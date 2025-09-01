Cea mai gustoasă rețetă de cartofi la cuptor cu rozmarin. Garnitura perfectă pentru friptură

Aurii, crocanți la exterior și moi în interior, cartofii la cuptor cu rozmarin sunt genul de garnitură care poate transforma orice masă într-un răsfăț culinar.

Mirosul intens al rozmarinului proasăt se îmbină perfect cu aroma cartofilor copți, iar textura lor contrastantă îi face irezistibili atât simpli, cât și lângă fripturi sau pește. Secretul stă în echilibrul corect dintre cantitatea de ulei, condimente și temperatura de coacere, dar și în alegerea ingredientului vedetă care le va da personalitate.

Uleiul de măsline extravirgin este opțiunea clasică pentru un gust mediteranean, proaspăt, care pune în valoare parfumul ierburilor aromatice și ajută cartofii să se rumenească frumos. Untul, în schimb, aduce o bogăție aparte, cu note ușor caramelizate și o catifelare care completează perfect interiorul moale al cartofilor. Cea mai bună variantă este combinația dintre cele două. Uleiul folosit la început fixează condimentele și asigură crusta crocantă, iar untul adăugat spre final învăluie totul într-o aromă fină, ușor dulceagă.

Rețetă de cartofi la cuptor cu rozmarin

Ingrediente

1 kg cartofi albi sau roșii

40 ml ulei de măsline extravirgin

6 g rozmarin proaspăt (sau 3 g rozmarin uscat)

5 g sare grunjoasă

2 g piper proaspăt măcinat

2 căței de usturoi (opțional)

30 ml apă

Mod de preparare

Cartofii se spală bine sub jet de apă rece pentru a îndeparta eventualele impurități. Dacă sunt noi, se pot lăsa cu tot cu coaja. Dacă sunt mai vechi, se curăță cu ajutorul unui cuțit sau al unui curățător de legume. Se taie în jumătăți sau sferturi, în funcție de dimensiune, astfel încât bucățile să fie aproximativ egale pentru o coacere uniformă. Usturoiul se curăță și se zdrobește ușor cu lama cuțitului.

Într-un bol mare, cartofii se amestecă bine cu uleiul de măsline, rozmarinul tocat mărunt (sau frunzulițele întregi dacă se dorește un aspect rustic), sarea și piperul. Se adaugă usturoiul zdrobit pentru aromă, apoi se toarnă apa pentru a ajuta la formarea unui abur fin în primele minute de coacere.

Cartofii se așează într-o tavă tapetată cu hârtie de copt, într-un singur strat, cu spațiu între bucăți pentru a se rumeni uniform. Tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 200°C și se lasă 40–45 de minute, întorcându-i la jumătatea timpului pentru a prinde crusta pe toate părțile. La final, se verifică dacă sunt pătrunși înțepând cu vârful unui cuțit. Trebuie să fie moi în interior și aurii la exterior.

Se servesc fierbinți, ca garnitură lângă carne, pește sau legume, sau chiar simpli, alături de un sos de iaurt cu usturoi sau o salată proaspătă.

Cum se pune corect rozmarinul peste cartofi

Rozmarinul se pune corect peste cartofi în funcție de aroma pe care vrei să o obții și de momentul coacerii. Dacă folosești rozmarin proaspăt, frunzele se desprind de pe tulpini și se toacă mărunt înainte de a fi amestecate cu cartofii cruzi, uleiul și condimentele, astfel încât aroma să pătrundă în timpul coacerii. Pentru un gust mai intens, poți pune și câteva crenguțe întregi de rozmarin printre cartofi, pe care să le îndepărtezi la final.

Dacă folosești rozmarin uscat, acesta se adaugă tot la început, direct peste cartofii cruzi, pentru a avea timp să-și elibereze uleiurile aromatice. În ultimele 5–10 minute de coacere, poți presăra un praf suplimentar de rozmarin proaspăt sau uscat, pentru un parfum proaspăt și o notă vizuală mai atrăgătoare.

Ingredientul secret: unt sau ulei de măsline

La cartofii la cuptor cu rozmarin, ingredientul „secret” care schimbă complet gustul depinde de ce urmărești la final. Uleiul de masline extravirgin este ideal dacă vrei o aromă mediteraneană, ușor fructată, care să se potrivească perfect cu parfumul rozmarinului și să păstreze cartofii mai ușori și mai crocanți. În schimb, untul oferă un gust bogat, catifelat și o crustă mai intens aurie, cu note ușor caramelizate, transformând preparatul într-o garnitură mai decadentă.

O variantă pe care o folosesc bucătarii pentru un efect maxim este combinarea lor: cartofii se ung înainte de coacere cu ulei de măsline, pentru a ajuta condimentele și rozmarinul să adere și pentru a obține crusta crocantă, iar în ultimele 5–10 minute se adaugă câteva cubulețe de unt, care se topesc și pătrund în interior, rotunjind aroma. Rezultatul este un echilibru perfect între crocant, fraged și parfumat.