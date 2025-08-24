Antena Căutare
Obiceiul frecvent al părinților care afectează în tăcere copilul

Descoperă cum instinctul natural al părinților de a „repara” imediat problemele copiilor poate afecta subtil dezvoltarea lor emoțională. Află cum acest obicei se manifestă la diferite vârste și ce metode eficiente pot ajuta copilul să devină încrezător și responsabil.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Duminica, 24 August 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 12:39
Mama îmbracă copilul. Obiceiul parental care îți afectează în tăcere copilul | Shutterstock

Din dorința de a ne proteja copiii, mulți dintre noi cădem pradă unui obicei aparent inofensiv, dar cu impact profund: tendința de a „repara” tot ce li se întâmplă. Deși vine din iubire, acest reflex poate slăbi încrederea copilului în propriile forțe și îi poate afecta dezvoltarea emoțională.

Părinții simt adesea nevoia să intervină rapid pentru a rezolva orice dificultate a copilului. Deși bine intenționat, acest obicei poate limita capacitatea copilului de a-și gestiona emoțiile și situațiile dificile. În rândurile de mai jos, explorăm manifestările acestui obicei la diverse vârste și oferim soluții pentru o abordare mai echilibrată.

Obiceiul parental de a „repara” și efectele sale la diferite vârste

Instinctul de a sări imediat să rezolvi orice problemă a copilului este motivat de iubire, dar poate avea efecte nedorite asupra dezvoltării sale emoționale. În loc să-l ajute, uneori această reacție îi transmite copilului că sentimentele sale nu sunt importante sau că nu este capabil să se descurce singur.

La copiii mici: nevoia de susținere emoțională mai mult decât soluții

Atunci când un copil mic plânge pentru că o jucărie sau o creație s-a stricat, cel mai important este să primească sprijin emoțional. Nu este nevoie de o soluție imediată, ci de cineva care să-l asculte și să-i arate că-i înțelege frustrarea. O simplă expresie de empatie, cum ar fi „Știu că e supărător când se întâmplă asta”, poate face mult mai mult decât o intervenție practică care să repare obiectul.

La copiii școlari: validarea sentimentelor înaintea sfaturilor

Copiii mai mari, aflați la vârsta școlară, pot întâmpina dificultăți sociale sau emoționale care îi fac să se simtă excluși sau singuri. În astfel de momente, părinții au tendința să ofere soluții rapide, cum ar fi sugestii despre cum să se integreze mai bine sau să fie mai sociabili. Însă de ceea ce acești copii au cu adevărat nevoie este să li se recunoască sentimentele. O frază simplă precum „Pare greu să te simți așa” ajută mult mai mult decât o serie de sfaturi care pot părea superficiale sau grăbite.

La preadolescenți: încurajarea acceptării imperfecțiunilor

În preadolescență, copiii pot manifesta anxietăți legate de performanță și teama de eșec. Părinții, deseori, încearcă să îi preseze să termine sarcinile începute, fără a le acorda timp să accepte și să învețe din greșeli. În această etapă, este important să oferim încurajări care să permită copilului să înțeleagă că este în regulă să nu fie perfect și că valoarea lui nu depinde doar de rezultate.

La adolescenți: respectarea spațiului și a emoțiilor

Adolescenții au nevoie de spațiu și de o comunicare care să țină cont de starea lor emoțională. Părinții care încearcă să „repare” imediat comportamentul sau reacțiile dure ale adolescentului prin prelegeri sau reproșuri pot crea mai multă tensiune și închidere. În schimb, o atitudine calmă și disponibilă, care validează trăirile adolescentului, îi oferă acestuia siguranța de care are nevoie pentru a se deschide atunci când este pregătit.

La tineri adulți: susținerea autonomiei

Tinerii adulți pot experimenta eșecuri sau dezamăgiri care îi pun în dificultate. Intervenția imediată a părinților pentru a „rezolva” aceste situații, de exemplu prin contactarea unor instituții sau implicarea directă, poate transmite mesajul că părintele nu are încredere în capacitatea lor de a face față. Susținerea reală constă în a le arăta că le credem în puterea de a învăța din experiențele dificile și că eșecurile nu definesc cine sunt.

Cum să fii un sprijin real fără să „repari” totul

Pentru a sprijini copilul în mod sănătos, părinții pot încerca următoarele:

  • să fie prezenți și să asculte mai mult decât să ofere soluții imediate.
  • să valideze sentimentele copilului, exprimând înțelegere pentru trăirile acestuia.
  • să încurajeze autonomia, lăsând copilul să experimenteze, să greșească și să învețe.
  • să arate încredere în capacitatea copilului de a gestiona situațiile dificile, chiar dacă eșuează uneori.

Astfel, copilul se va simți văzut, înțeles și sprijinit, dezvoltându-și încrederea în sine și abilitatea de a face față provocărilor.

