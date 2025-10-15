Cele mai gustoase 5 rețete cu vinete. Idei din toată lumea pe care trebuie să le încerci

Vinetele absorb aromele din preparatele în care se folosesc, se rumenesc frumos, devin catifelate sau crocante după dorință. Sunt ingredientul de care ai nevoie pentru o mâncare delicioasă, motiv pentru care sunt folosite în multe bucătării ale lumii.

Vinetele se folosesc și în zona mediteraneană, în bucătăria orientală, cât și în cea asiatică. Pot fi coapte pentru a obține o pulpă mătăsoasă, prăjite rapid pentru crustă aurie, glazurate pentru un gust umami.

Vinetele au o pulpă cărnoasă și neutră, care absoarbe ușor aromele, de aceea se potrivesc cu multe condimente și ierburi. Gustul lor este pus în valoare de usturoi, piper negru, ardei iute și boia afumată, dar și de chimen, coriandru sau curry, pentru note orientale. Ierburile mediteraneene precum busuiocul, oregano, cimbrul și rozmarinul le dau prospețime, în timp ce menta, pătrunjelul și mărarul adaugă accente verzi și ușoare. Pentru un plus de profunzime, se pot folosi scorțișoară, cuișoare sau nucșoară, specifice bucătăriilor din Orientul Mijlociu.

Parmigiana di melanzane (Italia)

Ingrediente

1 kg vinete (2–3 bucăți medii)

700 g passata de roșii

250 g mozzarella bine scursă

60 g parmezan fin ras

2 căței usturoi

8–10 frunze busuioc

80 g făină albă

40 ml ulei de măsline + ulei pentru prăjit/coacere

sare, piper

Mod de preparare

Vinetele se taie felii pe lung, de 1 cm grosime, se presară cu sare și se lasă 30 de minute într-o strecurătoare ca să elimine apa. Se tamponează apoi foarte bine cu prosoape de hârtie.

Sosul se pregătește într-o tigaie: se încinge ușor uleiul de măsline, se călește usturoiul 30 de secunde, se adaugă passata, sare, piper, 4–5 frunze de busuioc și se fierbe domol 12–15 minute, până capătă gust rotund.

Vinetele se pot prăji. Feliile se trec lejer prin făină, se scutură excesul, se prăjesc în strat subțire de ulei, la foc mediu, 1–2 minute pe parte, până prind culoare aurie; se scot pe grătar/șervete. De asemenea, se pot coace. Feliile se ung cu puțin ulei, se așază pe tavă cu hârtie și se coc la 220°C, 15–18 minute, întorcând o dată.

Într-o tavă 20×30 cm se pune un strat subțire de sos, apoi vinete, apoi mozzarella ruptă, parmezan, din nou sos. Se repetă straturile, iar deasupra se încheie cu sos și parmezan. Se coace la 200°C, 30–35 de minute, până când suprafața e rumenă și sosul bolborosește pe margini. Se lasă 15 minute la odihnă, apoi se taie; se presară busuioc proaspăt.

İmam bayıldı (Turcia)

Ingrediente

2 vinete mari (800–900 g)

400 g ceapă tăiată felii subțiri

400 g roșii tocate (proaspete sau conservă bună)

4–5 căței usturoi, feliați

120 ml ulei de măsline

1 linguriță zahăr

15 ml zeamă de lămâie

20 g pătrunjel tocat

sare, piper; fulgi de ardei iute opțional

Mod de preparare

Vinetele se taie pe lung în jumătăți. Pulpa se crestează în romburi, fără a străpunge coaja, se stropește cu 2–3 linguri ulei și se coace 20 de minute la 200°C (sau se rumenește ușor într-o tigaie).

Într-o tigaie largă se încinge restul de ulei și se gătește ceapa cu un praf de sare, la foc mic, 15–20 de minute, până devine moale și dulce. Se adaugă usturoiul 1 minut, apoi roșiile, zahărul, piperul și, dacă se dorește, ardeiul iute. Se fierbe încă 10–12 minute, până când sosul se leagă.

Jumătățile de vinete se așază într-o tavă, pulpa se apasă ușor cu lingura ca să facă pat pentru umplutură. Se distribuie uniform ceapa cu roșii, se toarnă 50 ml apă în tavă, se acoperă lejer cu folie și se coace 35–40 de minute la 180°C, până când vinetele sunt foarte fragede.

La final se stropesc cu zeamă de lămâie, se presară pătrunjel și se lasă 10–15 minute să se tempereze. Preparatul se servește călduț sau la temperatura camerei, ca fel principal de post ori garnitură.

Nasu dengaku (Japonia)

Ingrediente

2 vinete medii, tăiate pe lung

60 g miso alb (shiro miso)

40 ml mirin

30 ml sake (sau 30 ml apă + 1 linguriță oțet de orez, pentru varianta fără alcool)

20 g zahăr

10 ml ulei de susan

10 g semințe de susan prăjite

10 g ceapă verde tocată

Mod de preparare

La jumătățile de vinete se crestează pulpa în romburi (fără a găuri coaja), se ung cu ulei de susan și se coc pe tavă, la 220°C, 12–15 minute, până când devin fragede (sau se gătesc pe grill, la foc mediu).

