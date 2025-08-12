Frica de întuneric este frecventă în copilărie și poate pune părinții în dificultate. Află cum să-ți ajuți copilul cu blândețe, fără să-i amplifici temerile, și ce greșeli să eviți pentru a-l ajuta să se simtă în siguranță seara, în propria cameră.

Copil se ascunde sub plapumă. Copilul tău se teme de întuneric? Cum îl ajuți și ce să nu faci în acest caz | Shutterstock

Când se lasă seara, pentru unii copii nu începe odihna, ci neliniștea. Întunericul aduce cu el umbre, gânduri înfricoșătoare și dorința de a nu rămâne singuri. Dacă și copilul tău se teme de întuneric, e important să știi că nu e singurul și că există metode blânde prin care îl poți ajuta.

Frica de întuneric este una dintre cele mai frecvente temeri ale copilăriei, în special între 2 și 8 ani. Este legată de imaginația bogată a celor mici, dar și de faptul că, în lipsa luminii, lumea cunoscută devine brusc plină de necunoscut. Dacă și copilul tău are dificultăți să doarmă singur, refuză să stingă lumina sau se trezește speriat în toiul nopții, e important să știi că nu e singurul care se confruntă cu așa ceva. Este o etapă normală, dar care are nevoie de gestionare cu blândețe, răbdare și înțelegere.

De ce le este frică copiilor de întuneric?

În timpul zilei, totul e clar și previzibil. Dar odată ce lumina dispare, umbrele pot părea amenințătoare, zgomotele de afară devin înfricoșătoare, iar mintea începe să „completeze” ceea ce nu vede. Printre motivele principale pentru care copilul tău se teme de întuneric se pot număra:

Articolul continuă după reclamă

imaginația bogată. Copiii își imaginează monștri sau fantome pentru a explica lucrurile pe care nu le pot înțelege.

exces de stimuli: povești, filme sau chiar desene animate cu conținut înfricoșător.

anxietăți normale de dezvoltare, legate de separarea de părinți sau lipsa controlului.

experiențe anterioare neplăcute, precum o pană de curent, un vis urât sau o sperietură accidentală.

Cum îl poți ajuta cu blândețe

Frica nu se rezolvă cu „lasă, nu e nimic acolo”. Are nevoie de timp și de empatie. Iată câteva metode eficiente:

Ascultă-l cu atenție și validează-i emoția

Evită să-l ridiculizezi sau să minimalizezi ce simte. Spune-i: „Știu că te sperie întunericul. Sunt aici cu tine.” Uneori, simpla validare a fricii îl ajută pe copil să se simtă în siguranță.

Creează o rutină de somn calmă și previzibilă

Băiță caldă, povești liniștitoare, lumini difuze, toate aceste lucruri ajută copilul să intre într-o stare de relaxare. Rutinele creează siguranță și predictibilitate.

Lasă o lumină de veghe aprinsă

O veioză cu lumină caldă, slabă, poate face minuni. Evită însă lumina albastră (precum ecranele), care interferează cu somnul.

Transformă întunericul într-un joc

Folosește teatrul de umbre, vânătoarea de „umbre curajoase” sau joacă-vă cu lanternele. Astfel, copilul va învăța că întunericul nu este periculos, ci chiar amuzant uneori.

CITEȘTE ȘI: Cât timp trebuie să doarmă bebelușii și copiii în funcție de vârstă

Dă-i un obiect de confort

Un pluș, o păturică sau o jucărie specială care „veghează” asupra lui pot avea un rol calmant și de siguranță emoțională.

Ce să NU faci dacă vrei să-l ajuți cu adevărat

La fel de important ca ceea ce faci este ce să nu faci atunci când copilul se teme de întuneric. Iată câteva capcane frecvente:

Nu-l forța să stea singur pe întuneric

Expunerea bruscă poate accentua frica, în loc să o diminueze. Mergi cu pași mici. Azi cu o lumină slabă, mâine cu ușa întredeschisă și tot așa.

Nu râde de el și nu-l face „bebeluș”

Chiar dacă frica ți se pare absurdă, pentru el este reală. Etichetările și glumele nu fac decât să-i amplifice rușinea și să-i reducă încrederea în tine ca sprijin emoțional.

Nu recurge la amenințări

Replici precum „Dacă nu dormi, vine bau-bau” sau „Te las singur” pot avea efecte negative pe termen lung. Copilul va asocia somnul cu pedeapsa, nu cu siguranța.

Nu încuraja evitarea constantă

Dacă îl lași mereu să adoarmă la tine în pat, fără să lucrezi la cauza fricii, îi transmiți indirect că are dreptate să se teamă. Susține-l, dar încurajează-l ușor să înfrunte teama.

Când să te îngrijorezi

Frica de întuneric e normală, dar dacă:

persistă mult peste vârsta de 8-9 ani,

interferează grav cu somnul și activitățile zilnice,

este însoțită de alte semne de anxietate (izolare, ticuri, plâns frecvent),

…atunci e bine să ceri sfatul unui psiholog pentru copii. Uneori, această frică poate ascunde alte neliniști mai profunde.

Încurajează-l să-și exprime temerile prin joc sau desen

O metodă excelentă de a-l ajuta pe copil să gestioneze frica este să îi oferi un mod prin care să o exprime. Mulți copii nu pot spune în cuvinte ce simt, dar pot desena monștrii de care se tem sau pot inventa povești în care aceștia sunt învinși. Joaca simbolică, în care tu ești „eroul salvator” sau „lampa magică”, îl ajută să preia controlul asupra poveștii și să învețe că întunericul nu este o amenințare reală.

CITEȘTE ȘI: Trucul părinților scandinavi pentru a-și adormi copiii în 15 minute

În plus, poți inventa împreună cu el un „ritual de protecție” înainte de culcare: o formulă magică, un cântec, un spray „anti-monștri” (cu apă parfumată în sticluță), sau orice mic gest care îl face să se simtă în control. Aceste metode pot părea simple, dar au un efect puternic asupra psihicului copilului, care învață să-și gestioneze anxietatea în mod activ.