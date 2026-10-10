Rulada pufoasă cu prune, desertul perfect pentru zilele de toamnă. Se prepară din doar câteva ingrediente și arată spectaculos

Prunele sunt printre fructele vedetă ale toamnei și pot fi folosite în numeroase deserturi de casă. Dacă îți dorești un preparat simplu, dar cu un aspect deosebit, rulada pufoasă cu prune poate fi o alegere inspirată.

Toamna este momentul ideal pentru deserturile de casă cu fructe de sezon. Prunele, dulci și aromate, pot transforma o rețetă simplă într-un preparat delicios, perfect de savurat alături de cei dragi.

Rulada pufoasă cu prune se prepară ușor, din ingrediente la îndemână, iar combinația de fructe, frișcă și ciocolată o face potrivită atât pentru o zi obișnuită, cât și pentru o ocazie specială.

De ce ingrediente vei avea nevoie

Pentru această rețetă nu ai nevoie de prea multe ingrediente. Blatul se pregătește din ouă, zahăr și făină, iar prunele sunt așezate direct în tavă, înainte de a turna aluatul. La final, desertul poate fi decorat cu frișcă și ciocolată topită, potrivit kiloretete.ro.

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Ingrediente pentru blat:

4 ouă

150 g de zahăr

140 g de făină

1/2 linguriță de praf de copt

Ingrediente pentru stratul de prune:

ciocolată topită

120 ml de smântână pentru frișcă

Mod de preparare

Primul pas este pregătirea fructelor. Spală prunele, taie-le în jumătăți și îndepărtează sâmburii. Așază-le apoi într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, într-un singur strat.

Separat, pune ouăle într-un bol, adaugă zahărul și mixează până când obții o compoziție deschisă la culoare, pufoasă și voluminoasă. Cerne făina împreună cu praful de copt și încorporează-le treptat, folosind o spatulă și amestecând delicat, de jos în sus.

Toarnă aluatul peste prune și nivelează ușor suprafața. Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius și lasă blatul la copt aproximativ 25 de minute, până când este bine copt și ușor rumenit.

După ce scoți tava din cuptor, răstoarnă cu grijă blatul pe o altă foaie de hârtie de copt, astfel încât prunele să rămână deasupra. Îndepărtează hârtia pe care s-a copt și rulează blatul cu ajutorul noii foi, cât timp este încă suficient de flexibil pentru a-și păstra forma.

Lasă rulada să se răcească. Între timp, bate smântâna pentru frișcă până când devine fermă, apoi folosește-o pentru decor. La final, adaugă ciocolata topită, pentru un plus de gust și un aspect apetisant.