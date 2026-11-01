Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina Greșeala pe care mulți o fac când trag apa la toaletă. Ce recomandă specialiștii pentru a evita răspândirea bacteriilor

Greșeala pe care mulți o fac când trag apa la toaletă. Ce recomandă specialiștii pentru a evita răspândirea bacteriilor

Mulți oameni fac o greșeală atunci când trag apa la toaletă, fără să știe că pot răspândi bacterii în baie. Ce recomandă specialiștii pentru a evita acest lucru.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 01 Noiembrie 2026, 14:20 | Actualizat Duminica, 01 Noiembrie 2026, 13:32
Greșeala pe care mulți o fac când trag apa la toaletă | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un gest pe care îl facem zilnic poate favoriza răspândirea bacteriilor în baie. Este vorba despre tragerea apei la toaletă cu capacul ridicat. Specialiștii atrag atenția că, în timpul acestui proces, particule foarte fine de apă pot ajunge în aer și se pot depune pe obiectele din apropiere. Din acest motiv, un obicei simplu poate face diferența atunci când vine vorba despre igienă. Află din rândurile de mai jos ce recomandă experții pentru a păstra baia curată și pentru a reduce riscul de răspândire a bacteriilor.

Greșeala pe care mulți o fac când trag apa la toaletă. Ce recomandă specialiștii pentru a evita răspândirea bacteriilor

Deși pare un lucru banal, specialiștii spun că atunci când tragem apa cu capacul de la toaletă ridicat, în timpul acestui proces se pot răspândi în aer particule foarte fine de apă, care pot ajunge pe obiectele din apropiere.

Fenomenul este cunoscut în literatura de specialitate sub numele de „toilet plume” și a fost analizat în mai multe studii internaționale. Cercetătorii au urmărit ce se întâmplă în momentul în care tragem apa și cât de departe pot ajunge particulele rezultate. Specialiștii atrag atenția că igiena toaletei nu înseamnă doar curățarea vasului, ci și respectarea câtorva reguli simple după fiecare utilizare.

Articolul continuă după reclamă

Ce se întâmplă în baie atunci când tragem apa la toaletă

În momentul în care apeși butonul de evacuare, apa din vas se pune în mișcare. Acest proces poate produce picături și aerosoli, adică particule foarte mici care pot ajunge în aer.

Unele dintre acestea se pot depune pe capac, pe colacul toaletei, pe podea sau pe alte suprafețe din apropiere. În funcție de condițiile din încăpere și de tipul toaletei, o parte dintre particule pot rămâne în aer pentru o anumită perioadă.

Fenomenul a fost analizat și într-o cercetare publicată în 2013 în revista American Journal of Infection Control. Studiul, realizat de cercetători de la Universitatea din Arizona, a analizat mai multe cercetări anterioare despre particulele eliminate în timpul tragerii apei. Autorii au arătat că acestea pot conține microorganisme și că unele particule pot rămâne în aer sau se pot depune pe suprafețele din baie. Totuși, cercetătorii au precizat că nu există dovezi clare care să demonstreze în ce măsură acest fenomen provoacă efectiv îmbolnăviri,

De ce este recomandat să tragi apa cu capacul toaletei închis

Unul dintre cele mai simple obiceiuri recomandate pentru igiena băii este coborârea capacului înainte de a trage apa. Această măsură poate limita împrăștierea particulelor și contactul acestora cu anumite suprafețe.

Un studiu publicat în mai 2025 în revista Building and Environment a analizat răspândirea aerosolilor în toaletele publice dotate cu funcție de bideu. Cercetătorii au comparat situația în care capacul era ridicat cu cea în care era coborât. Rezultatele au arătat că depunerea particulelor pe suprafețe a fost de aproximativ 2,27 ori mai mare atunci când toaleta era folosită cu capacul deschis. Autorii au recomandat tragerea apei cu capacul închis.

Cu toate acestea, există și cercetări care arată că simpla coborâre a capacului nu elimină complet riscul. Un studiu publicat în 2024 în American Journal of Infection Control a analizat contaminarea suprafețelor din toaletele publice și din locuințe. Cercetătorii au folosit un virus-model, bacteriofagul MS2, pentru a urmări răspândirea contaminării în timpul evacuării apei.

