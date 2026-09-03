(P) Cum transformi zona de zi într-un spațiu armonios cu Leroy Merlin

Livingul este una dintre cele mai importante încăperi ale unei locuințe. Aici ne relaxăm, primim musafiri, petrecem timp cu familia sau pur și simplu ne retragem după o zi aglomerată. Tocmai de aceea, amenajarea lui trebuie să combine aspectul plăcut cu funcționalitatea, fără ca spațiul să devină încărcat.

Un living armonios nu presupune neapărat mobilier scump sau schimbări radicale. Alegerea unor piese potrivite, a unor finisaje care se completează și folosirea inteligentă a pereților pot transforma atmosfera întregii camere.

Pornește de la mobilier și de la dimensiunea camerei

Primul pas este stabilirea pieselor de care ai cu adevărat nevoie. O canapea confortabilă, un corp pentru televizor, câteva spații de depozitare și o măsuță de cafea pot fi suficiente pentru un living de dimensiuni medii.

Atunci când alegi o mobila living, este important să ții cont de suprafața disponibilă și de traseele de circulație. Un ansamblu foarte mare poate face o cameră mică să pară aglomerată, în timp ce într-un spațiu generos, prea puține piese pot crea senzația de gol.

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Este util să măsori camera înainte de cumpărături și să stabilești unde vor fi amplasate piesele principale. În acest fel, mobilierul poate fi ales în funcție de spațiu, nu invers.

Folosește pereții pentru a adăuga personalitate

Pereții reprezintă o oportunitate bună pentru a schimba aspectul livingului fără să înlocuiești tot mobilierul. O culoare nouă, câteva tablouri sau un finisaj decorativ pot modifica semnificativ atmosfera.

Unul dintre cele mai simple moduri de a obține un efect vizual puternic este folosirea unui tapet pe un singur perete. Poți opta pentru un model geometric într-un living modern, pentru texturi discrete într-un spațiu minimalist sau pentru un model inspirat din natură într-un decor mai relaxat.

Este recomandat să nu folosești prea multe imprimeuri diferite în aceeași încăpere. Dacă peretele este deja foarte decorativ, restul elementelor pot rămâne mai simple.

Accentele decorative pot schimba complet atmosfera

Nu este nevoie ca fiecare perete să aibă un finisaj spectaculos. Uneori, un singur element bine ales este suficient pentru a atrage atenția și a crea un punct focal.

De exemplu, modelele de panouri decorative din polistiren pot fi utilizate pentru a accentua anumite zone ale livingului. Ele pot contribui la obținerea unui perete cu relief și pot fi integrate în proiecte cu stiluri diferite, în funcție de model și de restul amenajării.

Un astfel de accent funcționează cel mai bine atunci când este corelat cu mobilierul, iluminatul și paleta cromatică. Scopul nu este să umpli pereții, ci să creezi contraste și texturi care dau profunzime încăperii.

Alege o paletă cromatică echilibrată

Culorile influențează foarte mult felul în care este perceput un living. Tonurile deschise pot face o cameră să pară mai aerisită, în timp ce nuanțele mai închise pot crea o atmosferă intimă și elegantă.

O variantă simplă este să pornești de la două sau trei culori principale. De exemplu, pereții în nuanțe neutre pot fi combinați cu mobilier în tonuri naturale și câteva accente mai puternice prin perne, covoare sau obiecte decorative.

Iluminatul face diferența

Un living bine amenajat are nevoie de mai multe surse de lumină. Iluminatul general poate fi completat cu veioze, lampadare sau corpuri decorative amplasate în zonele în care petreci cel mai mult timp.

Lumina caldă este potrivită pentru zonele de relaxare, în timp ce o iluminare mai puternică poate fi utilă în apropierea biroului sau a unei zone de lectură.

Dacă livingul beneficiază de multă lumină naturală, încearcă să nu blochezi ferestrele cu mobilier voluminos. Păstrarea unei circulații bune a luminii poate face camera să pară mai spațioasă.

Păstrează echilibrul între decor și funcționalitate

Un spațiu armonios trebuie să fie și ușor de folosit. Înainte de a adăuga obiecte decorative, este bine să te gândești la nevoile reale ale familiei: unde sunt depozitate cărțile, telecomenzile, obiectele de zi cu zi sau accesoriile electronice.

Coșurile, rafturile și corpurile cu spații închise pot ajuta la păstrarea ordinii. În același timp, câteva plante, fotografii sau obiecte personale pot face livingul să pară mai cald și mai puțin impersonal.

Leroy Merlin oferă soluții pentru mai multe etape ale amenajării, de la mobilier și finisaje până la elemente decorative și materiale pentru proiecte realizate acasă. Astfel, diferitele componente ale încăperii pot fi alese în funcție de stilul dorit și de particularitățile spațiului.