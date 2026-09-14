(P) Septembrie, luna în care ar trebui să îți pregătești încălzirea casei pentru iarnă

Septembrie este momentul potrivit pentru a verifica dacă locuința este pregătită pentru temperaturile scăzute. Deși zilele sunt încă plăcute, sezonul rece se apropie, iar lucrările de întreținere sau reparațiile sistemului de încălzire sunt mai ușor de făcut înainte ca temperaturile să scadă.

Pregătirea casei pentru iarnă nu înseamnă doar verificarea sursei de căldură. Izolația, etanșarea locuinței, starea sobei și a coșului de fum, dar și accesoriile folosite pentru încălzire sau gătit pot influența confortul din sezonul rece. O verificare făcută din timp îți oferă posibilitatea să identifici problemele și să le rezolvi înainte de primele zile geroase.

Ce trebuie verificat în septembrie pentru încălzirea casei?

Primul pas este să verifici sursa principală de încălzire și să te asiguri că aceasta poate fi utilizată în condiții corespunzătoare. Dacă locuința este încălzită cu lemne, merită să verifici soba, burlanele, coșul de fum și elementele care intră în contact direct cu temperaturile ridicate.

Pentru casele în care încălzirea pe lemne reprezintă o soluție importantă, TehnoConstruct are în ofertă sobe metalice și din fontă, sobe pentru încălzire, precum și modele care pot fi utilizate și pentru gătit. Categoria include variante cu puteri și dimensiuni diferite, astfel încât alegerea trebuie făcută în funcție de spațiul care trebuie încălzit și de caracteristicile locuinței.

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Nu este recomandat să aștepți prima zi rece pentru a descoperi că o componentă este deteriorată sau că soba necesită o intervenție. Septembrie oferă suficient timp pentru verificări, curățare și, dacă este cazul, înlocuirea unor elemente.

Cum te ajută izolația să păstrezi căldura în locuință?

O sursă de încălzire eficientă trebuie completată de o anvelopă termică bine realizată. Pierderile de căldură prin pereți, fundație, pardoseală sau alte zone insuficient izolate pot crește necesarul de energie și pot reduce confortul interior.

În funcție de zona care urmează să fie izolată, poate fi necesară alegerea unor materiale cu proprietăți diferite. Polistirenul extrudat (XPS) este utilizat, de exemplu, pentru fundații, pereți de subsol, socluri, pardoseli și terase, datorită rezistenței sale la umezeală și compresiune.

Înainte de achiziție, este important să fie stabilită corect zona de aplicare și să fie respectate soluția tehnică și instrucțiunile producătorului. Grosimea și tipul materialului nu ar trebui alese doar în funcție de preț, ci în funcție de structura construcției și de cerințele lucrării.

Sobă pe lemne: ce verifici înainte de sezonul rece?

Dacă ai o sobă pe lemne, verificarea înainte de sezonul rece ar trebui să includă atât aparatul propriu-zis, cât și sistemul de evacuare a fumului. Coșul de fum trebuie curățat și verificat periodic, iar eventualele fisuri, deteriorări sau probleme de etanșare trebuie remediate înainte de utilizare.

Este importantă și verificarea ușii focarului, a grătarului, a clapetelor și a elementelor care controlează circulația aerului și a fumului. Orice componentă deteriorată poate afecta funcționarea corectă a sobei.

Pentru sobele tradiționale sau modelele utilizate și la gătit, merită verificată și starea plitei. Fonta este rezistentă la temperaturi ridicate, însă o componentă fisurată sau deteriorată ar trebui înlocuită înainte de sezonul de utilizare.

Plita din fontă: un element care merită verificat

În cazul sobelor cu plită, aceasta are un rol practic atât pentru gătit, cât și pentru transferul de căldură. În oferta TehnoConstruct există plite din fontă cu unul, două sau trei ochiuri, în dimensiuni diferite, ceea ce permite înlocuirea unei piese deteriorate cu un model compatibil cu soba existentă.

Înainte de cumpărare trebuie măsurat cu atenție locul de montaj și verificate dimensiunile piesei existente. O plită nu trebuie aleasă doar după aspect sau numărul de ochiuri, ci trebuie să fie compatibilă cu soba și cu spațiul destinat montării.

Ce alte lucrări merită făcute înainte de iarnă?

Pregătirea casei pentru sezonul rece poate include și o serie de verificări simple care contribuie la confortul interior. Ferestrele și ușile trebuie verificate pentru eventuale infiltrații de aer, iar garniturile deteriorate pot fi înlocuite.

Este utilă și verificarea acoperișului și a jgheaburilor, mai ales înaintea perioadelor cu ploi abundente, îngheț și zăpadă. Dacă există zone ale fațadei sau soclului unde termoizolația este deteriorată, acestea pot fi evaluate și reparate înainte de venirea iernii.

În cazul unei case aflate în renovare sau al unei construcții noi, septembrie poate fi un moment bun pentru finalizarea lucrărilor de termoizolație. Temperaturile de toamnă sunt, în multe situații, mai favorabile pentru lucrări decât perioadele reci și umede de la sfârșitul anului.

De ce este septembrie momentul potrivit pentru pregătirea casei?

Amânarea verificărilor până la venirea frigului poate transforma o problemă simplă într-o intervenție urgentă. Dacă soba necesită o piesă nouă, coșul de fum trebuie curățat sau există lucrări de izolație care trebuie finalizate, este mai ușor să le planifici din timp.

În plus, pregătirea din septembrie permite compararea materialelor și alegerea componentelor potrivite fără presiunea unei defecțiuni apărute în plin sezon rece. De la sobe pe lemne și plite din fontă până la materiale pentru termoizolație, produsele trebuie alese în funcție de caracteristicile locuinței și de lucrarea care urmează să fie realizată.

O casă pregătită din timp pentru iarnă înseamnă mai mult decât o sursă de căldură funcțională. Verificarea instalațiilor, întreținerea sobei, curățarea coșului de fum și evaluarea izolației sunt pași care te ajută să intri în sezonul rece cu locuința pregătită pentru temperaturile scăzute.