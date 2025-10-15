Antena Căutare
Home Lifestyle Food Cele mai gustoase 5 rețete cu vinete. Idei din toată lumea pe care trebuie să le încerci

Cele mai gustoase 5 rețete cu vinete. Idei din toată lumea pe care trebuie să le încerci

Vinetele absorb aromele din preparatele în care se folosesc, se rumenesc frumos, devin catifelate sau crocante după dorință. Sunt ingredientul de care ai nevoie pentru o mâncare delicioasă, motiv pentru care sunt folosite în multe bucătării ale lumii.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Miercuri, 15 Octombrie 2025, 10:05 | Actualizat Miercuri, 15 Octombrie 2025, 11:23
Galerie
Vinetele absorb aromele celorlalte ingrediente folosite în rețete | Shutterstock

Vinetele se folosesc și în zona mediteraneană, în bucătăria orientală, cât și în cea asiatică. Pot fi coapte pentru a obține o pulpă mătăsoasă, prăjite rapid pentru crustă aurie, glazurate pentru un gust umami.

Vinetele au o pulpă cărnoasă și neutră, care absoarbe ușor aromele, de aceea se potrivesc cu multe condimente și ierburi. Gustul lor este pus în valoare de usturoi, piper negru, ardei iute și boia afumată, dar și de chimen, coriandru sau curry, pentru note orientale. Ierburile mediteraneene precum busuiocul, oregano, cimbrul și rozmarinul le dau prospețime, în timp ce menta, pătrunjelul și mărarul adaugă accente verzi și ușoare. Pentru un plus de profunzime, se pot folosi scorțișoară, cuișoare sau nucșoară, specifice bucătăriilor din Orientul Mijlociu.

CITEȘTE ȘI: Cum să faci o salată de vinete mai sănătoasă. 5 rețete

Parmigiana di melanzane (Italia)

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente

  • 1 kg vinete (2–3 bucăți medii)
  • 700 g passata de roșii
  • 250 g mozzarella bine scursă
  • 60 g parmezan fin ras
  • 2 căței usturoi
  • 8–10 frunze busuioc
  • 80 g făină albă
  • 40 ml ulei de măsline + ulei pentru prăjit/coacere
  • sare, piper

Mod de preparare

Vinetele se taie felii pe lung, de 1 cm grosime, se presară cu sare și se lasă 30 de minute într-o strecurătoare ca să elimine apa. Se tamponează apoi foarte bine cu prosoape de hârtie.

Sosul se pregătește într-o tigaie: se încinge ușor uleiul de măsline, se călește usturoiul 30 de secunde, se adaugă passata, sare, piper, 4–5 frunze de busuioc și se fierbe domol 12–15 minute, până capătă gust rotund.

Vinetele se pot prăji. Feliile se trec lejer prin făină, se scutură excesul, se prăjesc în strat subțire de ulei, la foc mediu, 1–2 minute pe parte, până prind culoare aurie; se scot pe grătar/șervete. De asemenea, se pot coace. Feliile se ung cu puțin ulei, se așază pe tavă cu hârtie și se coc la 220°C, 15–18 minute, întorcând o dată.

Într-o tavă 20×30 cm se pune un strat subțire de sos, apoi vinete, apoi mozzarella ruptă, parmezan, din nou sos. Se repetă straturile, iar deasupra se încheie cu sos și parmezan. Se coace la 200°C, 30–35 de minute, până când suprafața e rumenă și sosul bolborosește pe margini. Se lasă 15 minute la odihnă, apoi se taie; se presară busuioc proaspăt.

CITEȘTE ȘI: Mâncare de vinete cu ceapă și roșii. Rețeta ideală de post

İmam bayıldı (Turcia)

Ingrediente

  • 2 vinete mari (800–900 g)
  • 400 g ceapă tăiată felii subțiri
  • 400 g roșii tocate (proaspete sau conservă bună)
  • 4–5 căței usturoi, feliați
  • 120 ml ulei de măsline
  • 1 linguriță zahăr
  • 15 ml zeamă de lămâie
  • 20 g pătrunjel tocat
  • sare, piper; fulgi de ardei iute opțional

Mod de preparare

Vinetele se taie pe lung în jumătăți. Pulpa se crestează în romburi, fără a străpunge coaja, se stropește cu 2–3 linguri ulei și se coace 20 de minute la 200°C (sau se rumenește ușor într-o tigaie).

Într-o tigaie largă se încinge restul de ulei și se gătește ceapa cu un praf de sare, la foc mic, 15–20 de minute, până devine moale și dulce. Se adaugă usturoiul 1 minut, apoi roșiile, zahărul, piperul și, dacă se dorește, ardeiul iute. Se fierbe încă 10–12 minute, până când sosul se leagă.

