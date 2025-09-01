Antena Căutare
Home Lifestyle Food Cea mai gustoasă rețetă de cartofi la cuptor cu rozmarin. Garnitura perfectă pentru friptură

Cea mai gustoasă rețetă de cartofi la cuptor cu rozmarin. Garnitura perfectă pentru friptură

Aurii, crocanți la exterior și moi în interior, cartofii la cuptor cu rozmarin sunt genul de garnitură care poate transforma orice masă într-un răsfăț culinar.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 14:19
Cartofii la cuptor cu rozmarin sunt garnitura perfectă pentru orice preparat din carne, indiferent că este vorba despre porc, pui, vită sau pește | Shutterstock

Mirosul intens al rozmarinului proasăt se îmbină perfect cu aroma cartofilor copți, iar textura lor contrastantă îi face irezistibili atât simpli, cât și lângă fripturi sau pește. Secretul stă în echilibrul corect dintre cantitatea de ulei, condimente și temperatura de coacere, dar și în alegerea ingredientului vedetă care le va da personalitate.

Uleiul de măsline extravirgin este opțiunea clasică pentru un gust mediteranean, proaspăt, care pune în valoare parfumul ierburilor aromatice și ajută cartofii să se rumenească frumos. Untul, în schimb, aduce o bogăție aparte, cu note ușor caramelizate și o catifelare care completează perfect interiorul moale al cartofilor. Cea mai bună variantă este combinația dintre cele două. Uleiul folosit la început fixează condimentele și asigură crusta crocantă, iar untul adăugat spre final învăluie totul într-o aromă fină, ușor dulceagă.

CITEȘTE ȘI: Cartofi fierți și prăjiți la tigaie. Rețeta delicioasă pe care trebuie să o încerci

Rețetă de cartofi la cuptor cu rozmarin

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

  • 1 kg cartofi albi sau roșii
  • 40 ml ulei de măsline extravirgin
  • 6 g rozmarin proaspăt (sau 3 g rozmarin uscat)
  • 5 g sare grunjoasă
  • 2 g piper proaspăt măcinat
  • 2 căței de usturoi (opțional)
  • 30 ml apă

Mod de preparare

Cartofii se spală bine sub jet de apă rece pentru a îndeparta eventualele impurități. Dacă sunt noi, se pot lăsa cu tot cu coaja. Dacă sunt mai vechi, se curăță cu ajutorul unui cuțit sau al unui curățător de legume. Se taie în jumătăți sau sferturi, în funcție de dimensiune, astfel încât bucățile să fie aproximativ egale pentru o coacere uniformă. Usturoiul se curăță și se zdrobește ușor cu lama cuțitului.

Într-un bol mare, cartofii se amestecă bine cu uleiul de măsline, rozmarinul tocat mărunt (sau frunzulițele întregi dacă se dorește un aspect rustic), sarea și piperul. Se adaugă usturoiul zdrobit pentru aromă, apoi se toarnă apa pentru a ajuta la formarea unui abur fin în primele minute de coacere.

Cartofii se așează într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, într-un singur strat, cu spațiu între bucăți pentru a se rumeni uniform. Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 200°C și se lasă 40–45 de minute, întorcându-i la jumătatea timpului pentru a prinde crusta pe toate părțile. La final, se verifică dacă sunt pătrunși înțepând cu vârful unui cuțit. Trebuie să fie moi în interior și aurii la exterior.

Se servesc fierbinți, ca garnitură lângă carne, pește sau legume, sau chiar simpli, alături de un sos de iaurt cu usturoi sau o salată proaspătă.

CITEȘTE ȘI: Cartofi la cuptor cu brânză. Rețeta de garnitură simplă și gustoasă

Cum se pune corect rozmarinul peste cartofi

Rozmarinul se pune corect peste cartofi în funcție de aroma pe care vrei să o obții și de momentul coacerii. Dacă folosești rozmarin proaspăt, frunzele se desprind de pe tulpini și se toacă mărunt înainte de a fi amestecate cu cartofii cruzi, uleiul și condimentele, astfel încât aroma să pătrundă în timpul coacerii. Pentru un gust mai intens, poți pune și câteva crenguțe întregi de rozmarin printre cartofi, pe care să le îndepărtezi la final.

Dacă folosești rozmarin uscat, acesta se adaugă tot la început, direct peste cartofii cruzi, pentru a avea timp să-și elibereze uleiurile aromatice. În ultimele 5–10 minute de coacere, poți presăra un praf suplimentar de rozmarin proaspăt sau uscat, pentru un parfum proaspăt și o notă vizuală mai atrăgătoare.

CITEȘTE ȘI: Vrei să faci cel mai pufos piure? Iată ce greșeli să eviți

Ingredientul secret: unt sau ulei de măsline

La cartofii la cuptor cu rozmarin, ingredientul „secret” care schimbă complet gustul depinde de ce urmărești la final. Uleiul de masline extravirgin este ideal dacă vrei o aromă mediteraneană, ușor fructată, care să se potrivească perfect cu parfumul rozmarinului și să păstreze cartofii mai ușori și mai crocanți. În schimb, untul oferă un gust bogat, catifelat și o crustă mai intens aurie, cu note ușor caramelizate, transformând preparatul într-o garnitură mai decadentă.

O variantă pe care o folosesc bucătarii pentru un efect maxim este combinarea lor: cartofii se ung înainte de coacere cu ulei de măsline, pentru a ajuta condimentele și rozmarinul să adere și pentru a obține crusta crocantă, iar în ultimele 5–10 minute se adaugă câteva cubulețe de unt, care se topesc și pătrund în interior, rotunjind aroma. Rezultatul este un echilibru perfect între crocant, fraged și parfumat.

Cum se fac langoșii. Rețeta simplă și delicioasă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro! Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro!
Observatornews.ro Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă Duminica, 31.08.2025, 09:42
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Cum se fac langoșii. Rețeta simplă și delicioasă
Cum se fac langoșii. Rețeta simplă și delicioasă
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
5 garnituri gustoase pentru somon. Care sunt cele mai bune opțiuni pentru somon la cuptor
5 garnituri gustoase pentru somon. Care sunt cele mai bune opțiuni pentru somon la cuptor
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
De ce unele sticle de Pepsi au capace portocalii. Ce semnifică și care este diferența
De ce unele sticle de Pepsi au capace portocalii. Ce semnifică și care este diferența Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x