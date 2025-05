Cele mai folosite tipuri de ceapă. Tot ce trebuie să știi despre ele pentru a obține preparate delicioase

Ceapa este unul dintre cele mai vechi și mai versatile ingrediente din bucătărie, prezentă în rețete de pe tot globul și indispensabilă în aproape orice gastronomie. În spatele gustului său picant sau dulceag se ascund soiuri diferite, fiecare cu aromele, texturile și întrebuințările sale.

Fiecare tip de ceapă are o aromă distinctă și dă preparatelor un gust aparte | Shutterstock

Ceapa galbenă este cea mai comună, folosită în supe, tocănițe și sosuri, fiind ideală pentru gătit datorită echilibrului între dulce și înțepător. Ceapa albă, cu aroma sa mai delicată și crocantă, este perfectă pentru preparatele mexicane sau pentru a fi consumată crudă. În contrast, ceapa roșie impresionează prin culoare și dulceață, fiind ideală pentru salate și murături. Există și soiuri mai speciale, cum ar fi ceapa verde (șalota) sau ceapa perlată, fiecare aducând o notă aparte rețetelor rafinate.

Dincolo de culoare și formă, alegerea tipului de ceapă ține de echilibrul aromelor: uneori vrei o prezență discretă, alteori vrei ca gustul de ceapă să fie în prim-plan. În plus, modul de preparare – crud, sote, caramelizat sau murat – poate scoate în evidență note complet diferite.

CITEȘTE ȘI: Cum să tai ceapa eficient și rapid fără lacrimi. Trucurile aprobate chiar și de medici. Ce spun specialiștii

Ceapa galbenă

Articolul continuă după reclamă

Ceapa galbenă este una dintre cele mai comune și utilizate varietăți de ceapă, având o coajă de culoare galben-maronie și o pulpă albă sau ușor transparentă. Este apreciată pentru gustul său echilibrat între dulce și picant, ceea ce o face extrem de versatilă în gătit.

Ceapa galbenă este adesea folosită ca bază pentru supe și ciorbe, deoarece contribuie cu un gust savuros și dulceag atunci când este gătită. Această ceapă este excelentă în tocănițe, cum ar fi tocănița de vită sau pui, datorită faptului că se caramelizează frumos și adaugă dulceață mâncărurilor.

Deși ceapa galbenă are un gust mai puternic decât ceapa verde, aceasta poate fi adăugată în salate crude, de obicei tăiată subțire și lăsată câteva minute într-o marinadă de oțet sau suc de lămâie pentru a-i atenua gustul. Cea mai bună utilizare a cepei galbene este în procesul de caramelizare, care transformă ceapa într-o garnitură dulce și savuroasă, perfectă pentru burgeri, pizza sau ca topping pentru diverse preparate.

CITEȘTE ȘI: Cum să păstrezi ceapa și usturoiul proaspete pentru mai mult timp. Unde să le depozitezi pentru o durată de două ori mai lungă

Ceapa roșie

Ceapa roșie este o varietate de ceapă cu o coajă de culoare purpurie sau roșie și o pulpă albă cu nuanțe rozalii. Are un gust mai blând și mai dulce comparativ cu ceapa galbenă, ceea ce o face ideală pentru consumul crud. Ceapa roșie este frecvent folosită în salate, sandwich-uri sau ca garnitură pentru preparate din carne, datorită gustului său delicat. De asemenea, este un ingredient versatil în diverse preparate gătite, cum ar fi supe sau tocănițe, fiind apreciată și pentru capacitatea sa de a adăuga un contrast de culoare atractiv în farfurie.

Atunci când este gătită, ceapa roșie își păstrează dulceața, dar își pierde o parte din intensitatea picantă, devenind mai subtilă. Este un aliment sănătos, fiind bogată în antioxidanți, vitamine și minerale, având și proprietăți antiinflamatorii.

CITEȘTE ȘI: Cum îți dai seama care este ceapa bună și care este veche, de foarte mult timp

Ceapa alba

Ceapa albă este o varietate de ceapă cu o coajă subțire și de culoare albă sau aproape transparentă, iar miezul său este crocant și mai zemos. Gustul ei este mai puternic și mai iute decât cel al cepei roșii, dar mai blândă comparativ cu ceapa galbenă, care este adesea considerată mai versatilă în gătit datorită echilibrului de dulce și iute.

Ceapa albă este folosită frecvent în diverse preparate gătite, cum ar fi supe, tocănițe, soteuri, salate și chiar în salsa sau guacamole. De asemenea, datorită gustului său proaspăt, se adaugă adesea în sandvișuri și preparate reci. Este o sursă bună de vitamine, minerale și fibre, fiind apreciată pentru proprietățile sale antioxidante și pentru beneficiile asupra sistemului imunitar și digestiv. Când este gătită, ceapa albă devine mai dulce și mai moale, iar gustul ei picant se domolește.

CITEȘTE ȘI: Dulceață de ceapă albă sau galbenă. Rețetă din bucătăria franțuzească

Ceapa spaniola

Ceapa spaniolă este o varietate de ceapă de culoare roșie sau violet, cu un gust mai dulce decât ceapa galbenă sau albă. Aceasta este apreciată pentru textura sa crocantă și aroma ușor mai delicată și mai puțin iute, ceea ce o face ideală pentru consumul în stare crudă, în salate, sandwich-uri sau salsa. De asemenea, ceapa spaniolă este excelentă în combinație cu preparate gătite, fiind folosită pentru a adăuga un strat de dulceață în supe, tocănițe sau soteuri. Când este gătită, ceapa spaniolă își păstrează o parte din aroma dulce și devine mai moale și mai caramelizată.

