Află ce este „efectul Mozart” și dacă muzica clasică îi face cu adevărat pe bebeluși mai inteligenți. Descoperă ce spun studiile, care sunt beneficiile reale ale muzicii pentru copii și ce tipuri de melodii le stimulează dezvoltarea.

Mama stă cu bebelușul în brațe. Muzica clasică îi face mai inteligenți pe copii? Iată ce beneficii are pentru micuți | Shutterstock

Mulți părinți au auzit de „efectul Mozart” și se întreabă dacă muzica clasică poate să facă bebelușii mai deștepți. De la studiile controversate din anii ’90 până la concluziile specialiștilor de astăzi, realitatea este mult mai nuanțată. Muzica are beneficii importante pentru copii, însă nu neapărat cele promovate de mituri.

Ideea că bebelușii devin mai inteligenți dacă ascultă muzică clasică a captivat imaginația publicului și a fost intens promovată. Totul a pornit de la câteva studii realizate pe studenți, care au arătat un efect temporar asupra abilităților spațiale după ascultarea unei sonate de Mozart. Însă ceea ce a fost inițial o concluzie modestă a devenit rapid un fenomen cultural, cunoscut sub numele de „efectul Mozart”. În realitate, dovezile că muzica clasică ar crește inteligența copiilor sunt slabe, dar asta nu înseamnă că muzica nu joacă un rol esențial în dezvoltarea lor.

Nu există dovezi clare că muzica clasică îi face pe copii mai deștepți. Totuși, studiile arată că poate avea efecte pozitive, precum acelea că scade ritmul cardiac și respirator al nou-născuților, reduce stresul și chiar sprijină dezvoltarea cerebrală, mai ales la bebelușii prematuri. Însă, ideea că ascultarea muzicii lui Mozart îi face pe copii mai inteligenți este discutabilă.

Ce este „efectul Mozart”?

Articolul continuă după reclamă

„Efectul Mozart” se referă la ipoteza conform căreia oamenii ar experimenta o creștere temporară a inteligenței după ce ascultă o sonată de pian compusă de Mozart. Conceptul a fost prezentat pentru prima dată în 1993, în urma unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea din California, Irvine, și replicat în 1995.

Rezultatele arătau că studenții care ascultaseră câteva minute o sonată de Mozart înainte de un test de raționament spațial au avut rezultate mai bune decât cei care ascultaseră altă muzică sau deloc. Totuși, efectul a fost temporar, a durat doar aproximativ 15 minute, și a fost de multe ori contestat.

CITEȘTE ȘI: Există o modalitate corectă de a vorbi cu bebelușul tău? Un expert în dezvoltarea creierului explică ce înseamnă ”parentese”

De ce a devenit efectul Mozart atât de popular?

Societatea a exagerat rapid concluziile studiilor, prezentând „efectul Mozart” ca pe o soluție magică pentru inteligență, sănătate și chiar dezvoltarea bebelușilor. Astfel a apărut ideea că micuții devin mai deștepți dacă ascultă muzică clasică.

Chiar și Francis Rauscher, autorul principal al studiului original, a declarat ulterior într-un interviu pentru Forbes că noțiunea că muzica clasică ar vindeca boli sau ar face bebelușii mai inteligenți „nu are nicio legătură cu realitatea”. Totuși, el a subliniat că o sonată de Mozart poate „pregăti creierul” pentru sarcini matematice.

Beneficiile muzicii pentru bebeluși și copii

Deși „efectul Mozart” nu transformă copiii în genii, muzica are beneficii reale și demonstrate pentru dezvoltarea lor:

stimulează creierul și ajută la formarea de noi conexiuni neuronale;

sprijină dezvoltarea vorbirii și a limbajului;

susține abilitățile de matematică și citire;

îmbunătățește motricitatea și coordonarea și dezvoltă capacitatea de a rezolva probleme.

Cu alte cuvinte, muzica nu face minuni, dar contribuie la o dezvoltare armonioasă și echilibrată a copiilor.

Care este cea mai bună muzică pentru bebeluși?

Nu trebuie să fie doar Mozart sau muzică clasică. Orice gen, pop, folk, jazz sau chiar hip-hop, poate fi benefic pentru cei mici. Important este ca micuții să fie expuși la diversitate și ritmuri care îi atrag.

Și mai valoroasă decât simpla ascultare este implicarea activă în muzică. Cântă împreună cu copilul tău cântece cu mișcări și gesturi. Acest tip de activitate ajută la dezvoltarea limbajului și la învățarea prin joc.

Încurajează-l să bată din palme, să folosească o tobă de jucărie sau să apese clapele unui pian de jucărie. Pe măsură ce crește, înscrierea la cursuri de muzică poate aduce beneficii și mai mari. Studiile sugerează că a învăța să cânți la un instrument este mai valoros decât simpla ascultare a muzicii.

CITEȘTE ȘI: Îi cânți bebelușului? Descoperă cum îmbunătățește muzica starea de spirit a micuților