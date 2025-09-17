Antena Căutare
Modelul de parenting al Prințului William și al Prințesei Kate. Cum își cresc copiii

Descoperă cum își cresc copiii Prințul William și Prințesa Kate. Află secretele lor pentru o educație echilibrată, activități în familie și reguli blânde, dar ferme. Inspiră-te din abordarea lor, care transformă provocările zilnice în momente de creștere și conexiune autentică.

Autor: Lavinia Peter
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 09:55 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 10:02
Familia Regală a Marii Britanii. Modelul de parenting al Prințului William și al Prințesei Kate. Cum își cresc copiii | Shutterstock

Chiar dacă George, Charlotte și Louis sunt crescuți în lumina reflectoarelor și se află în linia de succesiune la tronul Marii Britanii, Prințul William și Kate Middleton își doresc ca micuții lor să trăiască o copilărie cât mai apropiată de normalitate. Inspirați de modelul lăsat de Prințesa Diana, cei doi părinți pun familia pe primul loc.

Când vine vorba de parenting, Prințul William și Prințesa Kate redefinesc echilibrul dintre tradiție și modernitate. Cu atenție, iubire și răbdare, ei își ghidează copiii prin fiecare etapă a vieții, punând accent pe valori, responsabilitate și momente de calitate în familie. Stilul lor inspiră părinți din întreaga lume să îmbine fermitatea cu afecțiunea și să creeze un mediu sigur și armonios pentru cei mici.

O copilărie regală, dar cât mai aproape de normalitate

Deși statutul lor îi face să fie mereu în centrul atenției, William și Kate se străduiesc să-și protejeze copiii de presiunea titlurilor regale. „Nu pot fi niciodată complet normali, dar părinții lor controlează cât pot ce văd și la ce evenimente participă,” explică experții regali.

Articolul continuă după reclamă

Familia duce o viață confortabilă, dar nu opulentă, și încurajează simplitatea, asemenea modelului de familie în care a crescut Kate.

Copiii fac treburi casnice pentru bani de buzunar

La Adelaide Cottage, unde au locuit, nu exista personal domestic permanent. Asta înseamnă că George, Charlotte și Louis au și responsabilități în casă. Potrivit unor surse, George, Charlotte și Louis își primesc banii de buzunar doar după ce își fac sarcinile zilnice. De la pus masa până la ordinea în camerele lor, totul este gândit pentru a-i responsabiliza.

„Sunt mult mai obișnuiți decât și-ar imagina lumea. Fac treburi casnice și chiar negociază bani de buzunar pentru asta,” dezvăluie expertul regal Katie Nicholl.

Astfel, cei mici învață de la vârste fragede responsabilitatea și valoarea efortului propriu.

Echilibrul între îndatoriri regale și viața de familie

William și Kate au adoptat un stil diferit de parenting încă din prima zi. Copiii știu ce rol au în viitorul monarhiei, însă părinții le oferă și experiențe care să îi facă fericiți: jocuri, vacanțe și timp petrecut în familie.

Un rol important îl au și bunicii materni, Michael și Carole Middleton, care ajută constant cu îngrijirea copiilor, mai ales după diagnosticul de cancer al lui Kate.

CITEȘTE ȘI: Cele mai bune 10 filme pentru copii lansate în 2025

Lecții de viață inspirate de Prințesa Diana

La fel ca mama sa, Prințul William vrea ca cei mici să înțeleagă problemele reale ale lumii. Diana îl ducea pe el și pe fratele său Harry în adăposturi pentru persoane fără casă, iar William continuă tradiția.

„Mama m-a apropiat de cauza oamenilor fără adăpost de mic și mă bucur că a făcut-o,” a mărturisit William. El vorbește cu copiii săi despre realitățile dure pe care le văd în drum spre școală și îi încurajează să fie empatici. William îi învață pe copii să fie atenți la ceilalți și să pună întrebări. Când văd oameni fără adăpost pe stradă, discută împreună motivele și situațiile din spatele acestor realități.

Acest tip de dialog le oferă celor mici nu doar informații, ci și o înțelegere emoțională a lumii din jur. Experții regali consideră că George, Charlotte și Louis sunt probabil mai conștienți de probleme sociale decât mulți alți copii din medii privilegiate.

Astfel, educația celor mici nu se rezumă doar la manuale sau la regulile curții regale, ci include și lecții de viață bazate pe înțelegere și compasiune.

Valorile de familie, mai presus de titluri

Pentru majoritatea copiilor, o copilărie obișnuită înseamnă școală, prieteni și jocuri. Pentru George, Charlotte și Louis însă, realitatea este diferită: fiecare se află într-o poziție importantă în linia de succesiune la tronul Marii Britanii. George, de exemplu, știe deja că într-o zi va deveni Rege.

Comentatorii regali atrag atenția că „normalitatea” e imposibil de atins complet în acest context. Și totuși, William și Kate se străduiesc să păstreze un echilibru: le oferă copiilor acces la experiențe unice, dar și libertatea de a trăi ca într-o familie obișnuită.

„În familia noastră suntem normali. Îmi iubesc copiii așa cum o face orice tată și sper că George mă iubește la fel cum un fiu își iubește tatăl,” spunea William într-un interviu. Aceste cuvinte arată dorința de a pune legătura afectivă mai presus de statutul regal.

CITEȘTE ȘI: Părinții împărtășesc cele mai „neobișnuite” minciuni nevinovate pe care le-au spus copiilor mici

Impactul pe termen lung al acestui stil de parenting

Educația primită în copilărie modelează adulții de mai târziu. Prin modul în care își cresc copiii, William și Kate speră să formeze viitori lideri mai empatici și mai apropiați de oameni.

Dacă George va deveni Rege, valorile transmise acum, precum compasiunea, simplitatea și responsabilitatea, ar putea influența nu doar familia sa, ci și modul în care este percepută monarhia în viitor.

Copilul nu mă ascultă. Ce pot face?... Ce pot face când adolescentul îți răspunde: „Nu mă poți obliga"?...
