Antena Căutare
Home Lifestyle Family Cum să gestionezi accesele de furie ale copiilor mici

Cum să gestionezi accesele de furie ale copiilor mici

Accesele de furie la copiii mici sunt inevitabile, dar pot fi gestionate corect dacă părinții înțeleg cauzele și învață strategiile potrivite. Psihologul Ray Levy explică ce declanșează tantrumurile, cum pot fi prevenite și care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinții.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 09:35 | Actualizat Luni, 29 Septembrie 2025, 17:09
Mama stă pe canapea, iar fetița pe podea în timp ce are o criză de furie. Cum să gestionezi accesele de furie ale copiilor mici | Shutterstock

Țipete, plânsete, lovituri și uneori chiar mușcături? Accesele de furie sunt poate una dintre cele mai solicitante etape prin care trece orice mamă. Și totuși, specialiștii spun că aceste episoade, oricât de obositoare ar fi, fac parte din dezvoltarea normală a copilului. Întrebarea este: cum le putem gestiona fără să ne pierdem răbdarea și cum îi putem ajuta pe cei mici să învețe ceva din ele?

Orice părinte a trecut măcar o dată printr-o scenă clasică: copilul se trântește pe podea în supermarket, refuză să meargă mai departe și plânge ca și cum lumea s-ar sfârși. Privirile celor din jur devin apăsătoare, nervii se întind la maximum, iar tentația de a țipa sau de a ceda dorinței lui este uriașă.

Psihologii explică însă că reacția părinților este foarte importantă. Ray Levy, psiholog clinician, spune pentru parents.com că un tantrum nu este un act de răzvrătire împotriva părintelui. Este un strigăt emoțional al unui copil care nu știe încă să își gestioneze frustrările. Rolul mamei nu este să învingă criza, ci să ghideze copilul către calm și cooperare.

Ce sunt accesele de furie ale copiilor mici?

Articolul continuă după reclamă

Accesele de furie, cunoscute și ca tantrumuri, sunt izbucniri emoționale intense, însoțite de plâns puternic, țipete, lovituri, aruncarea obiectelor sau chiar mușcat. Ele apar mai ales între 1 și 4 ani, perioadă în care copiii nu au încă abilități suficiente pentru a-și exprima emoțiile și dorințele prin cuvinte.

Levy explică faptul că, în primii ani de viață, partea rațională a creierului nu este suficient dezvoltată. Copilul simte furie și frustrare, dar nu știe cum să le exprime într-un mod acceptabil. Din acest motiv, accesele de furie sunt aproape inevitabile.

Ce declanșează crizele de furie?

Cauzele sunt, în general, simple, dar foarte intense pentru un copil:

  • foamea și oboseala, deoarece cei mici au o toleranță scăzută la disconfort.
  • frustrarea, mai ales atunci când nu reușesc să facă singuri ceva sau sunt opriți din explorare.
  • lipsa atenției, deoarece, uneori, criza este doar o modalitate de a atrage privirea mamei.
  • supra-stimularea: zgomot, aglomerație, lumini puternice sau haine incomode.
  • regulile și limitele. Pentru un copil mic, un simplu „nu” poate părea un zid imposibil de trecut.

Psihologul Levy subliniază faptul că atunci când refuzi un copil, pentru el nu este doar un refuz. Este o barieră de neînțeles. Furia vine din incapacitatea de a procesa această limită.

CITEȘTE ȘI: Cele mai grave 9 greșeli pe care le poți face ca părinte

Pot fi prevenite accesele de furie?

Nu pot fi eliminate complet, dar pot fi reduse semnificativ. Prevenția înseamnă, în primul rând, anticipare.

Ray Levy recomandă câteva „reguli de aur” pentru părinți:

  • menține o rutină constantă, deoarece un copil obosit sau flămând este predispus la crize.
  • explică-i dinainte ce urmează să faceți, pentru a se pregăti.
  • lasă-l să facă alegeri simple, de exemplu, între două tricouri; îi dă sentimentul de control.
  • evită situațiile-limită. Nu merge la cumpărături lungi după o zi de grădiniță.
  • vorbește cu el despre emoții. Un copil care poate spune „sunt supărat” sau „sunt trist” are mai puține izbucniri.

Cum gestionezi accesele de furie?

Atunci când furtuna se declanșează, regula de bază este să rămâi calmă.

Specialiștii spun că în mijlocul unei crize, partea rațională a creierului copilului nu funcționează, așadar, nu are sens să încerci să îl faci să înțeleagă logic. Ce poți face este să:

  • îndepărtezi obiectele periculoase de lângă el
  • fii prezentă, dar nu sufocantă.
  • aștepți, deoarece furia nu durează la nesfârșit.
  • discuți cu el după ce s-a terminat criza. Validează-i emoțiile („înțeleg că ai fost furios”), dar arată-i și alternative („data viitoare putem să spunem ce vrem, nu să țipăm”).

Aceste discuții de după sunt, potrivit specialiștilor, cele mai importante lecții pentru copil. Așa învață că emoțiile nu sunt periculoase, dar că există moduri mai bune de a le exprima.

Greșeli frecvente ale părinților

Din dorința de a calma rapid situația, părinții pot face greșeli care, de fapt, întăresc accesele de furie:

  • țipă sau aplică pedepse fizice.
  • cedează la cerințe: dacă primește dulcele sau jucăria doar pentru a se liniști, va învăța că furia funcționează.
  • îl ironizează sau în ridiculizează, ceea ce îl face pe copil să se simtă rușinat și neînțeles.
  • îl ignoră complet: nu trebuie să răsplătești criza, dar nici să-l lași să creadă că e singur.

Dacă părintele devine la rândul lui furios, criza se dublează: ai doi oameni furioși în loc de unul. Copilul are nevoie de un adult stabil, nu de un adversar.

Accesele de furie sunt o parte firească a dezvoltării copilului și nu un semn că ai greșit ca părinte. Cheia este să înțelegi cauza din spatele comportamentului și să reacționezi cu calm și empatie. Nu este vorba despre a câștiga o luptă, ci despre a-l învăța pe copil să recunoască și să își exprime emoțiile într-un mod sănătos.

CITEȘTE ȘI: Copiii și anxietatea: ce sfaturi au experții pentru părinți​

Cum îți înveți copilul să împartă cu alții...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul &#8220;Te faci că nu mă cunoşti?&#8221; Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Observatornews.ro A plătit 335.000 de euro pentru casa visurilor sale, dar a fost o mare țeapă. Adevărul era dur dincolo de uși A plătit 335.000 de euro pentru casa visurilor sale, dar a fost o mare țeapă. Adevărul era dur dincolo de uși
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cătălin Brînză, dezvăluiri despre conexiunea cu Maria și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor! Vezi acum.
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum îți înveți copilul să împartă cu alții
Cum îți înveți copilul să împartă cu alții
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Copilul refuză să mănânce. Ar trebui să-l las să se culce flămând?
Copilul refuză să mănânce. Ar trebui să-l las să se culce flămând?
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis înainte de alegerile din Republica Moldova
„O țară mică îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin”. Mesajul lui Traian Băsescu, transmis... Libertatea.ro
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în acel moment se va întâmpla natural”
Săptămâna de lucru de 4 zile e încă un vis frumos în România. „Probabil în... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă
Clafoutis cu struguri. Varianta rețetei franțuzești cu fructe de toamnă HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni
Ce înseamnă 'servus, de fapt? Este folosit greşit de ardeleni Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
Care este cea mai bună zacuscă din comerț, potrivit Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea
Canelé, prăjiturile franțuzești de care ai nevoie la cafea Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x