
În fiecare sezon, sute de prosoape dispar din camere sau de la piscină. Administratorii de hoteluri povestesc cum, uneori, oamenii iau și alte obiecte din cameră precum veioze, scrumiere sau chiar bateriile telecomenzilor. În unele cazuri, pierderile ajung și la 100.000 de lei doar din textile, notează g4media.ro.

Din acest motiv, unii dintre ei au decis să atașeze etichete electronice pe lenjerii și prosoape. Astfel, când sunt luate din cameră, sistemul declanșează o alarmă.

Însă, dincolo de tehnologie, hotelierii spun că au nevoie de ceva ce nu se poate cumpăra: bun simț din partea oaspeților.

„La noi pe hotel cea mai mare pierdere este pe prosoape, investiția anul acesta a fost de 100.000 de lei în lenjerie și prosoape”, a declarat Oana Olteanu, managerul unui hotel, citat de sursa menționată mai sus.

În fiecare sezon, sute de prosoape dispar din hoteluri, iar, uneori, sunt luate inclusiv becuri, scrumiere, telecomenzi sau baterii. Pentru a-i descuraja pe cei care recurg la astfel de gesturi, unele hoteluri montează etichete electronice pe textile.

În cazul în care turiștii vor să plece acasă cu prosopul, la ieșirea din hotel va suna o alarmă în recepție.

„Reușim să monitorizăm pierderile. Ne-am inspirat și noi din spațiile externe”, a explicat Liliana Cornea, managerul unui hotel, citată de g4media.ro.

În unele hoteluri, în schimb, turiștii distrug sistemele de igienă, precum dozatoarele de săpun și șampon, în încercarea de a le goli.

„Încercându-le să le golească, abuzându-le pur și simplu, le dărâmă, le strică, le sparg. Consumul este foarte mare, noi credeam că dacă vom pune acest dispenser vom avea un consum mai mic”, a spus Florentina Focșăneanu, angajata unui hotel din Constanța, potrivit sursei citate mai sus.

Hotelierii atrag atenția că aceste comportamente nu le afectează doar bugetul, ci și calitatea serviciilor. În prezent, nu există un cadru legal clar care să permită recuperarea daunelor.

„După o vară ajungem la câteva zeci de mii de lei, de pildă anul trecut din cele 300 de prosoape pe care le-am pus la piscină am rămas cu circa 100”, a dezvăluit Iuliana Tenie, managerul unui hotel.

Hotelierii nu pot verifica bagajele turiștilor la plecare, iar pagubele intră anual la capitolul „pierderi inevitabile”, mai notează sursa citată mai sus.

