Home Lifestyle Family Avortul spontan: semne, simptome și cauze

Avortul spontan este o experiență dureroasă, dar frecventă, care afectează multe femei în primele luni de sarcină. Află care sunt semnele și simptomele la care să fii atentă, ce cauze medicale pot duce la pierderea sarcinii și când trebuie să mergi la medic.

Sarcina aduce multă bucurie și emoție, dar uneori se poate întrerupe neașteptat, iar acest lucru este o traumă pentru orice femeie. Avortul spontan este mai des întâlnit decât ai crede, însă informațiile corecte te pot ajuta să recunoști semnele, să înțelegi cauzele și să găsești sprijin medical și emoțional în momentele dificile.

Avortul spontan, cunoscut și sub numele de pierderea spontană a sarcinii, apare atunci când sarcina se oprește din evoluție înainte de săptămâna a 20-a de gestație. Este un eveniment mult mai frecvent decât își imaginează multe femei. Statisticile efectuate de American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) arată că aproximativ 10–20% dintre sarcinile confirmate clinic se încheie prin avort spontan, majoritatea în primele 12 săptămâni. Deși este o experiență extrem de dureroasă, atât fizic, cât și emoțional, avortul spontan nu înseamnă că nu vei putea avea o sarcină sănătoasă în viitor.

Ce este avortul spontan și cât de frecvent este

Avortul spontan reprezintă pierderea sarcinii înainte de săptămâna a 20-a, cel mai des în primul trimestru. Potrivit Mayo Clinic, peste 80% dintre avorturi spontane apar înainte de săptămâna a 12-a. Este important de știut că, în multe cazuri, pierderea sarcinii nu are legătură cu acțiunile mamei, adică nu este cauzată de eforturi moderate, emoții sau alimentație.

Semnele unui avort spontan

Deși fiecare experiență este diferită, există câteva semne tipice care pot indica o pierdere de sarcină:

  • sângerare vaginală, care poate fi ușoară, sub formă de pete maronii, sau abundentă, cu cheaguri de sânge;
  • crampe abdominale similare durerilor menstruale, dar uneori mai intense;
  • durere în zona lombară, care poate fi constantă sau pulsatilă;
  • eliminarea de țesut sau lichid prin vagin;
  • scăderea bruscă a simptomelor de sarcină, cum ar fi dispariția sensibilității sânilor sau a grețurilor.

Totuși, nu orice sângerare în timpul sarcinii înseamnă avort spontan. Conform National Health Service (NHS) din Marea Britanie, până la 20% dintre femeile însărcinate prezintă sângerări ușoare în primul trimestru, fără ca sarcina să fie afectată. Tocmai de aceea, este important să mergi la medic pentru evaluare, imediat ce apar simptome.

Simptome mai puțin evidente

Pe lângă sângerare și durere, uneori avortul spontan poate fi „tăcut”, adică sarcina se oprește din evoluție fără să existe simptome vizibile. Acest lucru se descoperă de obicei la ecografia de rutină, atunci când medicul nu mai detectează bătăile inimii fătului sau constată că dezvoltarea s-a oprit. Această situație se numește avort spontan ratat.

Cauzele avortului spontan

În majoritatea cazurilor, avortul spontan nu este cauzat de ceva ce ai făcut sau nu ai făcut, ci de factori biologici independenți de controlul tău. Printre cauzele frecvente se numără:

Anomalii cromozomiale

Cea mai comună cauză, prezentă în aproximativ 50% dintre avorturile spontane din primul trimestru, conform ACOG. Apar atunci când ovulul sau spermatozoidul are un număr incorect de cromozomi, ceea ce face imposibilă dezvoltarea normală a embrionului.

Probleme hormonale

Nivelurile scăzute de progesteron sau tulburările tiroidiene pot afecta implantarea și menținerea sarcinii.

Probleme ale uterului

Malformațiile uterine, fibroamele sau insuficiența colului uterin pot crește riscul de avort spontan.

Infecții

Infecțiile netratate (toxoplasmoză, listerioză, rubeolă, infecții urinare severe) pot afecta evoluția sarcinii.

Factori materni

Vârsta este un factor important, iar riscul de avort spontan crește după 35 de ani, ajungând la aproximativ 20% și depășind 40% după 40 de ani, conform March of Dimes. Alte riscuri includ fumatul, consumul de alcool, obezitatea sau boli cronice precum diabetul necontrolat ori hipertensiunea.

Diagnosticul avortului spontan

Dacă ai simptome sugestive, medicul va recomanda:

  • ecografie pentru a verifica bătăile inimii fătului și evoluția sarcinii;
  • analize de sânge pentru a măsura nivelul hormonului hCG, care ar trebui să crească în sarcina normală.

Confirmarea avortului spontan poate fi o veste copleșitoare, motiv pentru care este important ca medicul să îți explice clar situația și pașii următori.

Ce se întâmplă după un avort spontan

Există mai multe opțiuni medicale, în funcție de starea ta și de stadiul sarcinii:

  • așteptare naturală, atunci când organismul elimină singur țesuturile;
  • tratament medicamentos pentru a grăbi procesul de eliminare;
  • intervenție chirurgicală (chiuretaj), dacă avortul nu se finalizează natural sau apar complicații.

Recuperarea fizică este, de obicei, rapidă, dar vindecarea emoțională poate dura mai mult. Este important să îți oferi timp și să ceri sprijin dacă simți nevoia.

Cum poți reduce riscul de avort spontan

Nu toate avorturile spontane pot fi prevenite, însă există măsuri care pot reduce riscurile:

  • adoptă o alimentație echilibrată și bogată în nutrienți;
  • evită fumatul, alcoolul și drogurile;
  • menține o greutate sănătoasă;
  • mergi regulat la controale medicale;
  • tratează la timp bolile cronice și infecțiile.

Studiile publicate în The Lancet subliniază că un stil de viață sănătos și îngrijirea prenatală regulată pot reduce cu până la 20% riscul de avort spontan.

Impactul emoțional și sprijinul necesar

Pierderea unei sarcini aduce multă durere emoțională, chiar dacă apare la începutul sarcinii. Este normal să simți tristețe, vinovăție sau furie, însă este esențial să înțelegi că nu este vina ta. Potrivit World Health Organization, sprijinul psihologic și grupurile de suport pot ajuta la recuperarea emoțională și la pregătirea pentru o viitoare sarcină.

Când să mergi de urgență la medic

Este important să ceri imediat ajutor medical dacă:

  • sângerarea este abundentă și trebuie să schimbi absorbantul la mai puțin de o oră;
  • apar dureri intense sau febră;
  • ai amețeli, leșin sau semne de infecție.

