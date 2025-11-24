Antena Căutare
Home Lifestyle Casa si gradina (P) Redescoperă potențialul tău prin formarea în meseria de Confectioner asamblor articole textile

(P) Redescoperă potențialul tău prin formarea în meseria de Confectioner asamblor articole textile

Într-o perioadă în care multe persoane caută un nou început profesional, calificarea într-o meserie practică, bine plătită și stabilă poate face diferența. Una dintre cele mai accesibile și căutate opțiuni este cea de Confectioner asamblor articole textile, o profesie care oferă siguranță, flexibilitate și satisfacția muncii bine făcute.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 16:04 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 16:06
Descoperă totul despre meseria de confecționer asamblor de articole textile | unsplash.com

Această oportunitate este oferită gratuit prin Proiectul Start pe piața muncii în județul Olt, proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, (COD PROIECT: 335127), care sprijină persoanele din județ să dobândească noi competențe profesionale și să se integreze cu succes pe piața muncii.

O meserie pentru toți cei care iubesc lucrul bine făcut

Meseria de Confectioner asamblor articole textile presupune precizie, responsabilitate și o atenție deosebită la detalii. Nu este nevoie de experiență anterioară – doar dorință de a învăța și seriozitate. Cursul este conceput astfel încât fiecare participant, indiferent de vârstă sau nivel de studii, să poată învăța pas cu pas toate etapele procesului de confecționare.

Participanții descoperă tehnici moderne de lucru, învață să manevreze mașini de cusut profesionale, să execute operațiuni complexe și să respecte standardele de calitate impuse de industrie.

Articolul continuă după reclamă

Beneficii directe pentru participanți

  1. Formare gratuită – toate costurile sunt acoperite prin proiect.
  2. Certificat de calificare recunoscut național – document oficial, util la angajare.
  3. Consiliere profesională – orientare, sprijin și evaluare a competențelor.
  4. Mediere pentru angajare – contact direct cu firme locale.
  5. Dezvoltare personală – creșterea încrederii și a autonomiei profesionale.

Prin acest pachet complet, proiectul le oferă participanților mai mult decât o calificare – le oferă un nou început.

Oportunități după absolvire

Industria textilă românească continuă să fie un important angajator, iar cererea pentru confecționeri calificați este ridicată.
După finalizarea cursului, participanții pot lucra în:

  • fabrici de îmbrăcăminte și confecții industriale;
  • ateliere de croitorie și retușuri;
  • unități de producție pentru textile casnice, uniforme sau echipamente de protecție;
  • activități independente, oferind servicii personalizate clienților locali.

Totodată, experiența acumulată le poate permite absolvenților să urmeze ulterior cursuri de specializare sau de design vestimentar.

O formare cu impact social

Scopul proiectului nu este doar formarea profesională, ci și crearea de oportunități reale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Femeile din mediul rural, tinerii fără experiență sau persoanele aflate în șomaj au astfel șansa de a-și reconstrui cariera într-un domeniu stabil și valoros.

Proiectul contribuie la revitalizarea comunităților locale și la promovarea incluziunii sociale, oferind instrumente concrete pentru reducerea șomajului și creșterea calității vieții în județul Olt.

Cursul de Confectioner asamblor articole textile oferit prin Proiectul Start pe piața muncii în județul Olt reprezintă o oportunitate reală pentru toți cei care doresc să se recalifice, să se angajeze sau să își dezvolte propriul atelier.

Prin formarea completă și sprijinul acordat participanților, proiectul transformă visul unui loc de muncă sigur într-o realitate accesibilă și durabilă.

Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de &#8220;300 de milioane de euro&#8221;. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Observatornews.ro 20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre 20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
(P) 4 factori care influențează nivelul de siguranță al unui apartament
(P) 4 factori care influențează nivelul de siguranță al unui apartament
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
(P) 10 idei accesibile de decorare a casei
(P) 10 idei accesibile de decorare a casei
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele
Putin trage încă de sforile ”marionetei” Trump, dar Vladimir este anunțat: Cineva va tăia firele Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții
Castraveți murați crocanți în saramură. Trucuri ca să nu se înmoaie castraveții HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care vin peste noi
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care... Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie
Ai fost în șomaj sau ai primit plăți compensatorii? Iată cum se contorizează aceste perioade la pensie Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi
Supă mediteraneeană de pește, cu roșii și măsline verzi HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute
Paste cu carne tocată și sos cremos de roșii. O cină gata în 30 de minute Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x