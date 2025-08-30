Mulți iubitori de animale se întreabă dacă este bine să-și lase prietenii blănoși să doarmă în pat. Experții în sănătatea somnului explică cum această obișnuință poate afecta calitatea somnului și oferă sfaturi utile pentru a menține un echilibru sănătos între confortul emoțional și odihnă.

Fetiță doarme cu câinele în pat. Ar trebui să lași animalul de companie să doarmă în pat? Experții dau verdictul | Shutterstock

Prezența animalelor de companie în pat poate aduce alinare, însă somnul odihnitor este foarte important pentru sănătate. Ce spun specialiștii despre acest obicei tot mai întâlnit?

Mulți proprietari de animale de companie se confruntă cu o dilemă familiară: să lase sau nu animalele să doarmă în pat cu ei? Compania blănosului este adesea reconfortantă și oferă un sentiment de siguranță, însă, pe de altă parte, somnul poate fi întrerupt. Experții în sănătatea somnului au studiat acest subiect și ne oferă o perspectivă clară asupra impactului prezenței animalelor în dormitor.

Somnul și animalele de companie, un echilibru delicat

Deși prezența unui câine sau a unei pisici în pat poate aduce o stare de bine, specialiștii în sănătatea somnului avertizează că acest obicei poate perturba calitatea odihnei. Profesorul Melissa Milanak, expertă în sănătatea somnului la Universitatea Medicală din South Carolina, subliniază că majoritatea pacienților ei spun că animalele de companie le tulbură somnul, trezindu-i frecvent în timpul nopții.

„Nu pot spune că este un obicei nociv pentru toată lumea, dar există dovezi clare că somnul este afectat negativ în multe cazuri”, explică ea.

Pe de altă parte, prezența animalelor aduce și beneficii importante pentru sănătatea mentală și fizică. Numeroase studii arată că animalele reduc stresul, ajută la activitatea fizică și aduc un sentiment profund de confort și siguranță, mai ales în timpul somnului.

Diferențele între ciclurile de somn ale oamenilor și ale animalelor

Un aspect important de înțeles este că ritmul natural de somn al animalelor diferă semnificativ față de cel al oamenilor. Câinii, spre exemplu, dorm superficial și se pot trezi de mai multe ori pe noapte. Uneori, ei au comportamente instinctive, cum ar fi zgâriatul așternuturilor, care împiedică accesul la somnul profund, chiar dacă nu te trezesc complet.

Pisicile, cunoscute pentru „zoomies”, adică acele perioadele scurte de activitate intensă, sunt active mai ales în orele de amurg și zori, deoarece au evoluat pentru a vâna în lumina slabă. Aceste episoade pot surveni chiar și atunci când ne-am aștepta să doarmă sau să ne lase să dormim.

Aceste diferențe naturale explică, în parte, de ce animalele pot deveni o sursă de perturbare a somnului pentru mulți dintre noi.

Alergenii și microbii: o amenințare invizibilă

Pe lângă zgomote și activitatea nocturnă, prezența animalelor în dormitor poate influența calitatea somnului prin expunerea la alergeni și microbi. Profesorul Milanak atrage atenția asupra faptului că microorganismele pe care animalele le aduc din exterior pot afecta negativ căile respiratorii ale stăpânilor. Acest lucru duce la dificultăți în a obține un somn adânc și odihnitor.

Astfel, cei care suferă de alergii sau probleme respiratorii ar trebui să fie atenți la acest aspect atunci când decid dacă să permită sau nu accesul animalului în pat.

Studiile confirmă: somnul poate fi afectat

Profesorul Brian Chin, specialist în psihologie socială și sănătate la Trinity College din Connecticut, a studiat legătura dintre somn și prezența animalelor în pat. Concluziile sale arată că, în multe cazuri, somnul este de o calitate scăzută, iar simptomele de insomnie sunt mai frecvente în rândul celor care dorm alături de animale.

Chin remarcă și un fenomen interesant: mulți proprietari nu sunt conștienți sau nu vor să recunoască că animalele le perturbă somnul, din cauza atașamentului emoțional puternic.

De asemenea, studiul arată că un număr mai mare de animale în casă crește riscul de întreruperi ale somnului.

Cum să gestionezi situația fără să renunți la compania animalului

Pentru mulți oameni, obișnuința de a dormi cu animalul este o parte esențială a rutinei lor de somn. Renunțarea la acest obicei poate fi dificilă și poate crea disconfort emoțional. De aceea, experții recomandă o abordare blândă și graduală.

Profesorul Milanak menționează că, înainte de a recomanda schimbarea, el întreabă pacienții despre obiceiurile lor de somn și impactul acestora. Dacă cineva se trezește frecvent, poate nu conștientizează că animalul este cauza. Odată identificată problema, se poate discuta despre posibile soluții.

Pentru început, o variantă simplă este să le asiguri un pat confortabil în dormitor, dar nu în patul tău. Pentru pisici, se poate închide ușa dormitorului pe timpul nopții. Dacă alegi să păstrezi animalele în pat, e bine să speli mai des lenjeriile și să încerci să-ți ajustezi programul de somn astfel încât să te trezești mai devreme, dacă animalul este foarte activ noaptea.

Beneficiile emoționale contează mult

În ciuda potențialelor probleme legate de somn, mulți proprietari consideră că beneficiile emoționale și legătura cu animalele depășesc inconvenientele. Compania unui animal de companie aduce confort, alinare și reduce singurătatea, mai ales în perioadele stresante.