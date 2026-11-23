Luni, 23 noiembrie 2026, credincioșii ortodocși au dezlegare la pește în Postul Crăciunului. Pentru cei care vor să pregătească ceva rapid, gustos și fără prea mult efort, salata cu ton este o alegere inspirată. Un ingredient mai puțin obișnuit îi poate transforma complet gustul.

Salată cu ton în 15 minute: ingredientul care îi dă un gust special | Profimediaimages.ro

Salata cu ton este una dintre cele mai simple preparate pentru zilele cu dezlegare la pește. Se pregătește în aproximativ 15 minute, din ingrediente accesibile, și poate fi servită atât la prânz, cât și la cină. Secretul acestei variante este mărul verde, care adaugă prospețime și o notă dulce-acrișoară, echilibrând gustul tonului.

Salată cu ton și măr verde. Ingrediente pentru două porții

• 2 conserve de ton în suc propriu, bine scurse

• 1 măr verde

• 1 castravete proaspăt

• 1/2 ceapă roșie

• 3 linguri de porumb dulce

• 1 linguriță de muștar

• Zeama de la o jumătate de lămâie

• 1 lingură de ulei de măsline

• Sare și piper, după gust

• Pătrunjel proaspăt, opțional

Cum se prepară salata cu ton. Trucul care îi oferă un gust deosebit

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Mai întâi, tonul se scurge bine și se pune într-un bol încăpător. Castravetele și ceapa roșie se taie cubulețe mici, apoi se adaugă peste pește, împreună cu porumbul. Separat, se amestecă muștarul cu uleiul de măsline și zeama de lămâie, până se obține un dressing omogen.

Mărul verde se taie în cubulețe chiar înainte de servire, pentru a-și păstra textura crocantă. Se adaugă în bol, alături de dressing, apoi se amestecă ușor toate ingredientele. La final, se condimentează cu sare și piper și, după preferință, se presară pătrunjel proaspăt.

Rezultatul este o salată aromată, sățioasă și răcoritoare, fără maioneză, în care dulceața discretă a mărului completează perfect gustul tonului.

Un mic truc: alege un măr verde mai acrișor și nu îl curăța de coajă. Astfel, salata va avea o textură mai interesantă și un plus de culoare. Preparatul poate fi servit simplu sau alături de felii de pâine prăjită.

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