Tot ce trebuie să știi despre sindromul ovarelor polichistice

Sindromul ovarelor polichistice (SOP) este una dintre cele mai frecvente cauze de infertilitate feminină și afectează aproximativ 1 din 10 femei aflate la vârstă reproductivă. Cu toate acestea, rămâne o afecțiune despre care se vorbește prea puțin, iar multe femei care primesc acest diagnostic se simt singure, confuze și copleșite de întrebări.

De la menstruații neregulate și probleme de greutate, până la impactul emoțional și frica de a nu putea avea copii, sindromul ovarelor polichistice înseamnă mai mult decât un set de simptome – înseamnă o realitate care poate schimba vieți.

Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, ne spune ce se ascunde în spatele acestui diagnostic, care sunt cauzele, cum se tratează și, mai ales, ce șanse reale au femeile cu sindromul ovarelor polichistice să devină mame.

Ce este sindromul ovarelor polichistice și care sunt cauzele

Sindromul ovarelor polichistice este o afecțiune hormonală având la bază un dezechilibru neuroendocrin care perturbă funcția ovarelor. Practic, ovarele nu mai eliberează ovocite regulat, iar acest lucru duce la dezechilibre hormonale.

„Cauzele nu sunt pe deplin cunoscute, dar știm că există o combinație între factori genetici și de mediu. Contează mult istoricul familial – dacă mama sau sora au avut SOP, riscul este mai mare. În plus, rezistența la insulină joacă un rol important: organismul produce mai multă insulină, ceea ce stimulează excesul de hormoni androgeni.

Printre cei mai importanți factori de risc se numără istoricul familial de SOP, obezitatea sau creșterea rapidă în greutate, rezistența la insulină, stilul de viață sedentar și alimentația dezechilibrată. Dar trebuie să subliniez că SOP poate apărea și la femei cu greutate normală, care duc o viață activă”, atenționează medicul specialist.

Care sunt simptomele sindromului de ovare polichistice

Cele mai frecvente simptome ale SOP sunt: menstruațiile neregulate sau chiar absența lor, acneea persistentă, pilozitatea excesivă în zone precum fața sau abdomenul, subțierea părului de pe scalp și dificultățile în a obține o sarcină.

Printre simptomele mai puțin cunoscute sunt fluctuațiile bruște de dispoziție, oboseala cronică, durerile pelvine și chiar petele întunecate pe piele, în special în zona gâtului sau sub brațe (un semn al rezistenței la insulină).

„De obicei, diagnosticul se pune la femeile tinere, între 18 și 30 de ani, atunci când acestea observă dereglări menstruale sau se confruntă cu dificultăți în a obține o sarcină. Însă semnele pot apărea încă din adolescență, doar că uneori sunt puse pe seama pubertății și trec neobservate”, răspunde dr. Vythoulkas la întrebarea privind vârsta la care este depistată frecvent această afecțiune.

Diagnosticul de SOP se stabilește pe baza mai multor criterii și cu ajutorul mai multor investigații: ecografie transvaginală (care arată aspectul „micropolichistic” al ovarelor), analize hormonale și istoricul medical al pacientei. De regulă, medicul confirmă SOP atunci când există cel puțin două dintre următoarele: menstruații rare sau absente, exces de hormoni androgeni și ovare cu multiple chisturi mici.

Legătura dintre SOP și infertilitate

Sindromul ovarelor polichistice este una dintre cele mai frecvente cauze de infertilitate feminină. Pentru că ovarele nu eliberează regulat ovocite, șansele ca o sarcină să apară scad. Practic, lipsa ovulației regulate face dificilă concepția naturală.

Dacă nu este tratat, sindromul poate duce și la complicații precum diabet de tip 2 sau afecțiuni cardiovasculare. Din fericire, cu tratament și monitorizare, multe femei reușesc să rămână însărcinate și să aibă o sarcină sănătoasă, dusă la termen.

„Tratamentul SOP este personalizat în funcție de particularitățile fiecărei paciente. Uneori este suficientă schimbarea stilului de viață, cum ar fi scăderea în greutate, alimentația echilibrată și sportul, care pot restabili ovulația. Dacă acest lucru nu e suficient, folosim tratament medicamentos pentru stimularea ovulației și reglarea ciclului menstrual. În cazurile mai dificile, se poate recomanda procedura de fertilizare in vitro”, explică doctorul Vythoulkas.

Cât privește șansele de a obține sarcina pe cale naturală în cazul unei femei diagnosticate cu sindromul ovarelor polichistice, medicul spune că este posibil, mai ales dacă sunt urmate recomandările medicale și este îmbunătățit stilul de viață.

Totuși, dacă aceste metode nu dau rezultate și dacă există și alți factori de infertilitate (fie la femeie, fie la bărbat), fertilizarea in vitro devine cea mai bună opțiune, cu șansele cele mai mari de succes în privința obținerii sarcinii.