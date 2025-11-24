(P) Redescoperă potențialul tău prin formarea în meseria de Confectioner asamblor articole textile

Într-o perioadă în care multe persoane caută un nou început profesional, calificarea într-o meserie practică, bine plătită și stabilă poate face diferența. Una dintre cele mai accesibile și căutate opțiuni este cea de Confectioner asamblor articole textile, o profesie care oferă siguranță, flexibilitate și satisfacția muncii bine făcute.

Această oportunitate este oferită gratuit prin Proiectul Start pe piața muncii în județul Olt, proiect cofinanțat din Fondul Social European+ prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, (COD PROIECT: 335127), care sprijină persoanele din județ să dobândească noi competențe profesionale și să se integreze cu succes pe piața muncii.

O meserie pentru toți cei care iubesc lucrul bine făcut

Meseria de Confectioner asamblor articole textile presupune precizie, responsabilitate și o atenție deosebită la detalii. Nu este nevoie de experiență anterioară – doar dorință de a învăța și seriozitate. Cursul este conceput astfel încât fiecare participant, indiferent de vârstă sau nivel de studii, să poată învăța pas cu pas toate etapele procesului de confecționare.

Participanții descoperă tehnici moderne de lucru, învață să manevreze mașini de cusut profesionale, să execute operațiuni complexe și să respecte standardele de calitate impuse de industrie.

Beneficii directe pentru participanți

Formare gratuită – toate costurile sunt acoperite prin proiect.

Certificat de calificare recunoscut național – document oficial, util la angajare.

Consiliere profesională – orientare, sprijin și evaluare a competențelor.

Mediere pentru angajare – contact direct cu firme locale.

Dezvoltare personală – creșterea încrederii și a autonomiei profesionale.



Prin acest pachet complet, proiectul le oferă participanților mai mult decât o calificare – le oferă un nou început.

Oportunități după absolvire

Industria textilă românească continuă să fie un important angajator, iar cererea pentru confecționeri calificați este ridicată.

După finalizarea cursului, participanții pot lucra în:

fabrici de îmbrăcăminte și confecții industriale;



ateliere de croitorie și retușuri;



unități de producție pentru textile casnice, uniforme sau echipamente de protecție;



activități independente, oferind servicii personalizate clienților locali.



Totodată, experiența acumulată le poate permite absolvenților să urmeze ulterior cursuri de specializare sau de design vestimentar.

O formare cu impact social

Scopul proiectului nu este doar formarea profesională, ci și crearea de oportunități reale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Femeile din mediul rural, tinerii fără experiență sau persoanele aflate în șomaj au astfel șansa de a-și reconstrui cariera într-un domeniu stabil și valoros.

Proiectul contribuie la revitalizarea comunităților locale și la promovarea incluziunii sociale, oferind instrumente concrete pentru reducerea șomajului și creșterea calității vieții în județul Olt.

Cursul de Confectioner asamblor articole textile oferit prin Proiectul Start pe piața muncii în județul Olt reprezintă o oportunitate reală pentru toți cei care doresc să se recalifice, să se angajeze sau să își dezvolte propriul atelier.

Prin formarea completă și sprijinul acordat participanților, proiectul transformă visul unui loc de muncă sigur într-o realitate accesibilă și durabilă.