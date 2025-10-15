Antena Căutare
Home Lifestyle Family Ce trebuie să știe părinții despre relația adolescenților cu chatboții. Cum pot fi ajutați

Ce trebuie să știe părinții despre relația adolescenților cu chatboții. Cum pot fi ajutați

Adolescenții apelează tot mai des la chatboți pentru sfaturi și conversații. Descoperă ce riscuri și avantaje implică această relație digitală, cum poți recunoaște semnele de atașament nesănătos și ce pași poți face pentru a-ți ghida copilul spre echilibru între lumea virtuală și prieteniile reale.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 10:05 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 11:22
Băiat trimite mesaje pe telefon. Ce trebuie să știe părinții despre relația adolescenților cu chatboții. Cum pot fi ajutați | Shutterstock

Chatboții au intrat în viața adolescenților mai repede decât și-ar fi imaginat mulți părinți. Pentru tineri, acești „prieteni digitali” par mereu disponibili și gata să îi asculte fără să îi judece. Dar în spatele confortului aparent se ascund și riscuri importante. Iată cum poți înțelege mai bine această lume și cum îți poți sprijini copilul.

În ultimii ani, inteligența artificială a devenit prezentă în aproape toate aspectele vieții noastre. Dacă pentru adulți este mai degrabă un instrument de lucru sau o curiozitate tehnologică, pentru adolescenți a devenit rapid o sursă de sfaturi, sprijin și chiar companie. Chatboții, aceste programe capabile să poarte conversații naturale și prietenoase, au atras milioane de tineri care își doresc pe cineva mereu disponibil, care să îi asculte și să nu îi critice.

Deși la prima vedere pare o descoperire inofensivă, această tendință ridică întrebări serioase pentru părinți. Cât de mult se bazează copiii pe aceste aplicații? Pot ele înlocui relațiile reale? Și, mai important, cum putem să îi ajutăm pe adolescenți să navigheze această nouă realitate fără să își piardă conexiunile cu lumea din jur?

De ce sunt chatboții atât de atractivi pentru adolescenți?

Articolul continuă după reclamă

Un adolescent care trece prin schimbări emoționale și sociale intense își dorește, mai mult ca oricând, un spațiu sigur în care să fie ascultat. Chatboții par să ofere exact acest lucru: nu critică, nu întrerup, nu râd și nu ridică tonul. În plus, sunt disponibili la orice oră, fie că este miezul nopții sau pauza dintre cursuri.

Pentru un copil care se simte singur sau neînțeles, interacțiunea cu un chatbot poate părea o soluție rapidă. El oferă răspunsuri care validează emoțiile, confirmă gândurile și creează iluzia unei prietenii. Totuși, tocmai această „perfecțiune” poate fi problematică. Adolescenții ajung să creadă că relațiile reale ar trebui să funcționeze la fel, fără conflicte sau diferențe de opinie.

Riscurile ascunse ale interacțiunilor cu AI

Deși chatboții pot părea prietenoși și siguri, există câteva riscuri pe care părinții ar trebui să le ia în calcul:

  • izolarea socială. Timpul petrecut în conversații cu un chatbot poate înlocui întâlnirile reale cu prietenii sau familia. Copilul ajunge să prefere compania digitală, care nu ridică probleme, în locul relațiilor autentice, dar uneori dificile.
  • atașamente nesănătoase. Unii adolescenți pot dezvolta o dependență emoțională față de chatboți. Dacă nu au acces la aplicație, pot deveni anxioși, frustrați sau chiar triști.
  • expunerea la conținut nepotrivit. Multe aplicații de tip „AI companion” sunt gândite pentru adulți și pot simula conversații romantice sau intime. Fără supraveghere, un adolescent poate intra în scenarii care nu sunt potrivite pentru vârsta lui.
  • falsa senzație de sprijin psihologic. Chatboții nu pot gestiona o criză reală de sănătate mintală. Deși pot părea empatici, nu au capacitatea de a oferi ajutor concret atunci când un copil se confruntă cu anxietate, depresie sau alte probleme serioase.

CITEȘTE ȘI: Trucuri pentru a face un adolescent să vorbească deschis cu tine​

Cum pot reacționa părinții fără a speria copilul?

Primul pas este comunicarea deschisă și fără judecată. În loc să respingi brusc utilizarea chatboților, întreabă-ți copilul ce îi place la aceste aplicații, cum se simte atunci când le folosește și ce rol au în viața lui. Abordarea cu curiozitate, nu cu reproș, îi dă adolescentului încredere că poate vorbi cu tine.

