Nu ești de acord cu prietenii copilului și nu știi cum să reacționezi? Descoperă când e cazul să intervii, cum diferă abordarea în funcție de vârstă și ce rol are comunicarea online în prieteniile copiilor. Află sfaturi practice pentru a-ți ajuta copilul să construiască relații sănătoase.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 14:08
Adolescenți stau pe trepte, afară și vorbesc. Nu ești de acord cu prietenii copilului? Iată cum să gestionezi situația | Shutterstock

Prietenii copilului tău au o influență uriașă asupra dezvoltării lui emoționale și sociale. Dar ce faci atunci când nu ești de acord cu persoanele de care se înconjoară? Alegerea nu e simplă: prea mult control poate duce la rebeliune, iar prea multă libertate la vulnerabilitate.

Fiecare părinte își dorește ca propriul copil să fie înconjurat de prieteni buni, care îl susțin și îl ajută să crească frumos. Realitatea însă este că nu întotdeauna avem control asupra prieteniilor pe care cei mici le aleg. Poate că îți pui întrebări: „Este acest copil o influență bună?”, „Oare grupul din care face parte îl schimbă în bine sau în rău?”. În astfel de momente, dilema este cum să reacționezi: să intervii, să aștepți sau să găsești o cale de mijloc? Mai jos, vom dezbate când merită să te implici, cum să gestionezi situația în funcție de vârsta copilului, ce rol joacă mediul online și ce strategii te pot ajuta să sprijini dezvoltarea unor prietenii sănătoase.

Când și de ce ar trebui părinții să intervină în prieteniile copilului lor

În mod ideal, părinții ar trebui să le ofere copiilor libertatea de a-și alege singuri prietenii. Totuși, există situații în care prieteniile pot fi toxice, periculoase sau pur și simplu nepotrivite pentru vârsta și maturitatea copilului.

Câteva semne că ar fi momentul să intervii:

  • prietenii îl încurajează să aibă comportamente riscante (mințit, agresivitate, consum de substanțe). Observi schimbări bruște în comportamentul copilului: devine retras, anxios sau, dimpotrivă, rebel și provocator.
  • prietenia îl izolează de alte relații sănătoase sau de familie.
  • există o dinamică de bullying sau manipulare în grup.

Să intervii nu înseamnă să interzici pur și simplu. Cel mai important pas este comunicarea calmă și sinceră. Explică-ți îngrijorările, ascultă perspectiva copilului și încearcă să îi oferi un cadru în care să înțeleagă de ce anumiți prieteni pot fi o influență negativă.

Ce trebuie făcut, în funcție de vârsta copilului

Copiii mici (3–7 ani)

La această vârstă, prieteniile sunt adesea bazate pe joacă și pe proximitate. Copilul se împrietenește cu cineva pentru că „stă lângă mine în clasă” sau „avem aceeași jucărie preferată”. În acest caz, rolul părintelui este să supravegheze indirect și să modeleze prin exemplu valori precum bunătatea, generozitatea și respectul. Dacă observi comportamente agresive sau de excludere, intervii calm și explici pe înțelesul copilului.

Școlari (7–12 ani)

La vârsta școlară, prieteniile devin mai stabile și încep să aibă o încărcătură emoțională mai mare. Este perioada în care copiii simt nevoia de apartenență la un grup. Aici, părintele trebuie să fie atent la echilibrul dintre influența prietenilor și cea a familiei. O strategie eficientă este să îți inviți copilul să aducă prietenii acasă. Astfel poți observa dinamica dintre ei fără a părea intruziv.

Adolescenți (13–18 ani)

Aceasta este etapa cea mai sensibilă. Adolescenții tind să pună mai mult preț pe opinia prietenilor decât pe cea a părinților, iar interdicțiile directe pot duce la revoltă și ascunderea adevărului. În loc să interzici, încearcă să discuți despre valori, consecințe și să îi dezvolți gândirea critică. Pune întrebări precum: „Cum te simți când ești cu X?” sau „Prietenia asta te ajută să fii cine îți dorești să devii?”. Astfel îl ajuți să reflecteze singur.

Cum influențează comunicarea online gestionarea grupului de prieteni al copilului

În prezent, o mare parte din prieteniile copiilor se construiesc și se mențin online. Rețelele sociale, jocurile sau aplicațiile de chat devin locuri unde interacțiunile sociale se intensifică.

Avantaje:

  • copiii pot menține legătura chiar și la distanță.
  • își pot găsi grupuri cu interese comune.
  • dezvoltă abilități de comunicare într-un mediu digital.

Riscuri:

  • expunere la persoane necunoscute sau intenții ascunse.
  • fenomenul de cyberbullying (hărțuire online).
  • dependența de validarea prin „like-uri” sau comentarii.

Rolul părinților este să înțeleagă universul digital al copilului, nu să îl demonizeze. Creează un spațiu de dialog: întreabă ce platforme folosește, ce îi place acolo și ce prieteni și-a făcut online. Poți stabili împreună cu el reguli clare (de exemplu, să nu dea informații personale, să nu accepte întâlniri offline cu persoane necunoscute fără a te anunța).

Sfaturi pentru a ajuta la dezvoltarea unor prietenii sănătoase

  • fii un model de relații sănătoase. Copiii învață prin imitație. Modul în care tu îți gestionezi prieteniile sau conflictele influențează direct cum va face și el.
  • încurajează diversitatea. Încurajează-l să cunoască oameni diferiți, cu interese variate. Astfel își dezvoltă empatia și toleranța.
  • oferă-i spațiu, dar fii prezentă. E important ca el să simtă că are autonomie, dar și că te poate căuta oricând pentru sfaturi.
  • discută cu el despre valori. Prieteniile sănătoase se bazează pe respect, loialitate și sprijin reciproc. Ajută-l să identifice aceste calități la cei din jur.
  • creează contexte sociale. Invită prieteni acasă, înscrie copilul la activități extrașcolare sau tabere unde poate cunoaște alți copii.
  • ascultă-l fără să-l judeci. Dacă îți spune despre un conflict, evită să critici imediat prietenul. Ajută-l să analizeze situația și să găsească soluții.

În concluzie, nu există o rețetă universal valabilă pentru a gestiona prieteniile copilului, însă echilibrul dintre libertate și ghidaj este foarte important. Uneori, cel mai mare ajutor pe care îl poți oferi este să fii acolo, să asculți și să îl ajuți să își dezvolte propriile criterii de alegere a prietenilor. În final, scopul nu este să alegi tu prietenii copilului, ci să îl înveți cum să facă alegeri sănătoase și să construiască relații care îi aduc echilibru și bucurie.

