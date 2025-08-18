Antena Căutare
(P) Opt sfaturi pentru alegerea celui mai bun aparat de aer condiționat pentru locuința ta

Aerul proaspăt și temperatura optimă din interior creează un spațiu unde fiecare membru al familiei se simte confortabil.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 17:47
Vrei să investești într-un aparat de aer condiționat, dar te întrebi ce model să alegi astfel încât să-ți asiguri controlul eficient al climei, să nu te lovești de facturi mari sau probleme la întreținere?

1. Calculează corect capacitatea necesară (BTU) pentru spațiul tău

Aparatul potrivit răcește eficient și păstrează costurile sub control. Puterea echipamentului se măsoară în BTU/h (British Thermal Unit pe oră). Pentru camerele cu înălțime standard (aproximativ 2,5 metri), folosește formula: suprafața (m²) x 25 = necesarul în BTU/h. De exemplu, un dormitor de 18 m² va necesita un model de aproximativ 4500 BTU, în timp ce pentru un living de 30 m², recomandarea începe de la 7000 BTU.

Ia în calcul și alți factori care influențează răcirea: orientarea camerelor (de exemplu, geamuri expuse spre sud captează mai multă căldură), numărul de persoane, aparatura electronică sau prezența izolației. Pentru spațiile tip open space (adică fără pereți despărțitori, deseori folosite la living+bucătărie) sau camere luminoase, adaugă încă 20-30% la necesarul de BTU.

Dacă urmărești un model cu un consum redus și funcții moderne, explorează orice model de aparat de aer condiționat Daikin, care aduce pe lângă economii de energie și funcții inteligente sau filtre de purificare avansată. Astfel, îmbini confortul cu siguranța unui aer mai curat în locuință.

2. Alege tipul potrivit de aparat de aer condiționat

Găsești mai multe opțiuni: mono-split (o singură unitate interioară și una exterioară), multi-split (mai multe unități interioare pe aceeași unitate exterioară), aparate portabile sau sisteme duct (ascunse în plafon fals).

Fiecare variantă se potrivește pentru anumite nevoi, iar costurile și eficiența diferă.

  • Pentru un apartament mic, sistemul mono-split montat pe perete oferă climatizare rapidă, ocupă puțin spațiu și poate fi ales într-un design modern, cum găsești la seriile Emura sau Stylish.
  • Dacă ai o casă cu mai multe camere, un sistem multi-split îți oferă control individual pentru fiecare zonă, fără să aglomerezi fațada cu mai multe unități exterioare.
  • Modelul portabil funcționează ca o soluție temporară atunci când nu poți instala unități fixe, dar de obicei vine cu un nivel de zgomot ridicat și un consum mai mare.
  • Sistemele duct rămân ideale pentru cei care doresc finisaje discrete: întregul sistem se montează în plafonul fals, iar în cameră rămâne doar grila de ventilație. Ține cont, însă, că prețul pentru achiziție și montaj poate fi mai ridicat, iar întreținerea implică ceva mai mult efort.

Analizează avantajele fiecărei variante și alege tipul care ți se potrivește cel mai bine.

3. Evaluează eficiența energetică și optează pentru tehnologie inverter

Nu toate aparatele consumă la fel de mult curent. De aceea, eficiența energetică este un criteriu esențial dacă vrei facturi mai mici și un impact redus asupra mediului. Orientează-te spre modele cu etichete A++ sau A+++, care indică un consum redus în raport cu performanța oferită.

Pentru o comparație mai detaliată, uită-te și la coeficienții SEER (pentru răcire) și SCOP (pentru încălzire). Aceste valori sunt oferite de producători și arată cât de eficient funcționează aparatul pe parcursul unui sezon. Cu cât valorile SEER și SCOP sunt mai mari, cu atât aparatul consumă mai puțină energie pentru același nivel de confort.

Alege un model cu tehnologie inverter, care reglează automat viteza compresorului în funcție de temperatura dorită. Astfel:

  • temperatura din cameră rămâne constantă, fără fluctuații neplăcute;
  • consumul de energie este mai scăzut decât la modelele clasice (on/off);
  • zgomotul produs este redus;
  • uzura componentelor este mai mică, deci aparatul are o durată de viață mai lungă.

Cu alte cuvinte, un aparat cu inverter este o investiție inteligentă: economisește energie, oferă confort constant și funcționează mai silențios.

4. Analizează funcțiile suplimentare care sporesc confortul și sănătatea

Un aparat de aer condiționat modern face mai mult decât să răcească aerul. Merită să verifici dacă modelul selectat include funcții de dezumidificare, purificare sau ionizare, care ajută la prevenirea mucegaiului, reducerea particulelor din aer și eliminarea bacteriilor sau alergenilor.