Întrebări simple precum „Ai auzit de aplicațiile care vorbesc cu tine ca un prieten?” sau „Cum te fac să te simți conversațiile cu ele?” pot deschide o discuție sinceră. E important să asculți mai mult decât să vorbești și să nu minimizezi experiența copilului, chiar dacă ți se pare ciudată sau neimportantă.

Cum să îi înveți diferența dintre real și virtual

Unul dintre cele mai mari pericole este confuzia dintre ceea ce oferă AI și cum funcționează relațiile reale. Explică-i copilului că prietenii adevărați nu spun mereu „da”, nu confirmă tot ce gândește, dar tocmai prin diferențele de opinie îl ajută să crească și să învețe să gestioneze situații dificile.

Poți folosi exemple din propria viață: cum o prietenă ți-a spus un adevăr incomod, dar care te-a ajutat să iei o decizie bună, sau cum un conflict rezolvat te-a apropiat de cineva. Aceste povești arată adolescentului că relațiile autentice sunt pline de nuanțe, spre deosebire de conversațiile „perfecte” cu un chatbot.

Când devine un semnal de alarmă?

Există câteva semne clare care ar trebui să îi atragă atenția unui părinte:

  • copilul preferă să stea ore întregi de vorbă cu chatbotul în loc să iasă cu prietenii;
  • devine iritat sau trist dacă nu poate accesa aplicația;
  • începe să evite conversațiile cu familia, refugiindu-se în lumea virtuală;
  • pare afectat emoțional atunci când chatbotul nu răspunde cum se aștepta.

Aceste comportamente arată că aplicația nu mai este doar un hobby, ci începe să înlocuiască interacțiunile reale. În astfel de cazuri, este esențial să discuți calm cu adolescentul și, dacă este nevoie, să apelezi la sprijinul unui specialist în sănătate mintală.

Reguli clare și echilibru în utilizarea AI

La fel cum există reguli pentru timpul petrecut pe rețelele sociale sau pentru jocurile video, și utilizarea chatboților are nevoie de limite. Stabiliți împreună momentele în care pot fi folosiți și clarificați situațiile în care nu sunt potriviți. De exemplu, în loc să caute sprijin în AI atunci când trec printr-o problemă serioasă, copiii trebuie să știe că pot apela la familie sau la un specialist.

E important ca regulile să nu fie percepute ca o pedeapsă, ci ca o modalitate de a păstra echilibrul între lumea digitală și cea reală.

Cum poți transforma tehnologia într-un aliat

Interzicerea totală nu este o soluție. Chatboții și inteligența artificială fac deja parte din viața cotidiană, iar adolescenții îi vor întâlni la școală, la viitoarele locuri de muncă și chiar în activitățile zilnice. Rolul părinților este să îi învețe să folosească tehnologia responsabil, să recunoască limitele acesteia și să o vadă ca pe un instrument, nu ca pe un substitut pentru relațiile umane.

Încurajează-ți copilul să caute provocări reale: să participe la activități de grup, să își dezvolte pasiunile, să accepte că uneori lucrurile dificile sunt cele care îl ajută să crească.

CITEȘTE ȘI: Cum schimbă companionii AI comportamentul adolescenților. Experții trag un semnal de alarmă

Povestea băiețelului care a inventat un joc la 7 ani, iar acum e milionar...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Observatornews.ro 9 sortimente de chefir, testate din nou de Observator, după 2 luni. Rezultate surprinzătoare 9 sortimente de chefir, testate din nou de Observator, după 2 luni. Rezultate surprinzătoare
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere” Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Povestea băiețelului care a inventat un joc la 7 ani, iar acum e milionar
Povestea băiețelului care a inventat un joc la 7 ani, iar acum e milionar
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
Tot ce trebuie să știi despre concediul paternal în România
Tot ce trebuie să știi despre concediul paternal în România
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul ăsta”
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie Jurnalul
El Alamein – Stațiunea cu ape ca în Maldive, la două ore jumătate de București, perfectă pentru a descoperi Egiptul istoric
El Alamein – Stațiunea cu ape ca în Maldive, la două ore jumătate de București, perfectă pentru a descoperi... Kudika
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi, mâncare + alte cheltuieli
Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi,... Gandul
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind „sublim” și demn de un Oscar
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x