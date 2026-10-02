Aceste rețete sunt perfecte pentru oricine dorește să simtă o senzație de sațietate cel puțin până la prânz și să adauge mai multe fibre și proteine în alimentația sa.

Ce să mănânci dimineața ca să fii sătul cât mai mult timp. 15 rețete delicioase bogate în proteine și fibre | Shutterstok

Dacă vrei să îți începi ziua cu energie, încearcă aceste rețete nutritive la micul dejun. Preparatele conțin ingrediente precum semințe de chia, fructe și cereale integrale și sunt bogate în fibre, ceea ce te ajută să ai un nivel de energie ridicat pe tot parcursul zilei, potrivit eatingwell.com.

În plus, fiecare dintre aceste rețete conține cel puțin 20 de grame de proteine per porție, care contribuie la menținerea senzației de sațietate, la susținerea sistemului imunitar, la repararea țesutului muscular și la menținerea structurii osoase, mai notează sursa citată mai sus.

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15 mic-dejunuri bogate în fibre și cu cel puțin 20 de grame de proteine

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Rețete precum budinca cu semințe de chia sau ovăz cu cheddar și fasole neagră sunt perfecte pentru oricine dorește să adauge mai multe fibre și proteine în rutina sa de dimineață.

Budincă din legume și fasole albă, servită cu pâine prăjită

Încearcă această budincă bogată în fibre, din legume și fasole albă, alături de pâine din cereale integrale prăjită pentru un început de zi sățios.

O poți servi la micul dejun, la prânz sau în serile când vrei ceva mai ușor, potrivit eatingwell.com.

Bol cu cereale integrale și cârnați

Dacă vrei să ai la îndemănâ dimineața un preparat hrănitor, delicios și sățios, pregătește din timp acest bol cu cereale integrale și cârnați, care te va face să te simți sătul până la prânz.

Nu trebuie decât să îl încălzești și să îl mănânci. Astfel, obții instant un mic-dejun bogat în fibre și proteine.

Ovăz cu cheddar și fasole neagră, preparat peste noapte

Ovăzul sărat preparat peste noapte primește un plus de proteine datorită fasolei negre. Acest mic-dejun oferă sațietate și un echilibru de arome și texturi, datorită brânzei cheddar și ierburilor aromatice proaspete, potrivit sursei citate mai sus.

Bol de smoothie cu zmeură, piersică și mango

Această rețetă sănătoasă de smoothie este o modalitate excelentă de a descoperi popularitatea bolurilor cu smoothie.

Folosește fructele, nucile și semințele care îți plac cel mai mult pentru a-l personaliza. Asigură-te că folosești fructe congelate pentru a obține o bază cremoasă și foarte rece, perfectă pentru ingredientele puse deasupra, potrivit eatingwell.com.

Tacos bogat în proteine

În această rețetă de tacos cu un conținut ridicat de proteine, fasolea neagră, ouăle și brânza sunt puse într-o tortilla de porumb și completate cu salsa preferată.

Ardei umpluți la micul dejun

Începe weekendul cu acești ardei umpluți cu ouă, fasole, varză kale și condimente pentru tacos. Dacă ardeiul nu stă drept atunci când urmează să-l umpli, taie o bucățică mică din interior, pentru ca umplutura să rămână la locul ei.

Bolul antiinflamator

Acest bol colorat și sățios cu cereale integrale este o adevărată explozie de nutrienți, fiind plin de ingrediente precum fasole neagră, broccoli copt și sfeclă, care contribuie la combaterea inflamației și îți oferă un început de zi excelent, potrivit eatingwell.com.

Alături de oul cu albușul ferm și gălbenușul cu o consistență ușor cremoasă, acest bol va deveni unul dintre preparatele pe care vei dori să le repeți mereu.

Budincă de chia cu afine și unt de arahide, bogată în proteine

Această budincă de chia cu afine și unt de arahide, bogată în proteine, este un mic-dejun perfect de pregătit dinainte. Este bogată în fibre și proteine, ajutându-te să îți menții energia pe parcursul zilei. Semințele de chia absorb peste noapte laptele de migdale, formând o budincă cremoasă.

Terci de ovăz cu pudră proteică

Începe ziua cu această rețetă rapidă și bogată în proteine. Fulgii de ovăz fierți în lapte se transformă într-o bază cremoasă, în timp ce pudra proteică și untul de arahide oferă un plus de sațietate, potrivit eatingwell.com.

Feliile de banană adaugă o dulceață naturală fiecărei înghițituri, dar le poți înlocui cu fructele tale preferate.

Bol de smoothie cu mango și migdale

Pentru această rețetă, asigură-te că folosești fructe congelate, nu proaspete, pentru a păstra o textură consistentă, cremoasă și foarte rece.

Parfait cu zmeură, banană și iaurt

Acest parfait rapid și ușor cu zmeură combină cremozitatea iaurtului cu fructele bogate în fibre și cu nucile pecan prăjite și crocante, oferind un început de zi benefic pentru sănătatea intestinului.

Așezarea ingredientelor în straturi, într-un borcan, transformă acest preparat într-o masă ușor de transportat, aspectuoasă și bogată în proteine, care este gata în doar câteva minute.

Shake proteic cu ciocolată și unt de arahide

Acest shake cremos, bogat în proteine, îți va menține senzația de sațietate pentru mai multe ore, iar gustul de ciocolată, în combinație cu untul de arahide și banana, va face să-l adori.

Nici măcar nu este nevoie să adaugi pudră proteică, datorită proteinelor prezente în mod natural în laptele de soia, iaurtul grecesc și untul de arahide, potrivit sursei citate mai sus.

Tacos cu spanac și ouă

Ouăle fierte tari sunt combinate cu spanac, brânză și salsa pentru un mic-dejun rapid și plin de savoare. Avocado pasat oferă cremozitate, în timp ce puțin suc de lime adaugă o notă acidulată care echilibrează aromele, mai notează eatingwell.com.

Bol cu chayote copt și fasole neagră

Chayote este un fruct crocant și răcoritor, consumat, de obicei, gătit în preparate sărate. Este o modalitate excelentă de a da mai mult volum meselor, oferind, în același timp, vitamina C și fibre.

În această rețetă, chayote este combinat cu fasole neagră, ouă și brânză, rezultând un mic dejun sățios.

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„Banana split” cu kiwi și granola

Pornind de la desertul clasic, înlocuim înghețata cu iaurtul pentru a-l transforma într-un mic-dejun. Consistența mai groasă a iaurtului îl ajută să își păstreze forma și să semene cu cupele de înghețată. În plus, iaurtul conține mai multe proteine, oferind o sațietate mai îndelungată. Semințele și nucile oferă un contrast plăcut cu banana moale, mai relatează eatingwell.com.