Fii atent la tipul de filtre incluse:

  • HEPA, care captează particule fine, recomandate pentru familiile cu copii sau membri sensibili la alergii;
  • filtre cu apatit de titan sau ioni de argint, utile pentru animale de companie sau zone poluate, deoarece neutralizează bacterii și mirosuri.

Verifică prezența funcțiilor smart (Wi-Fi, „Follow Me”, timer programabil), care permit setări de la distanță sau programare după un orar adaptat activităților de zi cu zi. De exemplu, poți porni sistemul cu o oră înainte de a ajunge acasă sau poți ajusta temperatura din pat direct de pe telefon.

5. Alege cu grijă poziția aparatului pentru răcire eficientă și confort

Poziționarea corectă a unității interioare influențează direct eficiența sistemului. Pentru un flux optim de aer, montează aparatul la înălțime, aproape de tavan, departe de ferestrele expuse la soare, calorifere sau aragaz.

Evită direcționarea curentului de aer către zonele unde petreci mult timp: spre canapea, birou sau pat, mai ales dacă ai copii mici sau vârstnici. Aerul rece ajunge astfel în toată camera fără să provoace senzația de frig localizat. Un exemplu practic: dacă ai un dormitor în care copilul doarme aproape de fereastră, alege un model cu reglaj precis al direcției aerului și silențios, pentru odihnă fără disconfort sau zgomot.

În bucătărie, pune accent pe filtrele împotriva mirosurilor și pe distanța aparatului față de sursele de abur.

6. Acordă atenție nivelului de zgomot

Nimeni nu vrea să fie deranjat de un zgomot constant, mai ales în timpul nopții, la televizor sau la birou. Modelele de generație nouă ajung să funcționeze sub 20-30 dB pe treapta silențioasă – aproape imperceptibil.

Consultă datele din specificații: pentru încăperile de zi, un nivel sub 60 dB menține atmosfera plăcută. Dacă vrei liniște absolută în dormitor sau în camera copiilor, caută variante care oferă moduri „sleep” sau „noapte” dedicate. Un client care lucrează acasă s-a arătat mulțumit de un model ce nu trece de 25 dB, ceea ce i-a permis să țină sistemul pornit non-stop fără să-l deranjeze.

7. Verifică garanția, brandul și serviciile post-vânzare

Investește într-un echipament de la un brand cu experiență, care asigură garanție (minim 2 ani) și servicii post-vânzare clare. Astfel, ai la dispoziție piese de schimb, intervenții rapide și consultanță tehnică atunci când apare o nevoie. Evită produsele fără garanție sau service local, iar dacă montajul nu este inclus, selectează o firmă autorizată, cu recomandări bune.

Calitatea instalării influențează funcționarea pe termen lung. Montajul greșit duce la consum crescut de energie, zgomote enervante sau chiar defectarea prematură a aparatului. De exemplu, un prieten a întâmpinat probleme de frigider la un model instalat necorespunzător, fiind nevoit să investească dublu pentru reparație.

8. Întreține regulat aparatul pentru o durată de viață îndelungată

Curățarea și verificarea constantă mențin eficiența sistemului. În sezonul cald, spală filtrele la fiecare 2-3 săptămâni. O dată pe an sau, preferabil, înainte de sezonul de vârf, cheamă un specialist pentru verificarea agentului frigorific, curățarea vaporizatorului și a altor componente.

Dacă locuiești la casă și unitatea exterioară este expusă la praf, polen sau frunze, folosește o perie sau aspirator pentru a elimina depunerile, crescând eficiența cu până la 10-15%. Aceste acțiuni simple previn problemele și prelungesc durata de utilizare a aparatului.

Întrebări utile înainte de achiziție

Răspunde la aceste întrebări pentru a face o selecție informată:

  • Care este suprafața și structura spațiului unde vrei să instalezi sistemul?
  • Ce tip de aparat corespunde cel mai bine planului tău (mono-split, multi-split, duct, portabil)?
  • Ce buget ai alocat, incluzând costul pentru montaj și eventual service sau consumul de energie?
  • Ai nevoie de filtre speciale, funcții smart sau mod silențios?
  • Cum vei gestiona întreținerea periodică pentru a evita intervențiile majore de service?

Evaluează spațiul, calculează necesarul de BTU, consultă specificațiile și optează pentru un model adaptat stilului de viață al familiei tale. Caută referințe, citește recenzii și, oricând întâmpini dificultăți, cere ajutorul unui specialist. Informațiile corecte și alegerea responsabilă te feresc de costuri suplimentare.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
