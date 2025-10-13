Concediul paternal în România este un drept legal acordat taților pentru a fi alături de familie la nașterea copilului. Află câte zile libere primești, cum se calculează indemnizația, ce presupune concediul de puericultură și ce obligații au angajatorii.

Tatăl își ține nou născutul în brațe, iar mama stă lângă ei. Tot ce trebuie să știi despre concediul paternal în România | Shutterstock

Momentul nașterii unui copil este unic și plin de emoții, dar vine și cu multe întrebări practice. Tăticii din România beneficiază de concediu paternal, un drept garantat prin lege, care le oferă șansa de a-și sprijini partenera și de a se implica activ încă din primele zile de viață ale bebelușului.

Dacă urmează să devii tată, este firesc să îți dorești să fii prezent lângă copilul tău și să îi oferi partenerei tale sprijinul necesar în primele zile, când totul este nou și solicitant. Concediul paternal a fost creat tocmai pentru a răspunde acestei nevoi, iar legislația din România le oferă taților posibilitatea de a beneficia de zile libere plătite, imediat după nașterea copilului.

Ce este concediul paternal și de ce este important

Nașterea unui copil este un moment unic, plin de emoții și schimbări, iar pentru mamă și tată, primele zile sunt decisive atât pentru organizarea vieții de familie, cât și pentru crearea unei legături puternice cu bebelușul. Pentru a sprijini această perioadă de adaptare, legislația din România prevede concediul paternal, reglementat prin Legea nr. 210/1999, care garantează tatălui zile libere plătite imediat după nașterea copilului. Aceste zile nu reprezintă un favor din partea angajatorului, ci un drept legal, menit să încurajeze implicarea tatălui și sprijinul acordat mamei.

Cum se obține concediul paternal

Pentru a beneficia de concediu paternal, tatăl trebuie să depună o cerere scrisă către angajator și să atașeze certificatul de naștere al copilului, în care figurează ca părinte. Zilele libere pot fi solicitate imediat după naștere și trebuie efectuate în termen de maximum opt săptămâni de la acest moment. Este important de știut că aceste zile nu se pot amâna pentru mai târziu și trebuie folosite exact în perioada pentru care au fost gândite: primele săptămâni acasă cu nou-născutul.

Ce este concediul de puericultură

Pe lângă concediul paternal standard, tații pot obține și concediul de puericultură, care extinde perioada liberă cu încă 5 zile plătite. Pentru a beneficia de acest drept, tatăl trebuie să finalizeze un curs de puericultură, organizat de medicul de familie sau de o unitate medicală autorizată. La finalul cursului se eliberează un atestat de puericultură, document care stă la baza acordării acestor zile suplimentare. Astfel, în loc de 10 zile, tatăl poate avea până la 15 de zile libere plătite, o perioadă extrem de valoroasă pentru a învăța cum se îngrijește un nou-născut și pentru a sprijini mama în primele săptămâni.

Câte zile libere are dreptul tatăl să primească

În forma standard, concediul paternal înseamnă 10 zile lucrătoare libere plătite. Dacă tatăl a urmat cursul de puericultură și a obținut atestatul, zilele se pot prelungi cu încă 5, ajungând la 15 de zile lucrătoare. Toate aceste zile trebuie solicitate imediat după naștere și nu se reportează.

Condiții pentru acordarea concediului paternal

Pentru a beneficia de concediu paternal, tatăl trebuie:

să fie angajat cu contract individual de muncă;

să depună o cerere scrisă către angajator;

să prezinte certificatul de naștere al copilului;

să solicite zilele libere în termenul legal, adică în primele opt săptămâni de la naștere.

În cazul concediului de puericultură, este obligatoriu și atestatul care confirmă absolvirea cursului.

Cum se calculează indemnizația pentru concediul paternal

Indemnizația primită de tată pe perioada concediului paternal este echivalentă cu salariul de bază corespunzător zilelor libere. Practic, tatăl nu pierde niciun ban și încasează exact suma pe care ar fi primit-o dacă ar fi lucrat. Plata se face direct de către angajator, iar zilele sunt considerate normale din punct de vedere salarial și social.

Exemplu de calcul

Salariu brut lunar: 5.000 lei

Zile lucrătoare într-o lună: 20

Salariul pe zi: 250 lei

Dacă tatăl ia 10 zile de concediu paternal, va primi 10 × 250 lei = 2.500 lei.

Dacă beneficiază și de concediul de puericultură (încă 10 zile), suma totală ajunge la 20 × 250 lei = 5.000 lei.

Obligațiile angajatorului și drepturile tatălui

Angajatorul are obligația legală de a aproba concediul paternal atunci când tatăl îndeplinește toate condițiile cerute de lege. Refuzul nejustificat constituie o încălcare a legislației muncii. De partea cealaltă, tatăl trebuie să depună documentele corect și în termen, astfel încât cererea să fie validă.

Ce se întâmplă cu contractul de muncă în această perioadă

Contractul de muncă nu este afectat în niciun fel. Zilele de concediu paternal se consideră vechime în muncă, iar angajatul își păstrează toate drepturile salariale și sociale. Perioada se consideră continuitate, fără riscul de încetare a contractului.

De ce contează concediul paternal

Dincolo de faptul că este un drept legal, concediul paternal reprezintă o oportunitate reală pentru tați de a se implica activ încă din primele zile ale vieții copilului. Prezența tatălui ajută mama să se refacă mai ușor după naștere, contribuie la stabilitatea emoțională a familiei și creează o legătură unică între tată și copil.

Așadar, concediul paternal nu este doar un beneficiu prevăzut de lege, ci și o șansă pentru tine, ca tată, de a începe rolul de părinte implicat încă din prima clipă. Documentează-te din timp, discută cu angajatorul și, dacă poți, urmează cursul de puericultură pentru a profita de zilele suplimentare. Prezența ta în aceste prime săptămâni poate face o diferență uriașă pentru partenera ta și pentru noul membru al familiei.

