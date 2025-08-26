Antena Căutare
Țipetele părinților pot modifica negativ creierul copiilor, spun experții britanici

Țipetele părinților pot modifica negativ creierul copiilor, spun experții britanici

Țipetele și abuzul verbal din partea părinților pot afecta profund dezvoltarea creierului copiilor, crescând riscul de probleme mentale și dificultăți sociale. Experții atrag atenția asupra importanței comunicării pozitive.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Marti, 26 August 2025, 10:01 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 13:19
Mama țipă la fata ei. Țipetele părinților pot modifica creierul copiilor, spun experții britanici | Shutterstock

Abuzul verbal asupra copiilor, o formă subtilă, dar profund dăunătoare de maltratare, poate lăsa urme adânci în creierul în dezvoltare, influențând sănătatea lor mentală și relațiile pe termen lung. Experții britanici trag un semnal de alarmă și cer măsuri urgente pentru prevenirea acestei forme de violență.

Cuvintele pe care le auzim în copilărie au o putere extraordinară în modelarea modului în care ne percepem pe noi înșine și lumea din jur. Din păcate, țipetele și abuzul verbal din partea părinților nu sunt doar momente trecătoare, ci pot altera fundamental structura creierului copilului. Studiile recente arată că expunerea frecventă la astfel de mesaje negative crește riscul apariției tulburărilor mentale și dificultăților în relaționare.

În cadrul unei întâlniri recente, experți în sănătate mintală și dezvoltarea copiilor au explicat parlamentului britanic că țipetele și abuzul verbal din partea părinților pot schimba structura creierului copiilor și pot crește riscul apariției tulburărilor mentale. Aceștia au atras atenția asupra faptului că, pe lângă efectele vizibile, abuzul verbal lasă urme adânci care afectează întreaga viață a copilului.

Cum afectează abuzul verbal percepția copiilor asupra lumii

Articolul continuă după reclamă

Copiii cred cuvintele pe care le aud de la adulți și își formează o imagine despre sine și despre mediul înconjurător în funcție de acestea. Atunci când cuvintele sunt ostile sau umilitoare, ele pot avea efecte pe termen lung, modelând modul în care copilul își va percepe propria valoare și mediul în care trăiește. Profesorul Eamon McCrory, psiholog clinician și expert în neuroștiințele dezvoltării, subliniază că mesajele negative primite în copilărie pot fi la baza anxietății, durerii emoționale și suferințelor chiar și după mulți ani.

Modificări biologice în creier cauzate de abuzul verbal

Studii recente realizate prin imagistică funcțională (IRM) au demonstrat că expunerea constantă la abuz verbal determină modificări semnificative în structura și funcționarea creierului copiilor. Aceste modificări afectează circuitele responsabile cu percepția amenințărilor și a recompenselor, care sunt esențiale pentru navigarea în lumea socială și pentru construirea relațiilor.

Cum reacționează copiii la abuzul verbal

Copiii supuși abuzului verbal pot interpreta greșit gesturile, glumele sau expresiile faciale ca pe amenințări, ceea ce îi face să se retragă social sau să reacționeze agresiv pentru a se proteja. Aceste comportamente sunt manifestări ale percepției distorsionate asupra mediului și pot duce la dificultăți pe termen lung în relaționarea cu ceilalți.

CITEȘTE ȘI: 10 fraze dăunătoare pe care părinții nu ar trebui să le spună copiilor lor

Răspândirea și gravitatea abuzului verbal

Experții avertizează că abuzul verbal asupra copiilor este larg răspândit și nu discriminează după gen sau statut social. Aceasta este cea mai frecventă formă de abuz asupra copiilor, întâlnită atât în familie, cât și în școli sau alte medii unde sunt implicați adulți. Organizația Mondială a Sănătății consideră abuzul emoțional, inclusiv verbal, o formă gravă de violență împotriva copiilor.

Un studiu din 2023 a relevat că aproximativ 41% dintre copiii din Marea Britanie sunt supuși abuzului verbal, fie ocazional, fie regulat.

Importanța combaterii abuzului verbal

Organizația caritabilă Words Matter organizează întâlniri cu parlamentarii pentru a atrage atenția asupra gravității abuzului verbal și pentru a solicita o abordare serioasă a acestei probleme. Profesorul Peter Fonagy, specialist în psihologie, afirmă că abuzul verbal este una din cauzele problemelor de sănătate mintală care pot fi cel mai des prevenite și că este esențial să se promoveze o comunicare caldă și susținătoare pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor.

Cuvintele pot răni la fel de mult ca loviturile

Profesorul Andrea Danese, specialist în psihiatria copilului și adolescentului, susține că abuzul verbal poate afecta profund bunăstarea emoțională și dezvoltarea copilului, lăsând cicatrici psihologice care durează toată viața. În schimb, un limbaj încurajator poate inspira copiii să învețe, să depășească obstacolele și să devină adulți echilibrați.

CITEȘTE ȘI: Fraze pe care părinții le spun și care pot îndepărta definitiv copiii ajunși adulți​

Apelul experților pentru o schimbare urgentă

Studiile realizate atât în Regatul Unit, cât și în Statele Unite, indică faptul că abuzul verbal poate fi la fel de nociv precum abuzul fizic sau sexual. Iar aici intră inclusiv insultarea sau etichetarea copilului.

Jessica Bondy, fondatoarea organizației Words Matter, face un apel către autorități să includă combaterea abuzului verbal în strategiile naționale de sănătate mintală. Ea subliniază că neuroștiința confirmă impactul profund al acestui abuz asupra creierului în dezvoltare și că sănătatea mentală a generațiilor viitoare depinde de această măsură.