Jumătățile de vinete se așază într-o tavă, pulpa se apasă ușor cu lingura ca să facă pat pentru umplutură. Se distribuie uniform ceapa cu roșii, se toarnă 50 ml apă în tavă, se acoperă lejer cu folie și se coace 35–40 de minute la 180°C, până când vinetele sunt foarte fragede.

La final se stropesc cu zeamă de lămâie, se presară pătrunjel și se lasă 10–15 minute să se tempereze. Preparatul se servește călduț sau la temperatura camerei, ca fel principal de post ori garnitură.

CITEȘTE ȘI: Cum se păstrează vinetele ca să reziste cât mai mult. Sfaturi ușor de aplicat

Nasu dengaku (Japonia)

Ingrediente

  • 2 vinete medii, tăiate pe lung
  • 60 g miso alb (shiro miso)
  • 40 ml mirin
  • 30 ml sake (sau 30 ml apă + 1 linguriță oțet de orez, pentru varianta fără alcool)
  • 20 g zahăr
  • 10 ml ulei de susan
  • 10 g semințe de susan prăjite
  • 10 g ceapă verde tocată

Mod de preparare

La jumătățile de vinete se crestează pulpa în romburi (fără a găuri coaja), se ung cu ulei de susan și se coc pe tavă, la 220°C, 12–15 minute, până când devin fragede (sau se gătesc pe grill, la foc mediu).

Glazura se pregătește într-un ibric. Se amestecă miso, mirin, sake/apa cu oțet și zahărul. Se încălzește la foc mic 2–3 minute, amestecând, până când devine lucioasă și ușor groasă.

Vinetele coapte se scot, se unge partea tăiată cu glazură într-un strat uniform și se dau 2–3 minute sub grill (funcția „broil”) sau pe foc direct, doar cât să caramelizeze ușor. Se presară semințe de susan și ceapă verde. Se servesc imediat, ca fel principal ușor sau garnitură.

CITEȘTE ȘI: Rețetă delicioasă de zacuscă de vinete. Bucură-te mai mult timp de gustul legumelor de toamnă

Yú xiāng qiézi (Sichuan, China)

Ingrediente

  • 700 g vinete tăiate bastonașe
  • 150 g carne tocată de porc (opțional, pentru versiunea clasică)
  • 10 g usturoi tocat
  • 10 g ghimbir tocat
  • 25 g pastă doubanjiang (fasole fermentată cu chilli)
  • 20 ml sos de soia
  • 20 ml oțet negru chinezesc (Chinkiang)
  • 20 ml vin Shaoxing (sau sherry sec)
  • 15 g zahăr
  • 15 g amidon (pentru îngroșare) + 30 ml apă rece
  • 120 ml apă/supă
  • 60 ml ulei pentru prăjit
  • 30 g ceapă verde tocată
  • piper de Sichuan, după gust (opțional)

Mod de preparare

Vinetele se presară cu puțină sare și se lasă 15 minute, apoi se tamponează foarte bine. Se pudrează lejer cu 1 lingură de amidon, ca să prindă crustă ușoară.

Într-un wok sau tigaie adâncă se încinge uleiul; vinetele se prăjesc rapid, în 2–3 tranșe, 2–3 minute, până se rumenesc ușor. Se scot pe farfurie.

În uleiul rămas (dacă e mult, se scurge surplusul), se gătesc ghimbirul și usturoiul 20–30 de secunde, se adaugă doubanjiang și se amestecă 30 de secunde, la foc mediu. Dacă se folosește carne, se adaugă acum și se rumenește 3–4 minute.

Se sting aromele cu vinul, apoi se adaugă amestecul de apă, sos de soia, oțet și zahăr. Când începe să fiarbă, se întorc vinetele în sos. Se fierbe 2–3 minute, apoi se îngroașă ușor cu amidonul dizolvat în apă rece, amestecând până când sosul devine lucios și aderent.

Se oprește focul, se adaugă ceapa verde și puțin piper de Sichuan (dacă se dorește). Se servește imediat, cu orez simplu.

CITEȘTE ȘI: Lasagna cu vinete și dovlecei

Musaca grecească cu vinete

Ingrediente

  • 1,2 kg vinete, feliate pe lung (1 cm)
  • 400 g cartofi feliați (opțional, pentru strat de bază)
  • 500 g carne tocată (miel sau vită)
  • 200 g ceapă tocată
  • 3 căței usturoi
  • 400 g passata de roșii
  • 80 ml vin roșu
  • 1 baton mic scorțișoară + 3 boabe ienibahar
  • 60 ml ulei de măsline + extra pentru pensulat
  • sare, piper
  • Sos bechamel:
  • 600 ml lapte
  • 60 g unt
  • 60 g făină
  • 2 gălbenușuri
  • 60 g parmezan/kefalotyri ras
  • nucșoară, sare

Mod de preparare

Vinetele se sărează ușor pe ambele fețe, se lasă 30 de minute și se tamponează foarte bine. Se ung cu ulei, se așază pe tăvi și se coc la 220°C, 15 minute, apoi se întorc încă 10 minute, până devin ușor aurii sau se prăjesc repede în ulei, pentru varianta clasică. Cartofii feliați se opăresc 5 minute în apă clocotită, se scurg.

