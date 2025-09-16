Antena Căutare
Home Lifestyle Family Copilul nu mă ascultă. Ce pot face?

Copilul nu mă ascultă. Ce pot face?

Copilul tău nu te ascultă și nu știi cum să reacționezi? Descoperă sistemul în trei pași și alte tehnici eficiente pentru a îmbunătăți comunicarea și cooperarea. Strategii simple, blânde și testate, care te ajută să consolidezi relația părinte–copil și să obții rezultate pe termen lung.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 15:12
Mama vorbește cu fata care-și ține mâinile pe urechi. Copilul nu mă ascultă. Ce pot face? | Shutterstock

Orice părinte s-a confruntat cu momente în care copilul pare să ignore complet ceea ce i se spune. În loc să răspundem cu nervi sau pedepse, există modalități mai eficiente și mai sănătoase de a obține cooperarea. Totul începe cu o comunicare clară și o relație bazată pe respect reciproc.

A fi părinte înseamnă să navighezi zilnic între dorința de a ghida și nevoia copilului de autonomie. Uneori, această balanță se înclină spre conflicte, iar lipsa de ascultare devine o provocare constantă. Fie că vorbim despre un copil mic, care testează limitele, sau despre un adolescent aflat în plină explorare a independenței, mesajele noastre nu ajung mereu acolo unde dorim. În loc să considerăm neascultarea o formă de „rebeliune” pură, merită să privim situația ca pe un semnal: există un blocaj în comunicare ce poate fi depășit prin tehnici clare și consecvente.

Copilul nu mă ascultă. Ce pot face?

Înainte de a căuta soluții rapide, e important să înțelegem că „a asculta” nu înseamnă doar a auzi cuvintele. Pentru copii, ascultarea este strâns legată de conexiunea emoțională cu părintele, de înțelegerea motivelor din spatele cerințelor și de modul în care sunt comunicate acestea. De multe ori, tonul, momentul ales sau lipsa unei rutine pot influența reacția lor. Cu alte cuvinte, problema nu este întotdeauna „copilul nu vrea să asculte”, ci „cum putem crea condițiile în care să vrea să asculte”.

Articolul continuă după reclamă

Pamela Li, redactor-șef al huffingtonpost.co.uk și expert în bunăstare pentru părinți, sugerează că, atunci când un copil refuză să urmeze instrucțiunile, disciplina va avea succes numai dacă se implementează un „sistem cu trei componente”.

Ce este sistemul în trei pași?

Sistemul în trei pași este o metodă simplă, dar eficientă, care pune accent pe construirea unei relații solide și pe comunicarea pozitivă. Funcționează pentru că nu se concentrează doar pe corectarea greșelilor, ci și pe cultivarea comportamentelor dorite.

  • Pasul 1: Construiește o relație de susținere. Creează o conexiune bazată pe respect și grijă, astfel încât copilul să te perceapă ca pe un sprijin de încredere, nu doar ca pe o autoritate. Atunci când simte că este înțeles și valorizat, va fi mult mai dispus să coopereze.
  • Pasul 2: Adoptă atitudinea pozitivă. Încearcă să adopți atitudinea „te-am prins făcând un lucru bun”. Asta înseamnă să observi și să apreciezi comportamentele pozitive, nu doar să corectezi sau să pedepsești greșelile. Laudă specifică și sinceră îl motivează să repete comportamentele dorite.
  • Pasul 3: Observă și verbalizează comportamentele bune. Medicii pediatri confirmă eficiența acestei abordări. Dr. Edward Gaydos, de exemplu, subliniază că simpla recunoaștere a lucrurilor pe care copilul le face bine și exprimarea acestui lucru cu voce tare „poate avea un impact surprinzător de mare”. Când știe că faptele bune sunt văzute și apreciate, copilul va fi mai înclinat să le repete.

CITEȘTE ȘI: Cele mai grave 9 greșeli pe care le poți face ca părinte

Alte tehnici de încercat

Pe lângă sistemul în trei pași, există și alte strategii care pot transforma momentele tensionate în oportunități de învățare:

  • aplică reguli clare și constante. Copiii răspund mai bine când știu exact ce se așteaptă de la ei și când regulile nu se schimbă de la o zi la alta.
  • oferă-i opțiuni limitate. În loc să-i ordoni direct, oferă-i două opțiuni acceptabile („Vrei să te îmbraci cu bluza albastră sau cu cea verde?”). Astfel, simt că au control, dar în limitele stabilite.
  • modelează-i comportamentului. Copiii imită ceea ce văd. Dacă vrei să asculte, arată-le cum se face ascultându-i și tu cu atenție.
  • adoptă o rutină predictibilă. Un program stabil reduce conflictele pentru că micuții știu ce urmează și nu se simt luați prin surprindere.
  • întărește comportamentele pozitive observând și menționând ceea ce fac bine, nu doar corectând greșelile.

Aceste tehnici nu doar că reduc rezistența, dar și construiesc o relație bazată pe respect reciproc, în care copilul simte că este auzit și valorizat.

CITEȘTE ȘI: 9 tipuri de dinamici familiale toxice și cum să le identifici pe fiecare în parte​

Un bebeluș a fost botezat Chat Ypiti. Cum s-au inspirat părinții de la IA...
Înapoi la Homepage
AS.ro Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui
Observatornews.ro Groază în Piatra-Olt: nouă victime, după ce un șofer de 19 ani a spulberat cu mașina o terasă plină de oameni Groază în Piatra-Olt: nouă victime, după ce un șofer de 19 ani a spulberat cu mașina o terasă plină de oameni

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ella, dezvăluiri sincere despre relația cu Teo și despărțirea de Andrei. Vezi interviul exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 15 septembrie 2025. Cum prevenim şi tratăm problemele unghiilor
Super Neatza, 15 septembrie 2025. Cum prevenim şi tratăm problemele unghiilor Luni, 15.09.2025, 11:54
Asia Express, 14 septembrie 2025. Mara Bănică, extrem de afectată de povestea unei mame: Nu există durere mai mare pe lumea asta! Asia Express, 14 septembrie 2025. Mara Bănică, extrem de afectată de povestea unei mame: Nu există durere mai mare pe lumea asta! Duminica, 14.09.2025, 23:03 Hello Chef sezonul 10, 13 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Dani Oțil Hello Chef sezonul 10, 13 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Dani Oțil Sambata, 13.09.2025, 15:00 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10
Mai multe
Citește și
Un bebeluș a fost botezat Chat Ypiti. Cum s-au inspirat părinții de la IA
Un bebeluș a fost botezat Chat Ypiti. Cum s-au inspirat părinții de la IA
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
5 lucruri pe care să nu i le spui unui copil introvertit
5 lucruri pe care să nu i le spui unui copil introvertit
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate, ăsta e original Electrecord!”
Cum ajung viniluri de zeci de ani să valoreze sute de lei în târgul de vechituri din București: „Uite, frate,... Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină
Paste cremoase cu ciuperci, nuci și parmezan, pentru prânz sau cină HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x