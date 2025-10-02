Antena Căutare
Cum să mănânci corect dacă suferi de sindromul ovarelor polichistice

Află ce este sindromul ovarelor polichistice, care sunt simptomele și cum îl poți gestiona prin tratament medical, alimentație echilibrată și mișcare. Descoperă alimentele recomandate, ce trebuie evitat și cum mici schimbări în stilul de viață pot îmbunătăți fertilitatea și echilibrul hormonal.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 09:05 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 10:24
Femeie pozează cu un bilet pe care scrie PCOS. Cum să mănânci corect dacă suferi de sindromul ovarelor polichistice | Shutterstock

Sindromul ovarelor polichistice afectează milioane de femei din întreaga lume și se manifestă prin dezechilibre hormonale, kilograme în plus și dificultăți de fertilitate. Chiar dacă pare complicat, sindromul ovarelor polichistice poate fi ținut sub control cu pași simpli: alimentație sănătoasă, mișcare și sprijin medical specializat.

Sindromul ovarelor polichistice, cunoscut sub abrevierea PCOS, este una dintre cele mai frecvente tulburări hormonale care afectează adolescentele și femeile aflate la vârsta fertilă. În cazul acestei afecțiuni, ovarele produc o cantitate prea mare de hormoni masculini, numiți androgeni.

Dezechilibrul hormonal poate să deregleze ciclurile menstruale, să împiedice ovulația și, în multe situații, să ducă la dificultăți de fertilitate. Chiar dacă PCOS este o afecțiune complexă și uneori greu de gestionat, vestea bună este că simptomele pot fi ameliorate printr-o combinație de tratament medical și schimbări de stil de viață.

Care sunt simptomele sindromului ovarelor polichistice

PCOS se manifestă diferit de la o femeie la alta, dar există câteva simptome comune, ușor de recunoscut:

  • menstruații neregulate sau absente
  • creștere în greutate și dificultăți în a slăbi
  • exces de păr pe față și corp (hirsutism)
  • acnee persistentă
  • subțierea părului sau căderea acestuia
  • glicemie crescută și risc de diabet
  • zone de piele închisă la culoare și catifelată, mai ales în pliuri (acanthosis nigricans)

Diagnosticul poate fi stabilit de medicul ginecolog, endocrinolog sau medicul de familie, care poate recomanda analize și un plan de tratament personalizat.

De ce este legat sindromul ovarelor polichistice de creșterea în greutate

Una dintre problemele frecvente asociate cu PCOS este rezistența la insulină. Insulina este hormonul produs de pancreas, responsabil să transporte zahărul din sânge către celule, unde este transformat în energie.

Când corpul nu folosește eficient insulina, aceasta se acumulează în organism, ceea ce duce la niveluri ridicate de zahăr în sânge. În același timp, excesul de insulină stimulează producția de androgeni, care agravează simptomele sindromului ovarelor polichistice și îngreunează ovulația.

Această combinație de factori explică de ce femeile cu sindromul ovarelor polichistice se confruntă adesea cu kilograme în plus, hipertensiune și risc crescut de diabet de tip 2.

Rolul alimentației în gestionarea sindromului ovarelor polichistice

Schimbările alimentare sunt printre cele mai eficiente metode de a controla simptomele. Nu este vorba despre diete restrictive, ci despre adoptarea unui stil de viață echilibrat, bazat pe alimente integrale, bogate în fibre și nutrienți.

Studiile arată că dieta mediteraneană și dieta DASH sunt printre cele mai benefice pentru femeile cu PCOS, deoarece pun accent pe alimente naturale, antiinflamatoare și pe reducerea consumului de produse procesate.

Alimente recomandate pentru sindromul ovarelor polichistice:

  • cereale integrale: ovăz, orez brun, quinoa
  • legume fără amidon: broccoli, vinete, fasole verde
  • verdețuri: spanac, kale, salată verde, varză creață
  • leguminoase: linte, năut, fasole roșie, fasole neagră
  • pește și fructe de mare – bogate în acizi grași Omega-3
  • nuci și semințe: migdale, nuci, fistic, semințe de floarea-soarelui
  • fructe: fructe de pădure, citrice, mere, pere

Cum să introduci treptat schimbările:

  • înlocuiește sucurile cu apă plată sau apă infuzată cu fructe și ierburi aromatice.
  • alege nuci sau fructe cu unt de arahide ca gustare în loc de chipsuri ori biscuiți.
  • schimbă pâinea albă, orezul și pastele cu variante 100% integrale.
  • umple jumătate din farfurie cu legume fără amidon.
  • înlocuiește carnea cu leguminoase de câteva ori pe săptămână – încearcă o supă minestrone, paste cu fasole albă sau o salată cu năut.

Alimente pe care să le eviți sau le limitezi

Pe lângă includerea alimentelor sănătoase, este important să limitezi consumul de produse care pot agrava rezistența la insulină și inflamația:

  • pâine albă, paste rafinate, pizza cu blat din făină albă
  • băuturi îndulcite: sucuri, energizante, ceaiuri dulci
  • gustări procesate: prăjituri, batoane dulci, biscuiți
  • cereale cu zahăr adăugat, inclusiv terci instant îndulcit
  • alimente prăjite: cartofi prăjiți, pui prăjit, chipsuri
  • orez alb
  • carne roșie în exces (hamburgeri, carne de porc, fripturi)
  • mezeluri și preparate procesate (cârnați, crenvurști, salamuri)

Importanța mișcării pentru femeile cu sindromul ovarelor polichistice

Pe lângă alimentație, activitatea fizică regulată are un rol esențial în gestionarea simptomelor. Mișcarea ajută la scăderea glicemiei, la reglarea hormonilor și la menținerea unei greutăți sănătoase.

Nu este nevoie să faci sport intens. Poți începe cu pași mici:

  • o plimbare de 10–15 minute pe zi
  • yoga ușoară pentru relaxare și echilibru
  • mers cu bicicleta sau înot

Cheia este constanța, nu intensitatea. Activitățile moderate, făcute zilnic, pot avea un impact major asupra stării de sănătate.

Tratamentul medical și sprijinul specialiștilor

Deși schimbările de stil de viață sunt extrem de importante, tratamentul medicamentos rămâne o parte centrală a gestionării sindromului ovarelor polichistice. În funcție de simptome, medicul poate recomanda:

  • tratamente pentru reglarea ciclului menstrual
  • medicamente care reduc rezistența la insulină
  • tratamente dermatologice pentru acnee sau căderea părului

De asemenea, sprijinul unui dietetician sau al unui nutriționist este valoros pentru a construi un plan alimentar personalizat și sustenabil.

