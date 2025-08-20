Antena Căutare
Cum afectează telefoanele, tablete și calculatoarele dezvoltarea copiilor. Probleme în funcție de vârstă

Descoperă cum influențează utilizarea excesivă a telefoanelor, tabletelor și calculatoarelor dezvoltarea copiilor, în funcție de vârstă. Află ce efecte pot apărea în primii ani de viață, în perioada școlară și în adolescență, și ce măsuri pot lua părinții pentru a reduce impactul negativ.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 10:01
Băiat se uită pe telefon. Cum afectează telefoanele, tablete și calculatoarele dezvoltarea copiilor. Probleme în funcție de vârstă | Shutterstock

Dispozitivele digitale fac parte din viața copiilor încă de la vârste fragede. Însă, expunerea excesivă la ecrane poate afecta dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială. Mai jos, vedem problemele specifice fiecărei etape de vârstă și ce pot face părinții pentru a le evita.

În ultimii ani, ecranele au devenit o prezență constantă în viața copiilor: de la desene animate pe tabletă la jocuri pe telefon sau teme pe calculator. Dacă în trecut aceste tehnologii erau rezervate adulților, astăzi chiar și copiii sub doi ani au acces frecvent la conținut digital. Deși tehnologia are beneficii evidente, utilizarea excesivă sau necorespunzătoare poate afecta serios dezvoltarea copilului.

Cum afectează telefoanele, tablete și calculatoarele dezvoltarea copiilor. Probleme în funcție de vârstă

Impactul nu este același la toate vârstele. Creierul copilului este în continuă dezvoltare, iar expunerea la ecrane în perioade-cheie poate interfera cu formarea abilităților cognitive, emoționale și sociale. În plus, pot apărea probleme fizice precum tulburările de somn, postura incorectă sau obezitatea.

Este important ca părinții să înțeleagă cum influențează dispozitivele electronice fiecare etapă de dezvoltare și să stabilească reguli clare, adaptate vârstei.

Sugarii și copiii sub 2 ani

În această etapă, dezvoltarea copilului se bazează aproape exclusiv pe interacțiuni reale: contact vizual, vocea părintelui, atingere, mișcare și explorare directă. Creierul se dezvoltă rapid prin stimulare senzorială autentică, nu virtuală.

Expunerea la ecrane în primii doi ani poate afecta:

  • dezvoltarea limbajului, prin lipsa interacțiunilor directe cu adulții
  • concentrarea și atenția, prin stimulare vizuală excesivă și rapidă
  • calitatea somnului, mai ales dacă ecranul este folosit înainte de culcare
  • conectarea emoțională, deoarece timpul petrecut în fața ecranelor scade interacțiunile cu părinții

Recomandarea specialiștilor este evitarea totală a ecranelor pentru copiii sub 2 ani, cu excepția apelurilor video ocazionale cu familia.

Copiii între 2 și 5 ani

Aceasta este o perioadă vitală pentru dezvoltarea limbajului, imaginației și autoreglării emoționale. Jocul activ, conversațiile reale și explorarea mediului sunt esențiale. În această etapă, copiii încep să imite comportamentele observate și pot fi ușor influențați de conținutul digital.

Riscurile asociate cu utilizarea excesivă a dispozitivelor includ:

  • întârzierea vorbirii, mai ales dacă ecranele înlocuiesc interacțiunile cu părinții
  • scăderea capacității de concentrare și atenție susținută
  • comportamente agresive sau anxioase, dacă sunt expuși la conținut nepotrivit
  • tulburări de somn și dezorganizarea ritmului circadian

În această etapă, utilizarea tehnologiei ar trebui să fie limitată la maximum o oră pe zi, cu conținut educațional de calitate și întotdeauna sub supravegherea unui adult.

Copiii între 6 și 12 ani

Pe măsură ce copilul crește, începe să folosească tehnologia și în scopuri educaționale. Tableta sau calculatorul devin instrumente utile pentru teme, proiecte și învățare interactivă. Totuși, pericolele persistă, mai ales când utilizarea nu este echilibrată.

Printre efectele negative observate se numără:

  • scăderea activității fizice, cu risc de supraponderabilitate sau obezitate
  • probleme de postură și dureri de spate, din cauza timpului îndelungat petrecut pe scaun
  • tulburări de atenție și hiperactivitate, favorizate de jocuri rapide și multitasking constant
  • izolare socială și înlocuirea jocurilor reale cu cele virtuale
  • dependența digitală sau iritabilitatea când copilul este deconectat

Este recomandat ca părinții să stabilească un program clar, să încurajeze pauzele frecvente, activitățile în aer liber și utilizarea responsabilă a tehnologiei. De asemenea, aceștia trebuie să verifice conținutul accesat și să promoveze aplicații sau jocuri cu valoare educativă.

Adolescenții între 13 și 18 ani

Adolescența este o perioadă sensibilă, în care tehnologia devine un mijloc principal de comunicare, explorare și exprimare. Telefonul mobil și calculatorul sunt folosite nu doar pentru școală, ci și pentru rețele sociale, jocuri online și consum de media.

Riscurile pentru această grupă de vârstă sunt mai complexe:

  • dependența de rețelele sociale, care poate afecta stima de sine și imaginea corporală
  • privarea de somn, din cauza utilizării excesive seara sau noaptea
  • expunerea la conținut inadecvat, inclusiv violență, sexualitate sau fake news
  • anxietate, depresie și izolare socială, în special în rândul adolescenților care petrec mult timp online
  • scăderea performanței școlare, din cauza distragerii frecvente a atenției

În această etapă, dialogul este mai important decât interzicerea. Adolescenții trebuie educați cu privire la utilizarea responsabilă, protecția datelor personale, gestionarea timpului online și auto-controlul emoțional. Implicarea părinților în activitățile digitale ale copilului trebuie să continue, chiar dacă într-o formă mai flexibilă și bazată pe încredere.

Recomandări generale pentru toate vârstele

Stabilește reguli clare privind durata și scopul folosirii ecranelor.

Creează zone fără ecrane în casă (ex: dormitorul și masa).

Încurajează activitățile offline: cititul, joaca, sportul, conversațiile reale.

Fii un model: părinții care folosesc constant telefonul vor fi imitați.

Monitorizează periodic conținutul accesat de copil și oferă alternative sănătoase.

Încurajează pauzele la fiecare 30-60 de minute pentru a proteja ochii și corpul.

