Vorbitul cu bebelușul tău nu este doar un gest de afecțiune, ci o activitate importantă pentru dezvoltarea creierului și limbajului. Descoperă ce este „parentese”, cum poate ajuta bebelușul să învețe limba și de ce nu este suficient să-i vorbești „normal”.

Mama vorbește cu bebelușul. Există o modalitate corectă de a vorbi cu bebelușul tău? Un expert în dezvoltarea creierului explică ce înseamnă ”parentese” | Shutterstock

Mulți părinți cred că vorbitul cu bebelușii este un proces natural și spontan, însă cercetările arată că modul în care vorbim cu cei mici contează enorm. „Vorbitul părintesc” este o tehnică specială care stimulează atenția și învățarea limbajului. Iată ce trebuie să știi despre această metodă și cum să o aplici în fiecare zi.

Toți părinții vor să-și ajute bebelușii să învețe să vorbească cât mai bine. Dar există o întrebare simplă: există o modalitate corectă de a vorbi cu un bebeluș? Răspunsul este da, iar specialiștii în dezvoltarea creierului ne spun că felul în care părinții comunică cu cei mici poate face o diferență enormă.

În ultimii ani, conceptul de „vorbitul părintesc” („parentese”) a câștigat tot mai multă atenție în rândul experților. Această formă specială de comunicare susține dezvoltarea limbajului, iar noi îți vom explica ce înseamnă, cum funcționează și de ce este atât de importantă.

De ce este important să vorbești cu bebelușul tău?

Deși bebelușii încă nu înțeleg cuvintele, ei sunt expuși încă din viața intrauterină la sunetele și vocea mamei. Cercetările arată că nou-născuții preferă limba pe care au auzit-o în uter și chiar pot recunoaște poveștile citite în acea perioadă. Asta înseamnă că, încă de la naștere, bebelușii sunt receptivi la limbaj și la sunetele din jur.

Timpul petrecut vorbind cu bebelușul tău, mai ales în contact fizic apropiat, creează un mediu sigur și plin de oportunități de învățare. Ascultând modul în care părintele comunică, copilul începe să imite gesturile și sunetele, dezvoltându-și astfel treptat vocabularul.

Ce este „vorbitul părintesc” („parentese”)?

„Parentese” este o manieră specială de a vorbi cu bebelușii, caracterizată printr-un ton mai înalt, vocale prelungite, ritm lent și o intonație melodioasă, aproape ca un cântec vesel. Cuvintele sunt reale, rostite clar, dar cu o pronunțare care atrage atenția copilului.

Acest stil de vorbire ajută bebelușii să distingă cuvintele și să înțeleagă structura limbajului. Studiile arată că sugarii preferă să asculte „parentese” mai mult decât vorbirea obișnuită a adulților. Mai mult, când părinții folosesc această metodă, bebelușii încep să gângurească mai mult și să spună mai multe cuvinte în lunile următoare.

Este important să nu confundăm „parentese” cu „limbajul pentru bebeluși”, care constă în folosirea unor cuvinte fără sens sau deformarea limbajului real, ceva ce nu ajută copilul să învețe cuvintele corecte.

Ce faci dacă „nu mai ai ce să-i spui”?

Mulți părinți se tem că, vorbind cu bebelușul, vor ajunge la un moment în care nu vor mai avea nimic interesant de spus. Dar nu trebuie să îți faci griji!

Bebelușii au nevoie mai degrabă de conversații interactive decât de monologuri lungi și plictisitoare,. În primele luni, ei scot sunete de gângurit și murmure, pe care părinții pot să le imite și să le răspundă, încurajând astfel participarea copilului la „dialog”.

Pe măsură ce copilul crește, devine tot mai interesat de lumea din jur. O metodă foarte eficientă este să observi ce îi captează atenția și să vorbești despre acel lucru. Dacă bebelușul privește o jucărie, poți să-i descrii ce este, ce culoare are, ce face.

Cum ajută „parentese” dezvoltarea limbajului?

Studiile arată că bebelușii expuși la „parentese” încep să rostească mai multe cuvinte și să gângurească mai mult, comparativ cu sugarii ai căror părinți nu au folosit această tehnică. Mai mult, folosirea constantă a acestei metode în primii ani de viață poate ajuta copiii să-și dezvolte un vocabular mai bogat și o înțelegere mai complexă a limbajului până la vârsta de 5 ani.

Învățarea limbajului nu înseamnă doar să auzi cuvinte, ci să fii implicat într-un schimb social. Chiar și cei mai mici bebeluși își îmbunătățesc calitatea vocalizelor când sunt tratați ca parteneri într-o conversație, chiar dacă nu pot vorbi încă.

Ce alte metode poți folosi pentru a crea un mediu lingvistic bogat?

Vorbitul nu este singura cale. Jocurile, cântecele și cititul cu voce tare sunt activități care îmbogățesc limbajul copilului. Împreună cu „parentese”, acestea creează un mediu stimulativ și plin de iubire.

Un studiu recent a demonstrat că părinții care au vorbit zilnic timp de 15 minute cu bebelușii lor, concentrându-se pe lucrurile pe care copiii le priveau, au contribuit la creșterea vocabularului micuților lor în lunile următoare.

