Ce poți mânca la cină când vrei ceva rapid și sățios. Are multe fibre, doar 254 de calorii și e gata în 30 de minute

Dacă vrei o cină ușoară, dar care să țină de foame, există o variantă simplă și gustoasă pe care o poți pregăti în aproximativ 30 de minute. Preparatul are un conținut ridicat de fibre, iar o porție are doar 254 de calorii.

Dacă vrei o masă caldă, gustoasă și ușor de pregătit, supa de varză și linte poate fi alegerea potrivită | Profimediaimages.ro

Vrei să mânânci o masă caldă, gustoasă, dar care să fie ușor de pregătit? Atunci supa de varză și linte poate fi alegerea potrivită. Este consistentă, are multe fibre și se prepară fără prea mult efort.

Legumele fragede se combină cu lintea și un bulion aromat, pentru un gust bogat și plăcut. Un strop de oțet de vin alb scoate și mai bine în evidență aromele, iar pătrunjelul proaspăt adaugă un plus de prospețime. Un alt avantaj este timpul de preparare. Supa este gata în aproximativ 30 de minute, așa că poate fi pregătită atât pentru prânz, cât și pentru o cină rapidă. Este o rețetă simplă, sățioasă și potrivită pentru zilele în care vrei ceva bun, fără să petreci mult timp în bucătărie.

Iată de ce ingrediente ai nevoie și care sunt pașii de preparare.

Rețetă supă de varză și linte bogată în fibre

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Ingrediente

2 linguri de ulei de măsline extravirgin

1 cană de ceapă tocată

2 căței de usturoi, tocați mărunt

1 linguriță de cimbru uscat

1 linguriță de chimen măcinat

1 linguriță de boia afumată

½ linguriță de sare

¼ linguriță de piper măcinat

4 căni de varză verde tăiată mărunt

4 căni de supă de legume cu conținut redus de sodiu

2 căni de linte maro sau verde fiartă

1 morcov mediu, tăiat cubulețe

¼ cană de pătrunjel proaspăt tocat

1 lingură de oțet de vin alb

Mod de preparare

Încălzește 2 linguri de ulei într-o cratiță mare, la foc mediu. Adaugă o cană de ceapă; gătește, amestecând, până se înmoaie, aproximativ 3 minute. Adaugă usturoiul tocat mărunt, câte o linguriță de cimbru, chimen și boia afumată, ½ linguriță de sare și ¼ linguriță de piper; gătește, amestecând, până când mirosul devine aromat, aproximativ 1 minut.

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Adaugă 4 căni de varză, 4 căni de supă, 2 căni de linte fiartă și morcovul tăiat cubulețe; și pune la fiert la foc mare. Redu apoi focul pentru a menține o fierbere ușoară; gătește, amestecând o dată sau de două ori, până când legumele se înmoaie, aproximativ încă 12 minute. Ia de pe foc și încorporează ¼ cană de pătrunjel și 1 lingură de oțet.

Este lintea sigură pentru toată lumea?

Pentru cei mai mulți oameni, lintea poate fi consumată în mod obișnuit și poate face parte dintr-o alimentație variată. Totuși, există și câteva lucruri de care este bine să ții cont atunci când o incluzi în dietă.

Lintea conține și compuși naturali numiți antinutrienți. Aceste substanțe se leagă de nutrienți precum fierul și zincul, îngreunând absorbția lor de către organism. Înmuierea și fierberea lintei pot ajuta la reducerea acestui efect.

Este posibil să aveți și o alergie la linte, mai ales dacă alte leguminoase, cum ar fi năutul, vă provoacă o reacție alergică. Nu este ceva neobișnuit. În unele părți ale Europei, inclusiv în Spania, se raportează că alergia la linte este mai frecventă decât alergia la arahide.

Un specialist în domeniul sănătății vă poate ajuta să aflați dacă aveți o alergie sau o intoleranță alimentară. Dacă doriți să adăugați mai multă linte în dieta dumneavoastră, discutați cu un specialist despre orice alte preocupări pe care le aveți, scrie health.clevelandclinic.org.

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