Untul de arahide în sarcină: este sigur sau nu să-l mănânci? Ce conține unutul de arahide?

Dacă îți place untul de arahide și te întrebi dacă îl poți consuma în siguranță în timpul sarcinii, nu ești singura! Fie că îl adori pe pâine prăjită sau îl savurezi direct din borcan, s-ar putea să te întrebi dacă untul de arahide în sarcină este sigur pentru tine și pentru bebelușul tău.

Conform unor studii și analize statistice recente, consumul de arahide și unt de arahide în sarcină este considerat sigur pentru majoritatea femeilor. Cercetările indică faptul că aproximativ 90% dintre femeile însărcinate pot consuma arahide și unt de arahide fără riscuri, cu excepția celor cu alergii documentate.

De asemenea, un studiu publicat în "Journal of Allergy and Clinical Immunology" a arătat că expunerea moderată la arahide în timpul sarcinii nu crește riscul de alergii alimentare la copii. Ba chiar ar putea contribui la o scădere de 20-25% a riscului de dezvoltare a alergiilor la arahide în copilărie. Cu toate acestea, aceste date pot varia în funcție de regiune și istoric familial de alergii.

Este sigur să mănânci untul de arahide în sarcină?

Da, este sigur să consumi unt de arahide în timpul sarcinii, cu condiția să nu fii alergică la arahide. De fapt, untul de arahide poate fi o sursă excelentă de proteine, grăsimi sănătoase și vitamine care sunt benefice atât pentru tine, cât și pentru bebeluș.

Cu toate acestea, este important să discuți cu medicul tău despre orice schimbare în alimentație, mai ales dacă ai un istoric de alergii alimentare în familie.

Ce beneficii îți oferă untul de arahide în sarcină?

Untul de arahide nu este doar delicios, ci și foarte hrănitor. Iată câteva dintre beneficiile pe care ți le poate oferi untul de arahide în timpul sarcinii:

Este o sursă excelentă de proteine

Sarcina este o perioadă în care nevoile tale de proteine cresc, deoarece corpul tău lucrează intens pentru a susține dezvoltarea bebelușului. Proteinele sunt esențiale pentru creșterea și repararea țesuturilor, iar untul de arahide este o sursă bogată și ușor accesibilă de proteine. O lingură de unt de arahide conține în jur de 8 grame de proteine, ceea ce îl face o alegere bună pentru gustări rapide și hrănitoare.

Conține grăsimi sănătoase

Untul de arahide conține grăsimi mononesaturate și polinesaturate, care sunt benefice pentru inimă și pentru sănătatea generală. Aceste grăsimi sănătoase ajută la dezvoltarea creierului și a ochilor bebelușului și contribuie la menținerea unei diete echilibrate.

Are vitamine și minerale esențiale

Untul de arahide este bogat în vitamina E, magneziu, potasiu și acid folic, toate esențiale în sarcină. Acidul folic, în special, este crucial în primele luni de sarcină pentru prevenirea defectelor de tub neural la bebeluș. De asemenea, vitamina E este un antioxidant puternic care protejează celulele și țesuturile de deteriorări.

Conține fibre alimentare

O altă calitate importantă a untului de arahide este conținutul de fibre. Constipația este o problemă comună în sarcină, iar fibrele ajută la menținerea unui tranzit intestinal sănătos. Consumul de unt de arahide împreună cu alte alimente bogate în fibre, cum ar fi fructele și legumele, te poate ajuta să eviți această problemă neplăcută.

Cum să alegi un unt de arahide de calitate?

Nu toate produsele pe bază de unt de arahide sunt create la fel. Unele branduri pot conține aditivi, zaharuri sau uleiuri hidrogenate care nu sunt cele mai bune alegeri în timpul sarcinii. Atunci când cumperi unt de arahide, caută unul care are ca ingredient principal doar arahidele. Și o cantitate mică de sare. Ideal ar fi să eviți variantele care conțin uleiuri adăugate, zahăr sau conservanți.

Poți chiar să faci propriul unt de arahide acasă. Ai nevoie doar de arahide nesărate și un blender sau tocător de alimente. Este simplu și știi exact ce conține.

Ce trebuie să ai în vedere legat de alergii?

Deși untul de arahide este sigur pentru majoritatea femeilor însărcinate, trebuie să fii atentă. Asta dacă tu sau cineva din familia ta are un istoric de alergii la arahide sau alte alimente. Dacă ai o alergie la arahide, este evident că trebuie să eviți acest aliment în sarcină.

În trecut, se credea că femeile însărcinate ar trebui să evite arahidele pentru a preveni dezvoltarea alergiilor la bebeluși. Însă cercetările recente au arătat că nu există dovezi clare că evitarea arahidelor în timpul sarcinii previne alergiile la copil. De fapt, unele studii sugerează că expunerea timpurie la arahide prin alimentația mamei ar putea să scadă riscul de alergii la bebeluș.

Cu toate acestea, dacă ai o predispoziție genetică la alergii, este important să discuți cu medicul tău înainte de a consuma unt de arahide.

Cât unt de arahide ar trebui să mănânci?

Ca în cazul oricărui aliment, moderația este cheia. Untul de arahide este bogat în calorii, așa că, deși este sănătos, nu este nevoie să exagerezi. Două linguri de unt de arahide conțin în jur de 200 de calorii. Așa că este bine să-l consumi în porții moderate. Mai ales dacă încerci să îți menții o greutate sănătoasă în timpul sarcinii.

Îl poți include în gustări simple, cum ar fi:

pâine prăjită integrală cu unt de arahide și felii de banană.

felii de măr sau de morcov cu unt de arahide.

îl poți adăuga într-un smoothie cu fructe și lapte.

Ce se întâmplă dacă nu îți place untul de arahide?

Nu toate femeile au poftă de unt de arahide în timpul sarcinii, și asta este perfect normal. Dacă nu îți place sau nu îl tolerezi, nu este absolut necesar să-l incluzi în dietă. Poți obține aceleași beneficii nutritive din alte surse de proteine și grăsimi sănătoase. Spre exemplu, poți alege să mănânci ouă, pește gras, nuci, semințe sau avocado.

Dacă nu ai alergii la arahide, untul de arahide poate fi un aliment sigur și sănătos pe care să-l incluzi în dieta ta. Este plin de proteine, grăsimi bune și vitamine esențiale. Toate acestea te ajută să-ți menții energia și să susții dezvoltarea sănătoasă a bebelușului tău. Totuși, ca întotdeauna, moderația este importantă, iar dacă ai orice dubii sau îngrijorări, nu ezita să discuți cu medicul tău.