(P) 10 idei accesibile de decorare a casei

Cine spune că o casă wow implică și costuri mari? Poți personaliza casa ta din punct de vedere estetic și confort dacă ești puțin creativ și faci câteva achiziții inteligente.

Cine spune că o casă wow implică și costuri mari? Poți personaliza casa ta din punct de vedere estetic și confort dacă ești puțin creativ și faci câteva achiziții inteligente | Shutterstock

Lasă-te inspirat de ideile accesibile de mai jos pentru acea diferență pe care o dorești acasă.

1. Sufrageria, loc pentru moda vintage?

Sufrageria poate fi locul perfect unde amenajezi cu mobilier vintage, un raft vintage sau etajere pot adăuga farmec aparte livingului. Poți expune astfel cărți, plante decorative, suveniruri sau obiecte de colecție pentru o sufragerie cu personalitate.

În plus, poți insera și în alte zone de trecere din casă mici accesorii care fac diferența: suporturi pentru lumânări, vaze, rame foto sau covoare. Aceste obiecte decorative sunt adesea mai durabile și au un design original, le poți schimba periodic sau chiar le poți combina cu obiecte noi pentru un mix interesant.

Articolul continuă după reclamă

Sau, dacă nu ești decis pentru moda vintage, ești liber să testezi idei noi de mobilier (comode, vitrine, canapea mai încăpătoare, poate cu spații de depozitare sau extenrsibilă) astfel încât să obții confortul dorit.

2. Bucătărie veselă și „la virgulă”

Pentru bucătărie poți opta pentru veselă sau recipiente vintage de organizare sau servire, de exemplu combinații de farfurii colorate pe rafturi deschise sau borcane din sticlă pentru condimente, obiectele de ceramică sau sticlă veche care dau un aer autentic.

Sau poți alege chiar și piese de mobilier care pot schimba întregul aspect al bucătăriei.

3. Dormitorul, confort și look regal?

Spațiul dormitorului este intim și îl poți personaliza puternic după preferințele tale. Iată câteva idei:

- Lenjeria de pat și pernele decorative pot schimba complet atmosfera dormitorului, poți alege culori complementare și texturi diferite.

- Setul de accesorii se poate completa cu pături, cuverturi și perne în stare foarte bună, la prețuri accesibile.

- Dacă dorești un punct central, foarte estetic, poți alege un tablou sau o lampă de podea în stil vintage va transforma camera.

- Sau, dacă pur și simplu, dorești un aer nou în dormitorul tău, poți schimba patul sau șifonierul la un preț accesibil.

4. Baia, suporturi și accesorii de epocă

În baie poți combina elemente vintage cu elemente moderne pentru un efect eclectic. Dintre aceste tipuri de decorațiuni amintim de suporturi pentru prosoape sau săpunuri din metal sau ceramică. Acestea au avantajul de a fi mai rezistente decât obiectele de plastic.

5. Terasa, loc pentru natură

Plantele dau viață oricărui spațiu exterior sau interior, așa că terasa ta va arăta foarte bine dacă alegi ghivece și jardiniere deosebite, de ceramică sau metal pentru a crea un colț verde relaxant. Sau, dacă spașiul îți permite poți adăuga elemente moderne precum un balansoar și să creezi o zona de relaxare.

Alege decorarea accesibilă, creativă și sustenabilă pentru casa ta. Poți să adaugi stil, personalitate și funcționalitate în fiecare cameră, fără să depășești bugetul propus de tine. Tu cum dorești să îți personalizezi casa? Pe lajumate e plin de idei creative și accesibile pentru tine.