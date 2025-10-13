Antena Căutare
Home Lifestyle Food Ce este și cum se prepară Croque Madame, sandviciul cald care satisface instant foamea

Ce este și cum se prepară Croque Madame, sandviciul cald care satisface instant foamea

Croque Madame este sandviciul franțuzesc care îmbină confortul unui toast gratinat cu eleganța unui bistrou parizian. Într-o farfurie, reușește să fie și consistent, și delicat, cu straturi care curg impecabil între crocant și cremos.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 13 Octombrie 2025, 10:05 | Actualizat Luni, 13 Octombrie 2025, 12:10
Croque Madame se servește la brunch sau la prânz, alături de salată de rucola sau castraveți murați | Shutterstock

Un clasic de prânz, devenit vedetă la brunch, Croque Madame arată cât de departe poate merge simplitatea când tehnica este respectată. Povestea pornește din Parisul începutului de secol XX, când braseriile și cafenelele au pus pe meniu Croque Monsieur, un toast cald cu șuncă și brânză. Acesta a fost menționat pe la 1910 în menuri și în literatura vremii.

Versiunea Croque Madame apare la scurt timp, fiind adăugat deasupra un ou prăjit. Silueta gălbenușului, rotundă și lucioasă, amintea de pălăriile elegante purtate de doamne, iar numele așa i-a rămas. În bucătăriile de bistro, sosul alb a evoluat firesc spre Mornay, un béchamel cu brânză, care leagă aromele și face ca pâinea să nu se înmoaie. De aici, Croque Madame s-a răspândit în toată Franța ca „plat du jour” rapid, hrănitor și mereu la fel de popular.

CITEȘTE ȘI: Ingredientul pe care nu trebuie să îl pui vreodată într-un sandwich, potrivit experților. De ce ar fi greșit

Variante ale sandviciului Croque Madame

Articolul continuă după reclamă

Croque Madame are mai multe variante care pornesc de la aceleași ingrediente: pâine toast sau pain de mie, șuncă fiartă, brânză cu personalitate, sos alb. În unele se folosește brânză Emmental în loc de Gruyère,în altele se adaugă muștar Dijon între felii. În loc de Mornay, unii preferă un béchamel mai subțire, cât să acopere uniform, ori, la polul opus, un strat bogat de brânză rasă pentru crustă crocantă.

În menurile franțuzești apar des Croque Provençal, cu felii subțiri de roșie, sau Croque Norvégien, cu somon afumat în loc de șuncă. O variantă „forestière” schimbă șunca pe ciuperci sotate în unt, iar versiunile vegetariene mizează pe spanac, dovlecel sau mixuri de legume coapte. Se poate folosi și pâine mai rustică pentru o textură mai densă sau brioche îmbogățită cu ou și unt, când se vrea un Croque opulent.

CITEȘTE ȘI: Sandwich Montecristo Croque

Cum se consumă

Croque Madame cere farfurie caldă și servire imediată, cât gălbenușul este încă fluid și poate glazura straturile de pâine, șuncă și brânză. În formula clasică, vine cu salată verde, frisée ori rucola, și o vinegretă ascuțită care taie bogăția sosului. De asemenea, sunt la fel de potriviți și câțiva cornichons care aduc un contrast crocant-acrișor. La brunch, se potrivește cu cafea tare sau cu un pahar de cidru brut. La prânz este potrivit un alb sec, Chablis sau Muscadet, ori un spumant.

Condimentele se folosesc cu discreție: un praf de piper alb pe final, un pic de nucșoară în sos, sau un strat subțire de Dijon sub șuncă. Se mănâncă cu tacâmul, nu din politețe, ci pentru a prinde în fiecare îmbucătură pâinea crocantă, stratul de Mornay, șunca și brânza topită împreună cu gălbenușul.

CITEȘTE ȘI: Cum faci cel mai bun sandviș din LUME, în stil american! E rumen, gustos și crocant, perfect pentru orice moment al zilei!