Este o sursă bună de antioxidanți, vitamine și minerale, fiind benefică pentru sănătatea inimii și a sistemului imunitar. Ceapa spaniolă este preferată pentru faptul că, fiind mai puțin intensă în gust decât alte tipuri de ceapă, adaugă un echilibru de dulceață și savoare preparatelor fără a deveni prea dominantă.

CITEȘTE ȘI: Rețeta lui Chef Munti - Supă de ceapă franțuzească

Șalota

Șalota este o varietate de ceapă mai mică și mai delicată, cu un gust mai subtil și mai dulce decât ceapa obișnuită. Are un strat de coajă subțire, de culoare maro-aurie sau violet, iar interiorul este format din mai multe bulbi mici, asemănători unui cățel de usturoi. Șalota este folosită frecvent în preparate culinare pentru aroma sa fină și ușor dulceagă, care adaugă o notă mai rafinată mâncărurilor. Este ideală atât în preparate reci, cum ar fi salatele și dressingurile, cât și în sosuri sau preparate gătite, fiind adesea folosită în combinație cu carne, pește sau legume.

În comparație cu ceapa obișnuită, șalota este mai puțin picantă și mai puțin acidă, motiv pentru care este preferată în preparatele în care se dorește o aromă mai blândă. Poate fi folosită și crudă, tăiată fin în salate, dar și gătită, adăugându-i-se o dulceață subtilă când este caramelizată. De asemenea, șalota poate fi folosită pentru a pregăti supe, sosuri, soteuri și pentru a aromatiza orezul sau cartofii. Este o alegere excelentă atunci când se dorește un gust mai rafinat și mai puțin intens decât cel al cepei tradiționale.

CITEȘTE ȘI: Așa se fac cele mai bune rondele de ceapă cu bere! Mănânci de nu te mai oprești!

Ceapa verde

Ceapa verde, cunoscută și sub denumirea de „ceapă de primăvară”, este o variantă de ceapă care nu formează bulbi mari, ci rămâne sub formă de tulpini verzi și frunze. Are un gust mai ușor și mai delicat decât ceapa obișnuită, iar atât partea albă, cât și cea verde sunt comestibile, având fiecare o aromă distinctă: partea albă este mai intensă, similară cu ceapa clasică, iar partea verde este mai proaspătă și mai puțin iute.

Ceapa verde este folosită frecvent în salate, supe, soteuri, dar și în garnituri, fiind adăugată adesea la preparatele asiatice, mexicane sau mediteraneene pentru un plus de prospețime și culoare. Este un ingredient versatil, care poate fi folosit atât crudă, în combinație cu roșii sau alte legume, cât și gătită, pentru a adăuga o aromă subtilă preparatelor. De asemenea, ceapa verde este folosită pentru a decora diverse feluri de mâncare datorită aspectului său vibrant și atractiv.

În plus, ceapa verde are și beneficii pentru sănătate, fiind bogată în vitamine, minerale și antioxidanți. Poate fi păstrată la frigider pentru câteva zile sau, dacă este plantată, poate fi recoltată pe tot parcursul verii, oferind o sursă constantă de verdețuri proaspete.

CITEȘTE ȘI: Turtițe cu ceapă verde după rețeta bunicii. Perfecte pentru micul dejun

Prazul

Prazul este o legumă din familia cepei (Allium), cu o tulpină lungă, cilindrică, formată din teci suprapuse, albă în partea inferioară și verde în partea superioară. Are un gust delicat, ușor dulceag, mai blând decât ceapa, fiind folosit atât pentru aromă, cât și ca ingredient principal. În gastronomie, se utilizează în special partea albă și verde deschisă, care se taie felii subțiri după ce a fost bine spălată, întrucât între straturi poate adăposti nisip sau pământ.

Se poate consuma călit în unt sau ulei ca bază pentru supe, ciorbe, tocănițe, pilafuri, omlete sau sosuri, dar și gratinat la cuptor, în tarte, sufleuri, quiche-uri sau umplut cu orez și carne. Prazul fiert poate fi servit simplu, cu un strop de ulei și lămâie, iar în unele regiuni, precum Oltenia, se pune și la murat. Se păstrează în frigider până la o săptămână și se poate congela după blanșare. Gustul său rafinat îl face versatil și potrivit atât pentru preparate de post, cât și pentru cele cu carne.

CITEȘTE ȘI: Supă de praz cu cartofi și cremă de brânză

Ce tipuri de ceapă pot fi schimbate între ele

În general, tipurile de ceapă pot fi înlocuite între ele în funcție de preparat, dar cu atenție la gust și intensitate. Ceapa galbenă este cea mai versatilă și poate înlocui aproape orice alt tip, având un gust echilibrat, potrivit pentru gătit termic (supe, tocănițe, sosuri).

Ceapa albă este mai intensă, cu aromă ușor iute, și poate înlocui ceapa galbenă în preparate mexicane, supe clare sau salate cu gust puternic.

Ceapa roșie, mai dulce și mai delicată, este ideală crudă, în salate sau sandvișuri, dar poate fi folosită și la gătit, deși își pierde culoarea; poate înlocui ceapa galbenă în mâncăruri blânde sau în murături.

Ceapa verde (chives sau scallions) are un gust lejer și se folosește mai ales crudă sau la finalul gătirii; poate înlocui ceapa uscată în rețete delicate, dar nu oferă același corp și profunzime la gătit.

Șalota are o aromă fină, ușor dulceagă, și poate înlocui ceapa obișnuită în sosuri, dressinguri sau rețete rafinate. În concluzie, ceapa galbenă rămâne cel mai sigur substitut, dar înlocuirile trebuie făcute ținând cont de intensitatea gustului, modul de preparare și rolul în rețetă.