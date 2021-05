(P) Instalatii de vopsit - Linii complete de vopsire in camp electrostatic

Bee Masini Industriale asigura proiectarea, executia si montajul pentru linii de vopsire in camp electrostatic de calitate, printr-o linie de productie moderna si personal calificat, cu scopul de a oferii clientilor servicii de calitate si consultanta in realizarea proiectelor.

Avantaje ale vopsirii profesionale in camp electrostatic cu echipamente Bee Masini Industriale:

• Piesele vopsite isi vor pastra calitatile pentru o perioada lunga de timp.

• Nivel ridicat de aderenta, datorita acestui aspect se utilizeaza o cantitate mai mica de vopsea iar rezultatul final arata mult mai bine decat in cazul aplicarii tehnicii clasice de vopsire.

• Intr-o perioada scurta de timp se poate vopsi o suprafata mare.

• Pot fi vopsite diverse tipuri de materiale.

• Piesele vopsite cu ajutorul acestei tehnologii vor avea un nivel ridicat de rezistenta la factorii daunatori.

Pentru ca toate aceste avantaje sa fie resimtite, Bee Masini Industriale a investit in cele mai performante aparaturi, intr-o linie de productie de cea mai inalta calitate prin care sa se poata asigura indeplinirea eficienta a task-urilor, in functie de nevoile fiecarui client in parte , dar si in formarea unei echipe de profesionisti care asigura proiectarea , executia si montajul echipamentelor comercializate.

Vopsirea unui obiect este o operatiune care trebuie realizata cu foarte mare atentie si la un nivel calitativ foarte ridicat. Acest lucru trebuie sa se intample deoarece modul in care este aplicata vopseaua depinde durata de utilizare a obiectului proaspat vopsit. Pentru ca durata de utilizare a diverselor piese sau componente sa fie cat mai ridicata, Bee Masini Industriale a investit pentru a crea cele mai performante echipamente de vopsire in camp electrostatic.

Avand in vedere beneficiile unei linii de vopsire in camp electrostatic profesionale oferite de catre cei de la Bee Masini Industriale dar si respectul de care se bucura aceasta firma, precum si respectul pe care il arata fata de proprii clienti, cu siguranta compania poate duce la bun sfarsit orice proiect indiferent de complexitatea sa.

Experienta companiei Bee Masini Industriale este de peste 26 de ani in acest domeniu, experienta care a facut posibila de-a lungul timpului, prestarea unor servicii profesionale, prin producerea celor mai performante tehnologii de vopsire in camp electrostatic.

Clientii Bee Masini Industriale, indiferent de nevoile pe care le au sau de complexitatea lucrarilor, se bucura si se vor putea bucura in continuare de un raport pret/calitate extrem de avantajos. In centrul atentiei este clientul, motiv pentru care firma ofera un cost care satisface pana si pe cei mai pretentiosi clienti.

De ce sa alegeti Bee Masini Industriale?

• Prioritatile principale sunt satisfactia clientilor, calitatea inalta in productie, garantie si eficienta in produse.

• Sunt asigurate proiecte tehnice orientate catre cerintele clientilor si produse conform normelor europene.

• Solutii implementate pentru sisteme de vopsire cu pulbere si vopsire lichida in 35 de tari.

• Orientare catre client. Scopul principal este de a fi partenerul de solutie al clientilor.

• Colaboram cu clientii nostrii atat in faza de proiectare cat si pe parcursul executiei si montajului echipamentelor , dar si in perioada de garantie si post garantie, astfel incat sa-i putem ajuta sa-si desfasoare activitatea in cele mai bune conditii.

In cazul in care doresti sa afli informatii suplimentare despre o linie de vopsire in camp electrostatic intra in legatura cu unul din specialistii Bee sau afla mai multe pe www.bee-masini-industriale.ro.