Roaderea unghiilor, cunoscută și sub denumirea de onicofagie, este un obicei destul de întâlnit în rândul copiilor mici. Această acțiune, aparent inofensivă, poate fi deranjantă pentru părinți și poate avea diverse cauze și implicații. Mai jos, vom explora motivele pentru care copiii mici își rod unghiile și ce modalități ai la dispoziție pentru a opri roaderea unghiilor.

Studii recente au dezvăluit că roaderea unghiilor afectează aproximativ 30-60% dintre copii și adolescenți. Cercetările sugerează că roaderea unghiilor poate fi legată de factori genetici și de mediu. De exemplu, un studiu publicat în "Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry" a arătat că există o probabilitate crescută ca un copil să-și roadă unghiile dacă unul dintre părinți are același obicei.

Alte studii au evidențiat rolul stresului și al anxietății în declanșarea acestui comportament. Copiii folosind roaderea unghiilor ca pe o metodă de a face față emoțiilor negative. Pe lângă cauze, cercetările au investigat și efectele pe termen lung ale roaderii unghiilor. Un studiu publicat în "Pediatric Dermatology" a evidențiat că acest comportament poate duce la probleme de sănătate, cum ar fi infecții ale unghiilor și ale pielii din jurul lor, deformări ale unghiilor și chiar probleme dentare. De asemenea, roaderea unghiilor a fost asociată cu alte tulburări comportamentale, cum ar fi tulburările de anxietate și tulburările obsesiv-compulsive.

Roaderea unghiilor: de ce copiii mici își rod unghiile?

Există mai multe motive pentru care copiii mici își rod unghiile. În general, acest comportament este considerat a fi un răspuns la diverse stimuli și poate fi influențat de mai mulți factori:

Stres și anxietate

Una dintre principalele cauze ale roaderii unghiilor este stresul sau anxietatea. Copiii pot fi stresați din diverse motive, cum ar fi schimbările în rutină, conflictele familiale sau presiunile școlare. Roaderea unghiilor poate deveni un mecanism de apărare pentru a face față acestor sentimente.

Curiozitate și plictiseală

Copiii mici sunt curioși din fire și, adesea, își explorează corpul prin diverse gesturi. Roaderea unghiilor poate începe din pură curiozitate sau ca o modalitate de a combate plictiseala. Acest comportament poate deveni rapid un obicei dacă nu este observat și corectat la timp.

Imitarea altora

Copiii sunt foarte influențați de comportamentele celor din jurul lor. Dacă văd alți copii sau chiar adulți care își rod unghiile, este posibil să imite acest comportament fără a înțelege pe deplin de ce o fac.

Nevoi senzoriale

Pentru unii copii, roaderea unghiilor oferă o senzație fizică plăcută care îi ajută să se simtă mai confortabil. Aceasta poate fi o formă de autoreglare senzorială, similară cu cea a copiilor care-și sug degetul

Ar trebui să te îngrijoreze că micuțul își roade unghiile?

În general, acest obicei nu reprezintă o problemă gravă. Cu toate acestea, ar fi bine să știi că roaderea excesivă a unghiilor poate duce la infecții bacteriene sau fungice în jurul unghiilor și pe degete. De asemenea, poate provoca deteriorarea unghiilor și a cuticulelor.

Deși mulți copii își rod unghiile fără a avea probleme psihologice majore, în unele cazuri, acest comportament poate fi un semn de anxietate sau stres cronic. Este important să observi dacă roaderea unghiilor este însoțită de alte semne de stres, cum ar fi problemele de somn, iritabilitatea sau izolarea socială.

Dacă roaderea unghiilor devine un obicei cronic, ea poate persista și în adolescență sau chiar la vârsta adultă, fiind mai dificil de corectat.

Cum îl poți determina pe copil să nu-și mai roadă unghiile

Există mai multe strategii pe care le poți folosi pentru a-ți ajuta copilul să renunțe la acest obicei:

încearcă să observi când și unde își roade unghiile cel mai des. Notează dacă acest comportament apare în anumite situații sau după anumite evenimente. Odată ce ai identificat declanșatorii, poți lucra la reducerea stresului sau plictiselii care duc la acest comportament.

oferă-i copilului alte modalități de a-și ține ocupate mâinile și gura. De exemplu, oferă-i o jucărie antistres, o minge mică de cauciuc sau alimente sănătoase care necesită mestecare. Acest lucru poate ajuta la reducerea nevoii de a-și roade unghiile.

încurajează-l și recompensează-l pentru perioadele în care nu își roade unghiile.

abordează subiectul cu răbdare și înțelegere. Criticile sau pedepsele pot crește anxietatea copilului și pot agrava problema.

În concluzie, roaderea unghiilor la copiii mici este un comportament destul de des întâlnit care, de cele mai multe ori, nu indică probleme grave.