Glazura se pregătește într-un ibric. Se amestecă miso, mirin, sake/apa cu oțet și zahărul. Se încălzește la foc mic 2–3 minute, amestecând, până când devine lucioasă și ușor groasă.

Vinetele coapte se scot, se unge partea tăiată cu glazură într-un strat uniform și se dau 2–3 minute sub grill (funcția „broil”) sau pe foc direct, doar cât să caramelizeze ușor. Se presară semințe de susan și ceapă verde. Se servesc imediat, ca fel principal ușor sau garnitură.

Yú xiāng qiézi (Sichuan, China)

Ingrediente

700 g vinete tăiate bastonașe

150 g carne tocată de porc (opțional, pentru versiunea clasică)

10 g usturoi tocat

10 g ghimbir tocat

25 g pastă doubanjiang (fasole fermentată cu chilli)

20 ml sos de soia

20 ml oțet negru chinezesc (Chinkiang)

20 ml vin Shaoxing (sau sherry sec)

15 g zahăr

15 g amidon (pentru îngroșare) + 30 ml apă rece

120 ml apă/supă

60 ml ulei pentru prăjit

30 g ceapă verde tocată

piper de Sichuan, după gust (opțional)

Mod de preparare

Vinetele se presară cu puțină sare și se lasă 15 minute, apoi se tamponează foarte bine. Se pudrează lejer cu 1 lingură de amidon, ca să prindă crustă ușoară.

Într-un wok sau tigaie adâncă se încinge uleiul; vinetele se prăjesc rapid, în 2–3 tranșe, 2–3 minute, până se rumenesc ușor. Se scot pe farfurie.

În uleiul rămas (dacă e mult, se scurge surplusul), se gătesc ghimbirul și usturoiul 20–30 de secunde, se adaugă doubanjiang și se amestecă 30 de secunde, la foc mediu. Dacă se folosește carne, se adaugă acum și se rumenește 3–4 minute.

Se sting aromele cu vinul, apoi se adaugă amestecul de apă, sos de soia, oțet și zahăr. Când începe să fiarbă, se întorc vinetele în sos. Se fierbe 2–3 minute, apoi se îngroașă ușor cu amidonul dizolvat în apă rece, amestecând până când sosul devine lucios și aderent.

Se oprește focul, se adaugă ceapa verde și puțin piper de Sichuan (dacă se dorește). Se servește imediat, cu orez simplu.

Musaca grecească cu vinete

Ingrediente

1,2 kg vinete, feliate pe lung (1 cm)

400 g cartofi feliați (opțional, pentru strat de bază)

500 g carne tocată (miel sau vită)

200 g ceapă tocată

3 căței usturoi

400 g passata de roșii

80 ml vin roșu

1 baton mic scorțișoară + 3 boabe ienibahar

60 ml ulei de măsline + extra pentru pensulat

sare, piper

Sos bechamel:

600 ml lapte

60 g unt

60 g făină

2 gălbenușuri

60 g parmezan/kefalotyri ras

nucșoară, sare

Mod de preparare

Vinetele se sărează ușor pe ambele fețe, se lasă 30 de minute și se tamponează foarte bine. Se ung cu ulei, se așază pe tăvi și se coc la 220°C, 15 minute, apoi se întorc încă 10 minute, până devin ușor aurii sau se prăjesc repede în ulei, pentru varianta clasică. Cartofii feliați se opăresc 5 minute în apă clocotită, se scurg.

Sosul de carne se face astfel: ceapa se călește în ulei 4–5 minute, se adaugă usturoiul 30 de secunde, apoi carnea. Se rumenește, se stinge cu vinul și se lasă să scadă. Se adaugă passata, scorțișoara, ienibaharul, sare și piper. Se fierbe domol 20–25 de minute, apoi se scot condimentele întregi.

Pentru sosul bechamel, se topește untul într-o cratiță, se încorporează făina și se gătește 1 minut, amestecând. Se adaugă treptat laptele cald, amestecând energic ca să nu se formeze cocoloașe. Se fierbe la foc mic până se îngroașă. Se ia de pe foc, se adaugă sare, un praf de nucșoară, brânza rasă și, când s-a temperat ușor, gălbenușurile.

Într-o tavă 22×32 cm se așază întâi un strat subțire de cartofi (opțional), apoi un strat de vinete, sosul de carne, iar deasupra încă un strat de vinete. Se toarnă bechamelul și se nivelează.

Se coace 40–45 de minute la 190°C, până când suprafața e rumenă. Se lasă la odihnă 20–30 de minute înainte de tăiere, pentru felii curate.