Rezultatele au arătat că poziția capacului nu a influențat semnificativ contaminarea suprafețelor în condițiile testate. Prin urmare, cercetătorii au atras atenția că închiderea capacului nu înlocuiește curățarea și dezinfectarea regulată a băii.

Ce alte măsuri recomandă specialiștii pentru a păstra toaleta curată

Pe lângă închiderea capacului, există și alte obiceiuri care pot ajuta la menținerea igienei în baie. Acestea sunt ușor de pus în practică și nu necesită produse speciale sau mult timp.

Spală-te pe mâini după fiecare utilizare a toaletei. Este una dintre cele mai importante reguli de igienă. Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC) recomandă spălarea mâinilor după folosirea toaletei, inclusiv acasă. Microorganismele din materiile fecale pot ajunge pe mâini și pot fi transmise mai departe dacă acestea nu sunt spălate corespunzător.

Curăță și dezinfectează periodic vasul de toaletă. Nu este suficient să cureți doar interiorul acestuia. Este important să acorzi atenție și colacului, capacului, butonului de evacuare și podelei din apropiere.

Nu uita de peria pentru toaletă. Aceasta poate acumula microorganisme după folosire. Un studiu publicat în 2024 în American Journal of Infection Control a arătat că utilizarea unui produs dezinfectant în timpul curățării vasului a redus contaminarea periei comparativ cu folosirea acesteia fără dezinfectant.

Aerisește baia în mod regulat. O bună circulație a aerului ajută la îmbunătățirea calității aerului din încăpere.

Evită să lași obiectele personale lângă toaletă. Periuțele de dinți, prosoapele și produsele de îngrijire ar trebui păstrate în locuri curate, ferite pe cât posibil de stropi.

Este suficient să închizi capacul înainte să tragi apa?

Răspunsul specialiștilor este că acest gest poate ajuta, dar nu reprezintă o soluție completă. Studiile au arătat că particulele pot ajunge pe diferite suprafețe chiar și atunci când capacul este coborât.

De aceea, este important să nu ne bazăm doar pe acest obicei. Curățarea regulată, dezinfectarea suprafețelor și spălarea mâinilor rămân măsuri esențiale pentru o igienă corespunzătoare.

Așadar, data viitoare când folosești toaleta, nu uita să cobori capacul înainte de a trage apa. Este un gest simplu, care poate contribui la limitarea răspândirii particulelor în baie, mai ales atunci când este completat de celelalte reguli de igienă.

Pe unde intră șoarecii în casă când vine frigul. Cele 6 locuri pe care trebuie să le verifici înainte de iarnă...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce pensie a ajuns să aibă milionarul român cu salariu lunar de 33.000 de euro. „Ce vă mai place să le numărați banii altora” Ce pensie a ajuns să aibă milionarul român cu salariu lunar de 33.000 de euro. &#8222;Ce vă mai place să le numărați banii altora&#8221;
Observatornews.ro O femeie vinde o casă cu 7 camere şi teren la 28.000 €. Îi oferă viitorului proprietar şi o idee de afacere O femeie vinde o casă cu 7 camere şi teren la 28.000 €. Îi oferă viitorului proprietar şi o idee de afacere
Antena 3 Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare Pe vasul de croazieră care și-a dat jos pasagerii în Cambodgia erau și doi soți care au vândut tot ce aveau ca să trăiască pe mare
SpyNews Gabi Bădălău a vrut să ia și celălalt băiat de la Claudia Pătrășcanu! Omul de afaceri a fost la Constanța Gabi Bădălău a vrut să ia și celălalt băiat de la Claudia Pătrășcanu! Omul de afaceri a fost la Constanța
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Pe unde intră șoarecii în casă când vine frigul. Cele 6 locuri pe care trebuie să le verifici înainte de iarnă
Pe unde intră șoarecii în casă când vine frigul. Cele 6 locuri pe care trebuie să le verifici înainte de iarnă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
5 lucruri pe care ar trebui să le arunci sau să le sortezi la începutul fiecărei luni. Ce recomandă experții în organizarea casei
5 lucruri pe care ar trebui să le arunci sau să le sortezi la începutul fiecărei luni. Ce recomandă experții...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x