Sosul de carne se face astfel: ceapa se călește în ulei 4–5 minute, se adaugă usturoiul 30 de secunde, apoi carnea. Se rumenește, se stinge cu vinul și se lasă să scadă. Se adaugă passata, scorțișoara, ienibaharul, sare și piper. Se fierbe domol 20–25 de minute, apoi se scot condimentele întregi.

Pentru sosul bechamel, se topește untul într-o cratiță, se încorporează făina și se gătește 1 minut, amestecând. Se adaugă treptat laptele cald, amestecând energic ca să nu se formeze cocoloașe. Se fierbe la foc mic până se îngroașă. Se ia de pe foc, se adaugă sare, un praf de nucșoară, brânza rasă și, când s-a temperat ușor, gălbenușurile.

Într-o tavă 22×32 cm se așază întâi un strat subțire de cartofi (opțional), apoi un strat de vinete, sosul de carne, iar deasupra încă un strat de vinete. Se toarnă bechamelul și se nivelează.

+2
Mai multe fotografii

Se coace 40–45 de minute la 190°C, până când suprafața e rumenă. Se lasă la odihnă 20–30 de minute înainte de tăiere, pentru felii curate.

Cum se gătesc corect midiile. Tot ce trebuie să știi despre ele... Dulceață de dovleac și gem de dovleac. Rețete delicioase și ușor de făcut...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc” Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Observatornews.ro 9 sortimente de chefir, testate din nou de Observator, după 2 luni. Rezultate surprinzătoare 9 sortimente de chefir, testate din nou de Observator, după 2 luni. Rezultate surprinzătoare
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere” Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Dulceață de dovleac și gem de dovleac. Rețete delicioase și ușor de făcut
Dulceață de dovleac și gem de dovleac. Rețete delicioase și ușor de făcut
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii
Cele mai sănătoase tipuri de ulei pentru gătit și prăjit. Ce recomandă nutriționiștii Catine.ro
Lasagna reinterpretată, fără coacere. Rețeta pe care trebuie să o încerci
Lasagna reinterpretată, fără coacere. Rețeta pe care trebuie să o încerci
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în transmisiune live
Diletta Leotta surprinde cu un trup de invidiat într-o rochie mulată. Cm a apărut vedeta știrilor sportive în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au scumpit mai mult decât carnea
„Ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri! Păi, noi suntem idioți?” Murăturile din Piața Obor s-au... Libertatea.ro
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul ăsta”
Cât costă construcția unei case de la zero în 2025: ”Multă lume se miră când aude lucrul... Ziare.com
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe... AntenaSport
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei,... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani! Face asta de patru ori! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne
Chimichangas de pui. Cele mai gustoase pachețele mexicane cu tortilla și carne HelloTaste.ro
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt... Antena3.ro
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea useit
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025. Taurii sunt entuziasmați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie
Pilonul II de pensii: bagi 10 lei, primești 8. Românii pierd 20% din contribuția la pensia privată obligatorie Jurnalul
El Alamein – Stațiunea cu ape ca în Maldive, la două ore jumătate de București, perfectă pentru a descoperi Egiptul istoric
El Alamein – Stațiunea cu ape ca în Maldive, la două ore jumătate de București, perfectă pentru a descoperi... Kudika
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara Observator
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale
Remedii naturale pentru afte bucale. Cum poți trata infecțiile orale MediCOOL
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj
Tartă cu pere și brânză Camembert, în aluat foietaj HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi, mâncare + alte cheltuieli
Calcul complet | Cât plătește un român ca să trăiască o lună în New York, în 2025: chirie, facturi,... Gandul
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Cine este, de fapt, fabrica de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare CanCan
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament
Întârzierea vorbirii la copii: cauze, simptome și tratament DeParinti
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind „sublim” și demn de un Oscar
Noul film al lui Paul Mescal a fost bine primit de critici, dar și de public. „Hamnet”, lăudat ca fiind... ZUTV
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare
Avertisment urgent pentru milioane de utilizatori Windows 10. Ce se va întâmpla de mâine cu sistemul de operare UseIT
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă
File de porc cu pere caramelizate în vin roșu. Rețetă pentru o masă elegantă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x