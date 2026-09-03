Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Cum transformi zona de zi într-un spațiu armonios cu Leroy Merlin

(P) Cum transformi zona de zi într-un spațiu armonios cu Leroy Merlin

Livingul este una dintre cele mai importante încăperi ale unei locuințe. Aici ne relaxăm, primim musafiri, petrecem timp cu familia sau pur și simplu ne retragem după o zi aglomerată. Tocmai de aceea, amenajarea lui trebuie să combine aspectul plăcut cu funcționalitatea, fără ca spațiul să devină încărcat.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 18:45 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 18:47
Descoperă cum transformi un living în ceva spectaculos | pexels.com
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un living armonios nu presupune neapărat mobilier scump sau schimbări radicale. Alegerea unor piese potrivite, a unor finisaje care se completează și folosirea inteligentă a pereților pot transforma atmosfera întregii camere.

Pornește de la mobilier și de la dimensiunea camerei

Primul pas este stabilirea pieselor de care ai cu adevărat nevoie. O canapea confortabilă, un corp pentru televizor, câteva spații de depozitare și o măsuță de cafea pot fi suficiente pentru un living de dimensiuni medii.

Atunci când alegi o mobila living, este important să ții cont de suprafața disponibilă și de traseele de circulație. Un ansamblu foarte mare poate face o cameră mică să pară aglomerată, în timp ce într-un spațiu generos, prea puține piese pot crea senzația de gol.

Articolul continuă după reclamă

Este util să măsori camera înainte de cumpărături și să stabilești unde vor fi amplasate piesele principale. În acest fel, mobilierul poate fi ales în funcție de spațiu, nu invers.

Folosește pereții pentru a adăuga personalitate

Pereții reprezintă o oportunitate bună pentru a schimba aspectul livingului fără să înlocuiești tot mobilierul. O culoare nouă, câteva tablouri sau un finisaj decorativ pot modifica semnificativ atmosfera.

Unul dintre cele mai simple moduri de a obține un efect vizual puternic este folosirea unui tapet pe un singur perete. Poți opta pentru un model geometric într-un living modern, pentru texturi discrete într-un spațiu minimalist sau pentru un model inspirat din natură într-un decor mai relaxat.

Este recomandat să nu folosești prea multe imprimeuri diferite în aceeași încăpere. Dacă peretele este deja foarte decorativ, restul elementelor pot rămâne mai simple.

Accentele decorative pot schimba complet atmosfera

Nu este nevoie ca fiecare perete să aibă un finisaj spectaculos. Uneori, un singur element bine ales este suficient pentru a atrage atenția și a crea un punct focal.

De exemplu, modelele de panouri decorative din polistiren pot fi utilizate pentru a accentua anumite zone ale livingului. Ele pot contribui la obținerea unui perete cu relief și pot fi integrate în proiecte cu stiluri diferite, în funcție de model și de restul amenajării.

Un astfel de accent funcționează cel mai bine atunci când este corelat cu mobilierul, iluminatul și paleta cromatică. Scopul nu este să umpli pereții, ci să creezi contraste și texturi care dau profunzime încăperii.

Alege o paletă cromatică echilibrată

Culorile influențează foarte mult felul în care este perceput un living. Tonurile deschise pot face o cameră să pară mai aerisită, în timp ce nuanțele mai închise pot crea o atmosferă intimă și elegantă.

O variantă simplă este să pornești de la două sau trei culori principale. De exemplu, pereții în nuanțe neutre pot fi combinați cu mobilier în tonuri naturale și câteva accente mai puternice prin perne, covoare sau obiecte decorative.

Iluminatul face diferența

Un living bine amenajat are nevoie de mai multe surse de lumină. Iluminatul general poate fi completat cu veioze, lampadare sau corpuri decorative amplasate în zonele în care petreci cel mai mult timp.

Lumina caldă este potrivită pentru zonele de relaxare, în timp ce o iluminare mai puternică poate fi utilă în apropierea biroului sau a unei zone de lectură.

Dacă livingul beneficiază de multă lumină naturală, încearcă să nu blochezi ferestrele cu mobilier voluminos. Păstrarea unei circulații bune a luminii poate face camera să pară mai spațioasă.

Păstrează echilibrul între decor și funcționalitate

Un spațiu armonios trebuie să fie și ușor de folosit. Înainte de a adăuga obiecte decorative, este bine să te gândești la nevoile reale ale familiei: unde sunt depozitate cărțile, telecomenzile, obiectele de zi cu zi sau accesoriile electronice.

Coșurile, rafturile și corpurile cu spații închise pot ajuta la păstrarea ordinii. În același timp, câteva plante, fotografii sau obiecte personale pot face livingul să pară mai cald și mai puțin impersonal.

Leroy Merlin oferă soluții pentru mai multe etape ale amenajării, de la mobilier și finisaje până la elemente decorative și materiale pentru proiecte realizate acasă. Astfel, diferitele componente ale încăperii pot fi alese în funcție de stilul dorit și de particularitățile spațiului.

Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Dieta „minune” prin care Gică Popescu se menține într-o formă fizică de invidiat, la 58 de ani. Ritualul de la care nu se abate Dieta „minune” prin care Gică Popescu se menține într-o formă fizică de invidiat, la 58 de ani. Ritualul de la care nu se abate
Observatornews.ro "Costă vreo 11.000 de lei". Liviu povesteşte discuţia cu cei 4 escroci din noua metodă "Accidentul" "Costă vreo 11.000 de lei". Liviu povesteşte discuţia cu cei 4 escroci din noua metodă "Accidentul"
Antena 3 O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil
SpyNews Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie” Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
(P) Dormitorul pare prea aglomerat? Soluțiile de mobilier care eliberează spațiul
(P) Dormitorul pare prea aglomerat? Soluțiile de mobilier care eliberează spațiul
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
(P) Tablouri Canvas - Cum alegi tablouri personalizate pentru un decor unic
(P) Tablouri Canvas - Cum alegi tablouri personalizate pentru un decor unic
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care vorbesc toți americanii
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul BZI
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când clienții o duc rău
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când... Jurnalul
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi”
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi” Kudika
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are Redactia.ro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x