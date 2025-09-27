Traumele din copilărie pot lăsa urme adânci, afectând modul în care un adult se percepe pe sine. Descoperă ce înseamnă stima de sine, cum este ea influențată de experiențele dificile din copilărie și ce poți face pentru a-ți reconstrui încrederea și valoarea personală.

Fetiță tristă stă pe pat. Cum afectează traumele din copilărie stima de sine și cum să le vindeci | Shutterstock

Ai simțit vreodată că nu ești suficient de bună, indiferent de cât de multe reușite ai? Rădăcina acestui sentiment poate fi adesea găsită în copilărie. Experiențele timpurii, mai ales cele traumatice, modelează felul în care ne raportăm la noi înșine.

Stima de sine nu este doar un cuvânt frumos din psihologie, ci fundamentul pe care se sprijină viața noastră de zi cu zi. Ea influențează felul în care ne raportăm la ceilalți, modul în care ne depășim obstacolele și chiar capacitatea de a ne bucura de succes. O stima de sine sănătoasă înseamnă echilibru: să știi cine ești, să îți accepți limitele și să îți apreciezi calitățile.

Însă nu toți pornim în viață cu această fundație solidă. Pentru cei care au trăit traume în copilărie, fie că vorbim despre abuz fizic, emoțional, neglijare, critici excesive sau lipsa iubirii, imaginea de sine devine fragilă. Mesajele negative primite în primii ani de viață se transformă în voci interioare care pot persista ani la rând.

Ce este stima de sine?

Articolul continuă după reclamă

Stima de sine reprezintă percepția pe care o avem despre propria valoare. Nu se rezumă doar la „a avea încredere în tine”, ci include mai multe aspecte:

auto-acceptarea, capacitatea de a recunoaște și a accepta atât părțile bune, cât și imperfecțiunile personale.

încrederea în abilități, convingerea că poți face față provocărilor și că ești capabil să înveți din greșeli.

respectul de sine, atitudinea de a considera că meriți demnitate, iubire și respect din partea ta și a celorlalți.

autocompasiunea, adică abilitatea de a fi blând cu tine, mai ales în momentele grele, și de a nu te pedepsi pentru fiecare greșeală.

O stima de sine sănătoasă nu înseamnă să te consideri perfect, ci să te vezi realist: cu resurse, cu limite, dar și cu o valoare intrinsecă pe care nimeni nu o poate anula.

CITEȘTE ȘI: 6 semne că ai fost neglijat emoțional în copilărie

Cum subminează traumele din copilărie stima de sine

Copilăria este perioada în care se formează cele mai multe convingeri despre noi înșine. Dacă mediul a fost unul sigur și iubitor, copilul învață că este valoros și că merită atenție. Dacă, în schimb, a crescut într-un climat de teamă, respingere sau abuz, aceste mesaje devin tipare care îl urmăresc toată viața. Spre exemplu:

un copil căruia i se spune mereu „nu ești bun de nimic” ajunge adultul care se autosabotează, crezând că nu merită succesul.

lipsa de atenție și afecțiune îi transmite mesajul că nu este important. Mai târziu, poate accepta relații toxice doar pentru a nu fi singur.

abuzul fie el fizic sau emoțional, creează convingerea că „valoarea mea este mică, altfel nu aș fi fost rănit”.

unii copii traumatizați învață că pentru a fi acceptați trebuie să fie impecabili. Ca adulți, ajung epuizați, incapabili să se bucure de reușite.

lipsa unei stime de sine sănătoase îi face să caute constant validare de la alții sau, dimpotrivă, să evite relațiile de teamă să nu fie respinși din nou.

Aceste tipare nu sunt ușor de rupt, dar nu sunt nici imposibil de schimbat, după cum susține psihoterapeutul Sharon Martin într-un articol publicat pe psychologytoday.com.

Cum să îți crești stima de sine după traume

Procesul de vindecare nu este simplu și nici rapid, dar fiecare pas mic contează. Iată câteva direcții practice pe care psihologii le recomandă:

Recunoaște legătura dintre trecut și prezent

Nu poți vindeca ceea ce nu recunoști. Acceptă faptul că anumite trăiri și nesiguranțe de acum au rădăcini în experiențele din copilărie. A înțelege că nu a fost vina ta este primul pas spre vindecare.

Înlocuiește critica interioară cu mesaje de sprijin

Când îți spui „nu sunt suficient de bun”, întreabă-te: „De unde vine acest gând? E al meu sau e vocea cuiva din trecut?” Scrie afirmații blânde și repetă-le zilnic: „Merit respect”, „Am valoare”, „Sunt demn de iubire”.

Fii blândă cu tine, mai ales în momentele grele

Autocompasiunea este antidotul traumei. În loc să te judeci pentru fiecare eșec, spune-ți: „Am făcut ce am putut în acel moment.” Imaginează-ți cum ai vorbi cu un prieten drag și aplică aceeași blândețe față de tine.

Apelează la sprijin profesionist

Un terapeut te poate ghida să înțelegi tiparele vechi și să le schimbi. Terapia cognitiv-comportamentală sau terapia somatică sunt eficiente pentru vindecarea traumelor. Nu este un semn de slăbiciune să ceri ajutor, ci unul de curaj.

CITEȘTE ȘI: Copilul tău se teme de întuneric? Cum îl ajuți și ce să nu faci în acest caz

Construiește relații sănătoase în prezent

Înconjoară-te de oameni care te respectă și te încurajează. Relațiile toxice reiau rănile din copilărie, dar relațiile sănătoase te ajută să îți reconstruiești încrederea. Alege calitatea, nu cantitatea.

Ai grijă de tine prin gesturi mici și constante

Un somn bun, alimentație echilibrată, mișcare, dar și activități care îți aduc bucurie, toate transmit subconștientului mesajul că meriți să fii bine. Îngrijirea de sine nu e egoism, ci o dovadă de respect față de tine.

Celebrează fiecare pas înainte

Notează-ți reușitele, oricât de mici: ai spus „nu” când nu voiai să faci ceva, ai cerut ajutor, ai luat o pauză când erai obosit. Toate aceste gesturi întăresc stima de sine și te ajută să vezi progresul real.

Traumele din copilărie pot afecta profund modul în care te vezi ca adult, însă ele nu îți definesc întreaga viață. Stima de sine nu este o calitate fixă, ci un proces continuu de construire și reconstrucție.