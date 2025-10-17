Placenta, organul care se formează în uter în timpul sarcinii, hrănește copilul, îi oferă oxigen și anticorpi și îl protejează împotriva infecțiilor. Află cum se dezvoltă, ce rol are, ce substanțe nocive o pot traversa, dar și ce se întâmplă după naștere, când placenta este eliminată.

Medic, arată placenta pe un mulaj. Ce este placenta și de ce este esențială pentru dezvoltarea bebelușului | Shutterstock

În sarcină, placenta este liantul dintre tine și copilul tău. De la primele săptămâni, ea asigură hrana, oxigenul și protecția de care are nevoie bebelușul. Deși de multe ori trecută cu vederea, placenta este esențială pentru o sarcină sănătoasă și un copil puternic.

Placenta este un organ uimitor, care se dezvoltă în uter și face posibilă legătura vitală dintre mamă și copil. Are forma unei clătite, se atașează de peretele uterin și este conectată la bebeluș prin cordonul ombilical. Până la finalul sarcinii, aceasta măsoară aproximativ 23 cm în diametru, 2,5 cm grosime și cântărește circa 450 g.

Ce rol are placenta?

Placenta este „centrul de comandă” care menține sarcina și dezvoltarea copilului. Printre funcțiile ei se numără:

transportul oxigenului și al nutrienților (vitamine, glucoză, apă) către bebeluș;

preluarea deșeurilor metabolice de la copil și eliminarea lor prin organismul mamei;

producerea hormonilor necesari pentru creștere și dezvoltare, precum hCG, estrogen și progesteron;

transferul de anticorpi, care protejează copilul de boli infecțioase precum difteria sau rujeola, până la vaccinurile din copilărie.

Cum și când se formează placenta

Placenta începe să se formeze extrem de devreme, la doar 6 zile după fertilizare, atunci când blastocistul (un grup de câteva sute de celule) se atașează de mucoasa uterină într-un proces numit implantare.

Celulele interioare ale blastocistului formează embrionul, iar cele exterioare pătrund în mucoasa uterului și se transformă în placentă.

Placenta se formează complet între săptămânile 18–20 de sarcină, dar continuă să crească până la naștere.

Cum funcționează placenta

Placenta se conectează la cordonul ombilical prin vilozități coriale, mici proeminențe care conțin vase de sânge. Acestea se formează până la 6 săptămâni de sarcină, iar sângele mamei le înconjoară complet în jur de 12 săptămâni.

Prin pereții vilozităților are loc schimbul, adică nutrienții și oxigenul trec către copil, iar deșeurile revin la mamă pentru a fi eliminate. Tot vilozitățile filtrează unele bacterii și virusuri, permițând în același timp trecerea anticorpilor și a substanțelor ingerate de mamă.

Cum ajung nutrienții la copil

Până la formarea completă a placentei, bebelușul primește nutrienți din endometru, mucoasa uterină. Glandele uterine secretă glucoză și o stochează sub formă de glicogen, care devine principala sursă de hrană a embrionului.

Între săptămânile 8–12, placenta preia rolul de furnizor de nutrienți. Din acel moment:

mâncarea se digeră în stomac și se transformă în glucoză, grăsimi, vitamine și proteine.

nutrienții ajung în sângele mamei și apoi în placentă.

Prin cordonul ombilical, aceștia trec la copil, care începe să ia în greutate mai repede. Cât de repede ajunge hrana la copil depinde de digestie. Unele alimente pot dura câteva ore, în timp ce substanțe precum cofeina trec aproape imediat.

Substanțe nocive care pot traversa placenta

Placenta lasă să treacă nu doar elemente benefice, ci și unele periculoase precum:

alcoolul. Nu există un nivel sigur de consum în sarcină, de aceea se recomandă evitarea completă.

Nu există un nivel sigur de consum în sarcină, de aceea se recomandă evitarea completă. tutunul și drogurile care cresc riscul de complicații precum dezlipirea placentei.

care cresc riscul de complicații precum dezlipirea placentei. medicamentele . Majoritatea trec prin placentă, unele sunt sigure, iar altele pot cauza malformații. Pentru multe nu există suficiente studii, așa că doar medicul poate evalua riscurile.

. Majoritatea trec prin placentă, unele sunt sigure, iar altele pot cauza malformații. Pentru multe nu există suficiente studii, așa că doar medicul poate evalua riscurile. unele virusuri și bacterii pot trece bariera placentară. Din acest motiv sunt recomandate vaccinurile în timpul sarcinii (antigripal, Tdap, vaccinurile COVID), pentru ca anticorpii să ajungă la copil și să-l protejeze în primele luni de viață.

Eliminarea placentei

După nașterea copilului, placenta se desprinde de peretele uterin și este eliminată prin vagin. Acest proces, numit delivrență sau expulzia placentei, durează între 5 și 30 de minute și seamănă mai mult cu crampele menstruale decât cu durerile travaliului.

În cazul unei cezariene, medicul îndepărtează manual placenta.

Unele femei aleg să păstreze placenta pentru consum ulterior (sub formă de capsule). Totuși, nu există dovezi științifice că acest lucru ajută la recuperare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor de infecție sau contaminare. Este important să discuți cu medicul înainte de a lua o astfel de decizie.

În concluzie, e important să știi că placenta este mai mult decât un organ temporar, ea este „puntea de viață” dintre mamă și copil. Ea asigură oxigenul, hrana, protecția și hormonii care fac posibilă o sarcină sănătoasă.

