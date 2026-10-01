Antena Căutare
Home Lifestyle Food Ce poți mânca la cină când vrei ceva rapid și sățios. Are multe fibre, doar 254 de calorii și e gata în 30 de minute

Ce poți mânca la cină când vrei ceva rapid și sățios. Are multe fibre, doar 254 de calorii și e gata în 30 de minute

Dacă vrei o cină ușoară, dar care să țină de foame, există o variantă simplă și gustoasă pe care o poți pregăti în aproximativ 30 de minute. Preparatul are un conținut ridicat de fibre, iar o porție are doar 254 de calorii.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 09:41 | Actualizat Joi, 01 Octombrie 2026, 12:25
Dacă vrei o masă caldă, gustoasă și ușor de pregătit, supa de varză și linte poate fi alegerea potrivită | Profimediaimages.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Vrei să mânânci o masă caldă, gustoasă, dar care să fie ușor de pregătit? Atunci supa de varză și linte poate fi alegerea potrivită. Este consistentă, are multe fibre și se prepară fără prea mult efort.

Legumele fragede se combină cu lintea și un bulion aromat, pentru un gust bogat și plăcut. Un strop de oțet de vin alb scoate și mai bine în evidență aromele, iar pătrunjelul proaspăt adaugă un plus de prospețime. Un alt avantaj este timpul de preparare. Supa este gata în aproximativ 30 de minute, așa că poate fi pregătită atât pentru prânz, cât și pentru o cină rapidă. Este o rețetă simplă, sățioasă și potrivită pentru zilele în care vrei ceva bun, fără să petreci mult timp în bucătărie.

Iată de ce ingrediente ai nevoie și care sunt pașii de preparare.

Rețetă supă de varză și linte bogată în fibre

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

  • 2 linguri de ulei de măsline extravirgin
  • 1 cană de ceapă tocată
  • 2 căței de usturoi, tocați mărunt
  • 1 linguriță de cimbru uscat
  • 1 linguriță de chimen măcinat
  • 1 linguriță de boia afumată
  • ½ linguriță de sare
  • ¼ linguriță de piper măcinat
  • 4 căni de varză verde tăiată mărunt
  • 4 căni de supă de legume cu conținut redus de sodiu
  • 2 căni de linte maro sau verde fiartă
  • 1 morcov mediu, tăiat cubulețe
  • ¼ cană de pătrunjel proaspăt tocat
  • 1 lingură de oțet de vin alb

Mod de preparare

Încălzește 2 linguri de ulei într-o cratiță mare, la foc mediu. Adaugă o cană de ceapă; gătește, amestecând, până se înmoaie, aproximativ 3 minute. Adaugă usturoiul tocat mărunt, câte o linguriță de cimbru, chimen și boia afumată, ½ linguriță de sare și ¼ linguriță de piper; gătește, amestecând, până când mirosul devine aromat, aproximativ 1 minut.

Citește și: Ciorbă de varză acră cu afumătură, rețeta perfectă pentru toamna aceasta

Adaugă 4 căni de varză, 4 căni de supă, 2 căni de linte fiartă și morcovul tăiat cubulețe; și pune la fiert la foc mare. Redu apoi focul pentru a menține o fierbere ușoară; gătește, amestecând o dată sau de două ori, până când legumele se înmoaie, aproximativ încă 12 minute. Ia de pe foc și încorporează ¼ cană de pătrunjel și 1 lingură de oțet.

Este lintea sigură pentru toată lumea?

Pentru cei mai mulți oameni, lintea poate fi consumată în mod obișnuit și poate face parte dintr-o alimentație variată. Totuși, există și câteva lucruri de care este bine să ții cont atunci când o incluzi în dietă.

Lintea conține și compuși naturali numiți antinutrienți. Aceste substanțe se leagă de nutrienți precum fierul și zincul, îngreunând absorbția lor de către organism. Înmuierea și fierberea lintei pot ajuta la reducerea acestui efect.

Este posibil să aveți și o alergie la linte, mai ales dacă alte leguminoase, cum ar fi năutul, vă provoacă o reacție alergică. Nu este ceva neobișnuit. În unele părți ale Europei, inclusiv în Spania, se raportează că alergia la linte este mai frecventă decât alergia la arahide.

Un specialist în domeniul sănătății vă poate ajuta să aflați dacă aveți o alergie sau o intoleranță alimentară. Dacă doriți să adăugați mai multă linte în dieta dumneavoastră, discutați cu un specialist despre orice alte preocupări pe care le aveți, scrie health.clevelandclinic.org.

Citește și: Cum faci cea mai gustoasă varză murată. Ingredientul secret pe care gospodinele îl pun în butoi

Brioșe cu banane și fulgi de ovăz, pentru micul dejun sau pachetele de la școală...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: „O zi pe care o vom păstra…” Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: &#8222;O zi pe care o vom păstra&#8230;&#8221;
Observatornews.ro Marius Văduva, confruntat după ce a păcălit bolnavii de cancer: "Câți pacienți ai clinicii dvs. au murit?" Marius Văduva, confruntat după ce a păcălit bolnavii de cancer: "Câți pacienți ai clinicii dvs. au murit?"
Antena 3 Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11 Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11
SpyNews Narcis Bujor a spus cum trebuie să fie femeia care l-ar putea convinge să se așeze la casa lui. Ce a mărturisit despre rolul de tată Narcis Bujor a spus cum trebuie să fie femeia care l-ar putea convinge să se așeze la casa lui. Ce a mărturisit despre rolul de tată
„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Brioșe cu banane și fulgi de ovăz, pentru micul dejun sau pachetele de la școală
Brioșe cu banane și fulgi de ovăz, pentru micul dejun sau pachetele de la școală
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Câte calorii are, de fapt, un covrig. Diferența dintre cel simplu, cu mac, susan sau semințe. Care variantă este mai calorică
Câte calorii are, de fapt, un covrig. Diferența dintre cel simplu, cu mac, susan sau semințe. Care variantă este...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x