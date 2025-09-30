Ce este Croque Monsieur. Rețeta pentru unul din cele mai celebre sandviciuri din lume

Croque Monsieur este sandvișul cald care a cucerit Parisul și apoi lumea cu o simplitate impecabilă. Ai nevoie de pâine prăjită bine, șuncă fină, brânză cu personalitate și un strat catifelat de béchamel.

Născut în cafenelele pariziene de la începutul secolului XX, Croque Monsieur apare în jurul anului 1910 în meniu ca un toast cu șuncă și brânză. Apoi intră rapid în vocabularul braseriei urbane, fixându-și locul printre „plats du jour” rapide. Evoluția lui firească a fost trecerea de la un simplu sandviș prăjit la varianta gratinată, cu sos béchamel. Tocmai această compoziție i-a adus faima: o crustă aurie, brânză topită și miez moale, suculent. Câteva decenii mai târziu, adăugarea unui ou ochi deasupra a născut Croque Madame, dar „Monsieur” a rămas reperul pentru un prânz accesibil și elegant.

Variante ale sandviciului Croque Monsieur

Rețeta de bază cere pâine de tip pain de mie (toast), șuncă fiartă de calitate și Gruyère sau Emmental. Ulterior au apărut o mulțime de alte variante. Uneori se unge discret pâinea cu muștar Dijon, alteori béchamelul se îmbogățește cu brânză, devenind Mornay, ca gratinul să prindă volum.

Există și variante locale. Croque Provençal are felii subțiri de roșie, iar pentru un accent marin Croque Norvégien înlocuiește șunca cu somon afumat. Există versiuni cu ciuperci sotate în unt, variante rustice pe pâine de țară sau, dimpotrivă, opulente, pe brioșă.

Cum se consumă

Croque Monsieur se servește fierbinte, imediat ce iese de sub grill, când brânza încă face bule, iar béchamelul curge lent. În bistrourile pariziene vine alături de o salată verde cu vinegretă și câțiva castraveți murați în oțet. Se mănâncă de regulă cu tacâmul, pentru a prinde în fiecare îmbucătură stratul crocant al pâinii, șunca, brânza topită și sosul.

De obicei, se servește la prânz, alături de un pahar de alb sec (Chablis, Muscadet) sau un Beaujolais. La un brunch târziu își găsește locul lângă o cafea tare sau un cidru brut.

Rețetă de Croque Monsieur

Ingrediente

8 felii pâine albă tip toast/pain de mie

160–200 g șuncă fiartă de bună calitate (felii subțiri)

200 g Gruyère (sau Emmental) ras fin

40–50 g unt moale (pentru pâine)

10 g muștar Dijon (opțional)

Sos Béchamel

30 g unt

30 g făină

300 ml lapte integral, cald

1 vârf de cuțit nucșoară

3 g sare fină + piper alb după gust

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 220°C cu funcția grill activă. Pentru sos, se topește untul într-o crăticioară, se adaugă făina și se gătește 1 minut, amestecând continuu, apoi se toarnă laptele cald în 3–4 tranșe, omogenizând cu telul până când sosul devine neted și gros, cât să acopere dosul lingurii. Se potrivește de sare, piper alb și nucșoară și se ține acoperit la cald.

Feliile de pâine se ung subțire cu unt pe o parte și se rumenesc 2–3 minute, cu partea unsă în sus, pe o tavă în cuptor, doar cât să capete ușoară culoare.

Pe patru felii (partea neprăjită în sus) se întinde un strat fin de muștar, apoi 1–2 linguri de béchamel. Se așază șunca într-un strat egal și se presară aproximativ o treime din brânza rasă. Se acoperă cu celelalte patru felii (cu partea ușor rumenită la exterior) și se presează ușor. Deasupra fiecărui sandwich se întinde încă un strat subțire de béchamel, apoi se presară restul de brânză. Tava se introduce sub grill 6–8 minute, până când brânza face bule și se rumenește auriu pe margini. Se scot imediat pe farfurii calde și se servesc fierbinți, cu salată verde cu vinegretă și câțiva cornichons.