Rețetă de Croque Madame

Ingrediente

  • 8 felii pâine albă tip toast/pain de mie
  • 160 g șuncă fiartă de calitate (felii subțiri)
  • 180 g Gruyère (sau Emmental) ras fin
  • 50 g unt moale pentru pâine + 20 g unt pentru tigaie
  • 4 ouă medii
  • 10 g muștar Dijon (opțional, dar recomandat)
  • Sos Béchamel (Mornay clasic)
  • 30 g unt
  • 30 g făină
  • 300 ml lapte integral (cald)
  • 1 vârf de cuțit nucșoară
  • 3 g sare fină + piper alb
  • 40 g Gruyère ras (în sos – transformă béchamelul în Mornay)

Mod de preparare

Cuptorul se preîncălzește la 220°C (grill/funcție de rumenire activă). Pentru sos, se topește untul într-o cratiță mică, se adaugă făina și se gătește 1 minut, amestecând continuu, apoi se toarnă laptele cald în 3–4 tranșe, amestecând energic până când sosul devine neted și gros. Se potrivește de sare, piper și nucșoară, se ia de pe foc și se încorporează brânza rasă. Se acoperă la cald.

Feliile de pâine se ung subțire cu unt pe o singură parte, se așază pe tavă, cu partea unsă în sus, și se rumenesc 3–4 minute în cuptor doar cât să capete ușoară culoare. Se întorc pe blatul de lucru, se unge partea neprăjită a fiecărei felii cu un strat fin de muștar (dacă se folosește) și cu 1–2 linguri de sos Mornay, apoi se așază pe patru felii șunca și un strat de Gruyère. Se acoperă cu feliile rămase (cu partea ușor rumenită în exterior), se presează blând pentru stabilitate.

Deasupra fiecărui sandwich se întinde un strat subțire de sos Mornay și se presară restul de Gruyère. Tava se introduce din nou în cuptor 6–8 minute, până când brânza face bule și prinde rumenire aurie pe margini. Între timp, într-o tigaie se topește untul rămas și se prăjesc ouăle ochiuri la foc mediu, cu albuș bine legat și gălbenuș moale. Se sărează fin. Sandviciurile se scot pe farfurii calde și se așază câte un ou ochi deasupra. Se servesc imediat, ideal cu salată verde cu vinegretă ușoară și castraveciori acri (cornichons).

Cum să marinezi brânza feta pentru un gust deosebit. Ingredientele de care ai nevoie... 10 alimente care ascund mai multă sare decât crezi. Ferește-te de ele dacă ai probleme...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins Suma adunată e impresionantă! Câţi bani a putut primi Ion Ţiriac pensie de la statul român. Contul de care nu s-a atins
Observatornews.ro Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei  Jobul de viitor, căutat de tot mai mulţi tineri. Salariile ajung şi la 12.000 de lei 
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca & Maurice alături de Calina & Catinca, în episodul 3 Express Talk: Aventura Asia, disponibil acum în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cum să marinezi brânza feta pentru un gust deosebit. Ingredientele de care ai nevoie
Cum să marinezi brânza feta pentru un gust deosebit. Ingredientele de care ai nevoie
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Aceste zodii se bucură de noroc în săptămâna 13 – 19 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Pizza reîncălzită e la fel de bună ca cea proaspătă dacă urmezi acești pași
Pizza reîncălzită e la fel de bună ca cea proaspătă dacă urmezi acești pași
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`, dar a fost prea târziu”
A murit „Truckscobar”, șofer român de TIR cunoscut pe TikTok: „Drum lin, colegule. Am claxonat ca nebunu`,... Libertatea.ro
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă în Vest ar întoarce frontul VIDEO
Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea arată fabulos la 38 de ani! Care este trucul la care apelează pentru a se menține în formă... BZI
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația
Peka, cea mai fragedă friptură după o rețetă din Croația HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  useit
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025. Leii sunt atenți la deciziile pe care le iau. Află ce se întâmplă cu... Catine
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței anticorupție” se apropie de sfârșit
UE caută înlocuitorul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European. „Împărăția” „Zeiței... Jurnalul
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din București
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din... Kudika
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis
Cum să usuci corect geaca de puf sau pilota ca să nu se adune umplutura. Trucul banal cu 3 mingi de tenis Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C
Vremea se va răci brusc, începând de luni. Zonele în care temperaturile scad sub 0°C Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale
Bala Baiana, bomboanele de sticlă care au devenit virale HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o... Gandul
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare: „Cele mai ciudate lucruri sunt reale”
Cât adevăr ascunde drama istorică „House of Guinness”? Creatorul serialului, dezvăluiri surprinzătoare:... ZUTV
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea UseIT
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză
Salata tabbouleh. Cum să faci acasă cea mai populară salată libaneză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x