Învățarea scrisului nu începe doar cu literele. Descoperă cinci metode surprinzătoare și distractive prin care îți poți ajuta copilul să-și dezvolte abilitățile motrice și atenția. Joaca, desenul și detaliile creative fac procesul mult mai ușor și mai plăcut pentru cei mici.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 18:21
Mama și băiatul desenează. Cinci moduri surprinzătoare prin care să-ți ajuți copilul să învețe să scrie | Shutterstock

Scrisul pare, la prima vedere, o abilitate pur academică, dar de fapt începe mult mai devreme și implică multă joacă. Părinții pot face minuni pentru dezvoltarea copilului prin activități simple și surprinzătoare.

Momentul în care copilul scrie primul cuvânt este plin de emoție pentru orice părinte. Însă procesul de a ajunge acolo nu este doar despre litere și caiete cu linii. Scrisul necesită motricitate fină, coordonare ochi-mână, atenție la detalii și, mai ales, răbdare.

De multe ori, micuții învață să scrie mai repede și mai ușor dacă părinții îi sprijină prin activități creative și prin joacă. Iată cinci moduri surprinzătoare prin care îl poți ajuta pe copilul tău să facă pași siguri către scriere.

Sinéad McCauley Lambe, profesor și cercetător, enumeră într-un articol publicat pe independent.co.uk cinci moduri surprinzătoare prin care să-ți ajuți copilul să învețe să scrie.

Du-l în parc și lasă-l să se joace

Poate părea ciudat, dar mersul la locul de joacă îl ajută pe copil să învețe să scrie. Cum? Prin activități care dezvoltă mușchii mâinilor și coordonarea: cățăratul pe scări, balansul pe leagăn sau atârnatul de bare. Toate acestea întăresc musculatura de care are nevoie pentru a ține corect creionul.

Joaca în aer liber este și o bună ocazie pentru copil să învețe să-și controleze mișcările și să-și coordoneze corpul, adică tocmai abilitățile necesare pentru scriere.

CITEȘTE ȘI: Colina: cel mai bun nutrient pentru creier, vital pentru memorie, învățare și concentrare

Lasă-l să deseneze cât vrea

Înainte să scrie litere, copilul are nevoie să exerseze mișcări largi. Pune-i la dispoziție coli mari de hârtie, panouri de desen sau chiar o tablă pe perete. Cu cât are mai mult spațiu, cu atât va putea să experimenteze mișcări de trasare, rotire sau linii mai lungi.

Aceste exerciții pregătesc mâna pentru controlul necesar literelor, dar fără presiunea de a le face „perfect”. Joaca cu forme, linii și cercuri este primul pas către un scris fluent.

Învață-l să privească cu atenție

Scrisul nu înseamnă doar mișcare, ci și observație. Un copil care învață să se uite cu atenție la forme, la detalii și la contururi își dezvoltă concentrarea. Poți transforma asta într-un joc: roagă-l să caute forme în natură (frunze în formă de inimă, nori în formă de cerc) sau să găsească obiecte care seamănă între ele.

Acest tip de observație îl ajută să facă mai târziu diferența între litere care seamănă, cum ar fi „b” și „d” sau „p” și „q”.

Exersează formele înainte de litere

Înainte de a scrie alfabetul, copilul trebuie să stăpânească desenarea formelor de bază: cercuri, linii, triunghiuri. Acestea sunt fundația literelor. Spre exemplu, litera „A” pornește dintr-un triunghi, iar litera „O” dintr-un cerc.

Dacă micuțul tău se joacă trasând forme, când va ajunge la litere le va recunoaște mai ușor și nu va simți scrisul ca pe o sarcină dificilă, ci ca pe o continuare firească a jocului.

CITEȘTE ȘI: Cum să vorbești deschis despre stresul de la școală cu copilul

Renunță la creioanele rupte sau prea mici

Mulți părinți păstrează creioane scurte, rupte sau greu de manevrat, dar acestea fac scrisul mai dificil pentru copil. Oferă-i creioane groase, întregi și adaptate mâinii lui mici. Astfel, va învăța mai repede să le țină corect și să aibă control asupra mișcărilor.

De asemenea, există creioane ergonomice, special concepute pentru preșcolari, care sprijină poziția corectă a degetelor și fac exercițiile de scriere mult mai ușoare.

Învățarea scrisului nu începe cu manualele și nu se rezumă la litere. Ea pornește din joacă, din explorare și din dezvoltarea abilităților de bază. Fie că îl lași să se cațăre în parc, îi oferi coli mari pentru desen sau îl încurajezi să observe lumea din jur, fiecare activitate îl aduce mai aproape de momentul în care va scrie primul cuvânt.

