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Cartofi la cuptor cu carne tocată și cașcaval. Rețetă pentru un prânz consistent și delicios

O rețetă consistentă de cartofi la cuptor cu carne tocată și cașcaval, potrivită pentru un prânz în familie sau o cină sățioasă. Preparatul combină cartofii fragezi, carnea rumenită și un sos cremos, completate de un strat generos de brânză topită.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 09 Octombrie 2026, 07:37 | Actualizat Vineri, 09 Octombrie 2026, 07:42
Preparatul combină cartofii fragezi, carnea rumenită și un sos cremos, completate de un strat generos de brânză topită | Shutterstock
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Rețeta se pregătește la cuptor, într-un singur vas, iar ingredientele sunt ușor de găsit. Este o alegere potrivită atunci când vrei să pregătești un fel principal care să țină de foame și să fie apreciat de întreaga familie. Combinația dintre cartofii copți și carnea de vită oferă consistență, iar brânza cheddar adaugă un gust intens și o textură cremoasă. Supa cremă de ciuperci leagă ingredientele și contribuie la obținerea unei umpluturi fragede.

Un avantaj important al acestei rețete este modul simplu de organizare a etapelor. Pregătește mai întâi cartofii, apoi gătește carnea și amestec-o cu ingredientele pentru sos. Așază compoziția peste stratul de cartofi și lasă cuptorul să finalizeze preparatul. Nu ai nevoie de tehnici complicate sau de ustensile speciale pentru a obține un rezultat reușit.

Poți servi preparatul imediat după coacere, când brânza este topită și ingredientele sunt încă fierbinți. Pentru un meniu echilibrat, asociază-l cu o salată de crudități sau cu legume proaspete. Este o rețetă potrivită și pentru zilele aglomerate, deoarece poți pregăti ingredientele în avans și poți asambla totul înainte de coacere.

Cartofi la cuptor cu carne tocată și cașcaval - Ingrediente

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  • 600 g cartofi
  • 28 g unt topit
  • 2,5 g sare
  • 450 g carne tocată de vită
  • 300 g supă cremă de ciuperci, concentrată
  • 170 g brânză cheddar rasă
  • 120 ml lapte
  • Sare și piper după gust
  • Puțin ulei pentru ungerea vasului.

Cartofi la cuptor cu carne tocată și cașcaval - Mod de preparare

Vei începe cu pregătirea cartofilor.

Încălzește cuptorul la 200°C. Unge cu puțin ulei un vas termorezistent de aproximativ 23 × 33 cm. Curăță cartofii și taie-i în felii subțiri, de grosime apropiată. Folosește o mandolină dacă dorești felii uniforme, dar lucrează cu atenție pentru a evita accidentările.

Pune feliile într-un bol încăpător. Toarnă untul topit, adaugă sarea și amestecă bine, astfel încât untul să acopere cartofii. Aranjează feliile în vas, suprapunându-le ușor. Acoperă fundul și marginile vasului cu un strat uniform de cartofi.

Introdu vasul în cuptor și coace cartofii timp de 20–30 de minute. Verifică-i cu o furculiță și scoate vasul când au început să se înmoaie. Nu trebuie să fie complet rumeniți în această etapă, deoarece vor continua să se gătească împreună cu restul ingredientelor.

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Prepararea cărnii și a sosului cremos

În timp ce cartofii se coc, încinge o tigaie încăpătoare la foc mediu spre mare. Adaugă carnea tocată de vită și desfă-o cu o lingură de lemn în bucăți mici. Gătește-o timp de 5–7 minute, amestecând periodic, până când își schimbă complet culoarea și se rumenește.

Îndepărtează excesul de grăsime din tigaie. Transferă carnea într-un bol încăpător și adaugă supa cremă de ciuperci, laptele și aproximativ 85 g de cheddar ras. Păstrează restul de brânză pentru stratul final. Condimentează cu sare și piper negru, apoi amestecă până când obții o compoziție omogenă.

Dacă dorești un gust mai pronunțat, poți adăuga puțin usturoi granulat sau ceapă tocată fin. Aceste ingrediente reprezintă opțiuni suplimentare și nu fac parte din varianta de bază a rețetei. Păstrează sosul suficient de cremos pentru a acoperi uniform cartofii.

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Asamblare și coacere cartofi la cuptor cu carne tocată și cașcaval

Scoate vasul cu cartofi din cuptor și distribuie compoziția de carne pe întreaga suprafață. Nivelează ușor cu o lingură, astfel încât sosul să ajungă în toate zonele. Introdu din nou vasul în cuptor și coace preparatul aproximativ 15 minute, până când umplutura este bine încălzită.

Scoate vasul și presară deasupra restul de cheddar ras. Reintrodu preparatul în cuptor pentru încă 4–5 minute, până când brânza se topește complet. Dacă dorești o crustă ușor rumenită, urmărește atent suprafața în ultimele minute de coacere.

Lasă preparatul să se odihnească timp de 5–10 minute înainte de porționare. Acest interval permite sosului să se stabilizeze și ajută la obținerea unor porții mai bine definite. Servește cartofii gratinați cât sunt calzi, alături de o salată verde, roșii proaspete sau legume de sezon.

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Sfaturi pentru un rezultat reușit

Alege cartofi care își păstrează bine forma la coacere și taie-i în felii de grosime uniformă.

Scurge excesul de grăsime al cărnii înainte de a adăuga sosul, pentru a evita un preparat prea uleios.

Rade cheddarul chiar înainte de folosire, pentru o topire uniformă.

Dacă preferi o compoziție mai cremoasă, poți încorpora puțină smântână fermentată, însă aceasta modifică rețeta de bază.

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