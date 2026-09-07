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Ce legume se plantează în septembrie. Ce poți pune în grădină la început de toamnă

Dacă te întrebi ce legume se plantează în septembrie, există mai multe posibilității pentru începutul toamnei decât cred mulți.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 14:50 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 14:53
Unele legume pot produce culturi mai bogate dacă sunt plantate toamna | Shutterstock
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De obicei, oamenii se concentrează pe plantat în timpul primăverii, dar și începutul toamnei poate produce noi culturi gustoase.

Chiar dacă temperaturile sunt în scădere, e perioada ideală pentru mai multe legume, scrie AgroIntel.

Unele legume se dezvoltă foarte bine pe vreme mai răcoroasă, așa că luna septembrie e momentul potrivit pentru a le planta, scrie Express.

Multe soiuri preferă aceste temperaturi și poți avea o recoltă mai bogată.

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Ce legume se plantează în septembrie

În septembrie, se plantează mai multe legume ce preferă temperaturile mai scăzute. Potrivit lui Jo McGarry, expertă în design de grădini, unele soiuri se dezvoltă fără probleme și în lunile mai reci. Ceea ce înseamnă că te poți bucura mai mult timp de legume cultivate în propria grădină.

Mai mult, unele din ele trebuie să fie plantate în această perioadă, pentru a te bucura de o recoltă mai bogată în primăvară.

Pentru șanse mai mari, experții recomandă să verifici când are loc primul îngheț în zona în care te afli, potrivit Gardenary. Aceste informații se pot găsi cu ușurință cu o simplă căutare pe Internet.

Dacă înghețul apare de obicei în zona ta abia spre sfârșitul lunii octombrie, atunci septembrie e perioada ideală pentru a planta atât culturi de sezon cald care se maturizează rapid, cât și soiuri care preferă temperaturile mai scăzute, precum salata verde, spanacul și ridichile.

Iată ce legume se plantează în septembrie, potrivit experților:

Ridiche

Pentru rezultate rapide în luna septembrie, poți încerca o legumă care crește foarte repede, respectiv ridichea.

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Aceste legume pot fi recoltate în doar 30-40 de zile de la plantare și preferă temperaturile mai scăzute, așa că te poți bucura de produse proaspete, direct din grădină, în octombrie.

Spanac

„Spanacul este foarte ușor de cultivat în septembrie, deoarece nu îl deranjează vremea mai rece,” susține McGarry.

Dar aici depinde și soiul pe care îl alegi, pentru că unele tipuri sunt mai rezistente decât altele. Prin plantarea în septembrie, eviți și procesul prin care spanacul devine mai amar din cauza temperaturilor ridicate.

Ceapă și usturoi verde

Mulți experți recomandă plantarea de ceapă și usturoi în luna septembrie, pentru ca rădăcinoasele să aibă timp să se adapteze. Bulbii pot rezista până la temperaturi de -20 de grade Celsius și încep să vegeteze atunci când temperatura ajunge la 4 grade Celsius, scrie AgroIntel.

Ceapa și usturoiul verde trebuie să fie plantate în șanțuri relativ adânci, pentru a proteja rădăcinile.

„Ceapa verde este o alegere foarte bună pentru a o planta în septembrie, mai ales dacă optezi pentru un soi rezistent,” susține McGarry. „Dacă o plantezi acum, va avea timp să se adapteze înainte ca vremea rece să se instaleze cu adevărat.”

Salată verde

Unele soiuri de salată se descurcă neașteptat de bine în această perioadă. Pentru că salata verde crește foarte repede, te poți bucura de ea în timpul toamnei.

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„Dacă vrei ceva proaspăt pe care să îl poți culege pe măsură ce vremea se răcește, salata de iarnă e o alegere foarte bună,” a continuat McGarry. „Septembrie e momentul ideal pentru a o planta, mai ales dacă ai un loc puțin mai adăpostit. Poți culege frunzele pe măsură ce ai nevoie de ele, astfel încât nu trebuie să scoți toată planta din pământ dintr-o dată.”

Țelină

Un alt tip de legumă pe care mulți nu știu că îl pot planta în septembrie e țelina. Această legumă rezistă, în medie, până la temperaturi de -15 grade Celsius.

Cum umezeala crește toamna, aceste rădăcinoase se pot dezvolta fără probleme. Uneori, pot fi chiar mai gustoase decât cele plantate primăvara, în funcție de soi.

Printre alte legume care pot fi plantate toamna, dar experții recomandă mai degrabă o perioadă de plantare primăvara, se numără broccoli și mazărea.

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